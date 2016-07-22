'Uống 1 ly này mỗi ngày, mẹ tôi U40 da vẫn đẹp như gái 20'

Đây là một bí quyết được nhiều phụ nữ Nhật Bản áp dụng để có làn da trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Đậu đen (danh pháp hai phần: Vigna cylindrica Skeels hay là Vigna unguiculata Walp. subsp. cylindrica (L.) Verdc.), thuộc phân họ Đậu (Faboideae), có tên thuốc theo Đông y là ô đậu, hắc đại đậu, hương xị. Theo y học cổ truyền, đậu đen tính hơi ôn, vị ngọt, qui kinh thận, có tác dụng trừ thấp giải độc, bổ thận, bổ huyết, chữa được cước khí, bồi bổ cơ thể.

Đậu đen không chỉ được dùng nhiều ở Việt Nam mà còn rất nổi tiếng trong nền văn hóa, ẩm thực của các nước trên thế giới, đặc biệt là châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đậu đen không chỉ là một loại hạt dùng làm thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn có công dụng trong làm đẹp hiệu quả. Từ lâu, người ta đã biết cách kết hợp nước đậu đen với 1 số nguyên liệu khác, chế biến theo phương pháp thích hợp để làm ra một loại nước có tác dụng làm đẹp da, làm mát cơ thể từ bên trong, cực kỳ tốt cho phụ nữ, đặc biệt là những người lão hóa da do tuổi tác, môi trường.

Để tận dụng những ưu điểm của loại đậu này, bạn có thể chế biến theo cách sau.

Nguyên liệu:

- 100g đậu đen

- 50g đậu xanh

- 50g đậu nành

- 3 thìa cafe mật ong

- Chảo, rây lọc

Cách làm:

Đậu đen, đậu xanh, đậu nành mua về ngâm nước muối 5 phút rồi xả nước cho sạch bụi bẩn.

Bắc chảo lên bếp, cho toàn bộ số đậu vào rang, đảo đều với lửa to lúc đầu, sau đó hạ lửa nhỏ để đậu không cháy.

Sau khi rang khoảng 15 phút, kiểm tra xem đậu đã chín đều chưa bằng cách ăn thử 1-2 hạt. Đậu chín, trút ra chén để nguội.

Bắc 1 nồi nước 1 lít nước, cho phần đậu đã rang vào, nấu sôi và hạ lửa liu riu, sau khi đun được khoảng 15-20 phút, tắt bếp, lọc qua rây bỏ phần đậu đi, chỉ giữ lại nước.

Để nước đậu trong tủ lạnh, mỗi lần uống 1 ly 250ml, trước khi uống thêm 1 thìa mật ong khuấy đều. Ngày uống 1 ly vào buổi sáng.

Uống đều đặn 1-2 tuần, bạn sẽ thấy da có chuyển biến rõ rệt, trắng hồng và rạng rỡ hơn. Các nếp nhăn dần giảm đi và biến mất. Chúc bạn thành công

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-1-ly-nay-moi-ngay-me-toi-u40-da-van-dep-nhu-gai-20-149662.html