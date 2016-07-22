'Uống 1 ly này mỗi ngày, mẹ tôi U40 da vẫn đẹp như gái 20'

Chăm sóc da 22/07/2016 17:04

Đây là một bí quyết được nhiều phụ nữ Nhật Bản áp dụng để có làn da trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Đậu đen (danh pháp hai phần: Vigna cylindrica Skeels hay là Vigna unguiculata Walp. subsp. cylindrica (L.) Verdc.), thuộc phân họ Đậu (Faboideae), có tên thuốc theo Đông y là ô đậu, hắc đại đậu, hương xị. Theo y học cổ truyền, đậu đen tính hơi ôn, vị ngọt, qui kinh thận, có tác dụng trừ thấp giải độc, bổ thận, bổ huyết, chữa được cước khí, bồi bổ cơ thể.

Đậu đen không chỉ được dùng nhiều ở Việt Nam mà còn rất nổi tiếng trong nền văn hóa, ẩm thực của các nước trên thế giới, đặc biệt là châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đậu đen không chỉ là một loại hạt dùng làm thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn có công dụng trong làm đẹp hiệu quả. Từ lâu, người ta đã biết cách kết hợp nước đậu đen với 1 số nguyên liệu khác, chế biến theo phương pháp thích hợp để làm ra một loại nước có tác dụng làm đẹp da, làm mát cơ thể từ bên trong, cực kỳ tốt cho phụ nữ, đặc biệt là những người lão hóa da do tuổi tác, môi trường.

Để tận dụng những ưu điểm của loại đậu này, bạn có thể chế biến theo cách sau.

Nguyên liệu:

- 100g đậu đen

- 50g đậu xanh

- 50g đậu nành

- 3 thìa cafe mật ong

- Chảo, rây lọc

Cách làm:

Đậu đen, đậu xanh, đậu nành mua về ngâm nước muối 5 phút rồi xả  nước cho sạch bụi bẩn.

Bắc chảo lên bếp, cho toàn bộ số đậu vào rang, đảo đều với lửa to lúc đầu, sau đó hạ lửa nhỏ để đậu không cháy.

Sau khi rang khoảng 15 phút, kiểm tra xem đậu đã chín đều chưa bằng cách ăn thử 1-2 hạt. Đậu chín, trút ra chén để nguội.

Bắc 1 nồi nước 1 lít nước, cho phần đậu đã rang vào, nấu sôi và hạ lửa liu riu, sau khi đun được khoảng 15-20 phút, tắt bếp, lọc qua rây bỏ phần đậu đi, chỉ giữ lại nước.

Để nước đậu trong tủ lạnh, mỗi lần uống 1 ly 250ml, trước khi uống thêm 1 thìa mật ong khuấy đều. Ngày uống 1 ly vào buổi sáng.

Uống đều đặn 1-2 tuần, bạn sẽ thấy da có chuyển biến rõ rệt, trắng hồng và rạng rỡ hơn. Các nếp nhăn dần giảm đi và biến mất. Chúc bạn thành công

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 2 giờ 9 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn