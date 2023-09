Tình trạng mất nước

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, ngồi điều hòa hoặc khí hậu hanh khô sẽ có khả năng làm mất đi lượng nước cần thiết sẽ làm cho môi bị khô tróc, sau đó ngày càng trở nên xỉn màu hơn.

Liếm môi, bóc môi thường xuyên

Liếm môi, bóc môi thường xuyên cũng là nguyên nhân làm tổn hại đến làn da trên môi, vì thực tế enzyme trong nước bọt có khả năng làm mài mòn da, làm môi bị oxy hóa làm da mất đi lượng dầu giữ ẩm cho môi, môi khô bong tróc và xỉn màu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng son môi kém chất lượng

Trong son môi kém chất lượng sẽ chứa nhiều thành phần hóa học có hại cho môi, khi dùng thời gian dài sẽ gây thâm môi cực kì nghiêm trọng.

Hút thuốc lá

Trong thuốc lá chứa nicotine là chất hóa học không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến màu môi, nếu hút thuốc lá trong thời gian dài. Đơn giản điều dễ nhận thấy nhất chính là khi nam giới nào hút thuốc cũng đều có làn môi không được hồng hào tự nhiên.

Các nguyên nhân khác

Ngoài ra những nguyên nhân trên, thâm môi có thể do di truyền, thiếu vitamin C hoặc do nội tiết...

Môi khô và thâm nên dùng son gì?

Nếu nàng đang băn khoăn không biết lựa son màu gì để phù hợp với đôi môi kém tươi tắn của mình thì son lì chính là gợi ý đầu tiên, bạn cần ghi chú ngay lại trong các bí kíp làm đẹp của mình. Lý do bạn cần lựa chọn son lì là bởi vì:

Màu sắc của son lì đậm.

Có khả năng lên màu chuẩn hơn so với các loại son khác.

Ưu điểm của nó là không bị phụ thuộc vào màu môi, dù môi bạn có màu nhạt hay thâm thì chỉ cần đánh đúng màu son là sẽ giải quyết được vấn đề.

Môi thâm nên dùng son màu gì để đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Son lì không hề kén môi hay kén loại da nên nó là lựa chọn quốc dân, mọi cô gái đều nên sở hữu một thỏi son lì.

Khả năng bám màu của son lì cũng cao hơn các loại son bóng hay son nước nên nó có thể che phủ hoàn toàn những vùng môi bị sẫm màu.

Những màu son phù hợp với cô nàng môi khô và thâm:

Tránh son có tông màu hồng - Ảnh minh họa: Internet

Nói không với những màu son nhạt như hồng phấn, hồng san hô... Những màu sắc này có thể khiến bạn trở nên ngọt ngào nhưng chúng lại không có tác dụng để che đi khuyết điểm của đôi môi.

Lựa chọn những màu sắc đậm hơn như hồng đậm, đỏ cam, đỏ ruby, đỏ sẫm cho đôi môi hơi trầm.

Son màu đỏ cam cho môi thâm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đôi môi có màu trầm hơn chút nữa thì hãy thử những gam nâu đất, berry, màu mận...

Màu son cho môi thâm và dày

Nếu nàng không may sở hữu đôi môi tông trầm và hơi dày thì cũng đừng tự ti, đây cũng là nét độc đáo quyến rũ của bạn. Để làm đẹp cho đôi môi của mình, nàng có thể sử dụng những màu son như hồng đào đậm hay hồng đậm. Bên cạnh đó, nàng cũng có thể sử dụng những gam màu như màu mận chín, màu rượu chát hay màu rượu vang đỏ để tăng thêm tính gợi cảm cho đôi môi.

Son màu mận chín cho môi thâm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nàng là một cô gái cá tính thích phong cách một chút thì những màu son như berry, tím violet, nâu trầm, chocolate, màu hồng nhung... sẽ là những gợi ý dành cho nàng.

Màu son dành cho môi thâm da ngăm

Bạn sở hữu làn da ngăm và không may mắn đôi môi lại có sắc trầm, vậy dưới đây sẽ là một số gợi ý khi chọn màu son dành cho bạn:

Nên chọn son có gam màu trầm thay vì màu sáng - Ảnh minh họa: Internet

Son có gam màu trầm tính

Gợi ý đầu tiên cho những nàng môi trầm da ngăm là chọn những gam màu trầm tính. Gam màu này không làm cho da của nàng bị tối đi mà khiến cho da hài hòa và sáng hơn so với tổng thể khuôn mặt.

Bên cạnh đó sắc trầm làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn và quyến rũ cho mỗi cô gái. Những màu son thuộc gam màu trầm gợi ý cho nàng là màu nâu đỏ, màu mận, màu berry... đây là những màu luôn đi đầu xu hướng mà các hãng son luôn tung ra thị trường.

Không chọn các màu sáng nhẹ và nhạt

Những thỏi son có màu nhạt và nhẹ nhàng khiến cho da ngăm bị xuống màu da hơn. Khi trang điểm, các bạn có thể thấy rõ ràng màu son nhạt và làn da hơi ngăm không hợp với nhau. Đối với đôi môi sẫm màu, những màu son sáng không có đủ khả năng để che đi hết sắc tố tự nhiên của đôi môi, khi sử dụng sẽ không lên màu chuẩn.

Tránh màu son sáng và nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra nàng cũng nên tránh những thỏi son có màu hồng khi môi sẫm màu và da ngăm như màu hồng nude hay hồng nhạt bởi đây là màu son tối kỵ. Nếu bạn thực sự yêu thích màu hồng thì có thể sử dụng các loại son có màu hồng pha tím hoặc hồng pha nâu. Những màu son trên sẽ làm khuôn mặt bạn trở nên tươi tắn hơn.

Nên chọn son có tông màu trung bình

Các tông màu cam hay đỏ trung bình có ưu điểm là làm cho da sáng lên rõ rệt bởi màu son hợp với môi thâm thường là các màu không quá tươi cũng không quá nhạt.

Các nàng sở hữu đôi môi thâm có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng những màu này bởi chúng tạo ra sự cân đối giữa môi và da. Những tông màu trung tính sẽ góp phần che đi khuyết điểm ở môi thâm như môi tím tái hay sậm màu.

Màu son cho nàng môi thâm và dày

Đối với những cô nàng sở hữu đôi môi đầy đặn thì màu sắc phù hợp dành cho nàng là đỏ tươi, đỏ đậm, vàng kim. Những màu sắc này làm cho bạn trở nên quyến rũ và nổi bật hơn. Bên cạnh những màu này bạn cũng có thể thử sức với những màu sắc như màu nude, màu đỏ, màu trầm hay màu đất.

Câu hỏi môi thâm nên dùng son màu gì đã được giải đáp, các nàng hãy lựa chọn màu son phù hợp để luôn tự tin tỏa sáng dù môi có sẫm màu hay nhạt màu.