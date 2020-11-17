U40 trẻ ra cả chục tuổi, da căng mịn không nếp nhăn nhờ thực hiện loạt bài tập đơn giản này mỗi ngày

Chăm sóc da 17/11/2020 07:30

Chỉ cần chăm chỉ thực hiện những bài tập ngăn ngừa lão hóa da này, chị em sẽ luôn xinh đẹp trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi.

Chẳng cần tốn kém chi phí cho những loại kem dưỡng đắt tiền, bạn vẫn có thể sở hữu làn da trẻ trung, săn chắc không tì vết nhờ những bài tập ngăn ngừa lão hóa da đơn giản dưới đây:

Massage mặt

Massage mặt sẽ giúp nâng cao các vùng cơ trên gương mặt, đồng thời cải thiện lưu thông máu và giúp làn da săn chắc, tăng độ đàn hồi.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn sử dụng các đầu ngón tay xoa nhẹ nhàng từ phần thái dương lên phía trên, di chuyển theo vòng tròn. Tiếp đến, thực hiện động tác tương tự với vùng má theo hướng từ dưới lên trên. Mỗi tuần, bạn nên thực hiện động tác này khoảng 2 - 3 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

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Không dùng lực quá mạnh khi mát xa vì dễ gây phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập cơ mặt

Để giảm thiểu việc hình thành nếp nhăn, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, việc tăng độ đàn hồi cho cơ mặt là điều vô cùng cần thiết. Theo đó, bạn chỉ cần thường xuyên thực hiện bài tập đọc bảng chữ cái với những từ đơn giản như X và O. Chú ý, bạn cần phát âm đúng và thực hiện vài phút mỗi ngày bài tập này.

Sau một thời gian kiên trì áp dụng, bạn sẽ thấy cơ mặt dần săn chắc và cải thiện tình trạng lão hóa da.

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Bài tập đơn giản này ai cũng thực hiện được - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập vùng thái dương

Đây cũng là một trong những bài tập bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi khi có thời gian rảnh.

Bạn đặt tay phải lên vùng thái dương bên trái để các ngón tay ôm lấy góc ngoài của mắt và mép ngoài của lông mày. Sau đó, ấn nhẹ ngón tay và kéo lên, đồng thời giữ thẳng đầu rồi từ từ nghiêng sang phải, nhẹ nhàng kéo căng cổ. Lưu ý, phần vai phải được giữ thoải mái.

Giữ nguyên tư thế này, thè lưỡi ra theo hướng nghiêng đầu. Đồng thời thở mạnh để phát ra tiếng “ha”, hít vào bằng mũi. Cố gắng giữ tư thế này trong 4 - 5 nhịp thở. Cuối cùng thu lưỡi về, thư giãn cơ mặt và trở về vị trí ban đầu. Lặp lại thao tác tương tự ở bên còn lại.

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Cách thực hiện như hình - Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu, các bài tập trên có thể chống lão hóa da và giảm thiểu sự hình thành nếp nhăn hiệu quả.

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