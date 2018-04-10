Vô vàn cách làm đẹp da bằng mướp đắng có thể bạn chưa biết

Chăm sóc da 10/04/2018 09:02

Thuốc đắng dã tật quả không sai, ngoài những tác dụng đối với sức khỏe, có không ít cách làm đẹp da bằng mướp đắng cực kỳ đơn giản bạn nhất định phải thử trong mùa hè này.

Mướp đắng rất giàu vitamin và protein, không chỉ giúp ích cho sức khỏe mà còn là một loại nguyên liệu giúp làn da và cơ thể thải độc rất tốt. Mướp đắng làm mát gan, có khả năng trị mụn trên da và ngăn ngừa các vấn đề gây bít tắc lỗ chân lông.

Vô vàn cách làm đẹp da bằng mướp đắng có thể bạn chưa biết - Ảnh 1

Mướp đắng là thần dược đối với làn da - Ảnh: Internet

Uống nước ép mướp đắng hoặc trà mướp đắng hàng ngày là một cách làm đẹp da tự nhiên và hiệu quả ít biện pháp nào sánh bằng. Trong mướp đắng chứa kali, magiê, vitamin C và nhiều loại chất xơ không chỉ cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho da mà còn nuôi dưỡng mái tóc bóng mượt, khỏe mạnh.

Ngoài ra, lượng canxi trong mướp đắng còn nhiều gấp 2 lần rau chân vịt, bạn nên dùng mướp đắng để làm đẹp thường xuyên và tăng cường sức khỏe cho bản thân. Dưới đây là một số cách làm đẹp bằng mướp đắng bạn nhất định phải thử trong mùa hè này:

Mướp đắng trị viêm da dị ứng

Đối với làn da bị viêm, dị ứng, ngoài việc uống hoặc ăn mướp đắng hàng ngày thì có một cách khác trị viêm da hiệu quả, đó là thoa mướp đắng lên da.

Vô vàn cách làm đẹp da bằng mướp đắng có thể bạn chưa biết - Ảnh 2

Viêm da dị ứng nên dùng mướp đắng thường xuyên để điều trị - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Mướp đắng rửa sạch, gọt bỏ ruột, sau đó thái lát mỏng và chọn lấy khoảng 10-15 miếng mướp đắng

- Đem xay nhuyễn mướp đắng với ½ thìa cà phê bột nghệ và 1 thìa cà phê nước lô hội hoặc gel lô hội

- Thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên trên da, massage nhẹ nhàng khoảng 5-10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch

Cách trị mụn bằng mướp đắng

Do tính chất kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ trong mướp đắng mà mọi loại mụn trứng cá từ mụn đầu đen, mụn viêm, mụn bọc đều có thể dễ dàng được chữa khỏi.

Trị mụn bằng mướp đắng có nhiều cách, bạn có thể rửa mặt bằng nước mướp đắng hàng ngày để làm sạch da hoặc đắp mặt nạ mướp đắng với sữa chua dưới đây để trị mụn:

Vô vàn cách làm đẹp da bằng mướp đắng có thể bạn chưa biết - Ảnh 3

Mướp đắng xay có thể trị mụn triệt để - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Mướp đắng rửa sạch, ngâm muối khoảng 15 phút rồi loại bỏ ruột, chọn lấy 1 nửa quả mướp đắng

- Đem xay nhuyễn nữa quả mướp đắng với 2 thìa cà phê sữa chua không đường

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ vừa xay nhuyễn lên trên da, đặc biệt thoa dày hơn lên vùng da bị mụn trứng cá

- Đợi 15-20 phút cho mặt nạ có thời gian hoạt động, thẩm thấu vào da, sau đó rửa lại mặt thật sạch với nước lạnh

Mướp đắng làm sáng da tự nhiên

Chính nhờ công dụng làm sạch, kháng khuẩn của mướp đắng mà bề mặt da trở nên sạch sẽ, trắng mịn và khỏe mạnh.

Cách làm sáng da bằng mướp đắng:

- Mướp đắng rửa sạch, ngâm muối rồi đem xay nhuyễn

- Dùng 1 chiếc khăn sữa em bé sạch, vắt lấy nước ép mướp đắng và loại bỏ phần bã

- Lấy 4-5 miếng bông tẩy trang, thấm đẫm nước ép mướp đắng rồi đắp lên da khoảng 15 phút, sau đó rửa lại với nước lạnh

Vitamin và protein trong mướp đắng sẽ giúp làm sạch các chất bẩn trên khuôn mặt dễ dàng mà không cần phải tác động mạnh lên da mặt.

Ép mướp đắng lấy nước rồi để đông đá, nếp nhăn, nám, tàn nhang sẽ một đi không trở lại, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít sau 1 đêm

Ép mướp đắng lấy nước rồi để đông đá, nếp nhăn, nám, tàn nhang sẽ một đi không trở lại, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít sau 1 đêm

Hè này hãy mua mướp đắng về áp dụng theo đúng cách này, cái kết ngọt ngào khiến hội con gái ầm ầm làm theo.

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