Tự làm kem chống nắng cho da mặt hiệu quả giúp bạn vô tư đi biển không lo sợ nắng

Chăm sóc da 04/11/2017 11:40

Bạn là người am hiểu làn da của mình nhất nên hãy tự làm kem chống nắng cho da mặt nhé! Những loại kem này sẽ đảm bảo an toàn cao cho làn da bạn vì chứa thành phần từ thiên nhiên, không có hóa chất độc hại.

Bơ hạt mỡ, dầu dừa, sáp ong, dầu oliu…  Những nguyên liệu rẻ tiền này là thành phần “chuẩn” cho các loại kem chống nắng. Hơn nữa, khi bạn tự điều chế, có thể tự mình thêm vào những mùi hương theo ý thích từ trà xanh, tinh dầu bạc hà, oải hương… mà không lo dị ứng xảy ra. Do đó, nếu tự làm kem chống nắng cho da mặt theo công thức sau đây, bạn sẽ có được loại kem tốt, phù hợp nhất cho làn da mình.

Tự làm kem chống nắng cho da mặt từ dầu dừa

 

Tự làm kem chống nắng cho da mặt từ dầu dừa giúp bảo vệ da toàn diện.
Tự làm kem chống nắng cho da mặt từ dầu dừa giúp bảo vệ da toàn diện. Ảnh internet

Dầu dừa được xem là loại kem chống nắng từ thiên nhiên, giúp ngăn chặn 20% tia cực tím tác động vào da. Dầu dừa còn rất an toàn cho làn da mẫn cảm, không chứa hóa chất, dù có sử dụng nhiều cũng không gây dị ứng.

Để tăng cường độ bảo vệ da, dầu dừa sẽ kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để có chỉ số chống nắng tốt hơn.

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa sáp ong.
  • 2 thìa bơ hạt mỡ.
  • 2 thìa dầu dừa.
  • ½ thìa kẽm oxit.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều dầu dừa và bơ hạt mỡ với nhau.
  • Hấp cách thủy cho sáp ong tan chảy ra.
  • Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt.
  • Sau khi vệ sinh da mặt sạch, bạn thoa đều hỗn hợp lên da mặt, massage nhẹ nhàng.

Bạn nên thoa hỗn hợp trước 30 phút rồi mới đi ra ngoài, để đảm bảo loại kem này phát huy tác dụng tốt nhất.

Tự làm kem chống nắng cho da mặt từ vitamin E

 

Tự làm kem chống nắng cho da mặt từ vitamin E vừa <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/duong-da' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/duong-da'>dưỡng da</a> và bảo vệ da hoàn hảo.
Tự làm kem chống nắng cho da mặt từ vitamin E vừa dưỡng da và bảo vệ da hoàn hảo. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • 1 thìa dầu dừa.
  • 1 thìa kẽm oxit.
  • 2 thìa gel nha đam
  • 1 viên vitamin E
  • 1 thìa bơ hạt mỡ.

Cách thực hiện:

  • Đun nóng dầu dừa và vitamin E, bơ hạt mỡ. 
  • Sau đó để nguội rồi cho nha đam, kẽm oxit vào trộn đều.
  • Vệ sinh da sạch sẽ, thoa kem chống nắng trước 30 phút rồi mới đi ra ngoài.

Hàng ngày, bạn cứ loại kem chống nắng này trên da để có sự bảo vệ tốt nhất.

Công dụng: Loại kem chống nắng này hoạt động như một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa các gốc tự do gây hư hại tế bào, đẩy lùi quá trình lão hóa, bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Tự làm kem chống nắng cho da mặt từ dầu oliu và sáp ong

Nguyên liệu cần có:

  • ½ thìa bơ hạt mỡ.
  • 2 thìa sáp ong.
  • 1 thìa dầu dừa.
  • 1 thìa kẽm oxit.
  • 2 viên vitamin E.
  • ½ tinh dầu từ vỏ cam.

Dầu oliu - Nguyên liệu có tác dụng chống nắng cho da hiệu quả.
Dầu oliu - Nguyên liệu có tác dụng chống nắng cho da hiệu quả. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Trộn đều bơ hạt mỡ, dầu dừa và sáp ong vào cái tô, sau đó hấp cách thủy.
  • Đến khi các nguyên liệu tan chảy hết, tắt bếp để nguội, rồi cho thêm các nguyên liệu còn lại vào trộn đều.
  • Sau đó, bạn cho vào cái hũ và để dùng dần.

Công dụng:

Hỗn hợp này phù hợp cho cả da dầu và da mụn vì có kẽm oxit, không gây bết dính cho da. Hơn nữa loại kem chống nắng này còn chứa chất chống oxy hóa như Hydroxyrosol và vitamin E, Squalene trong dầu oliu giúp cải thiện độ đàn hồi, tăng sức sống và bảo vệ được làn da khỏi tình trạng mất nước, chống nắng hiệu quả để làn da căng mịn, đẹp hơn.

Chỉ cần dành ra 30 phút, bạn đã có thể tự làm kem chống nắng cho da mặt hiệu quả không chứa các hợp chất propyl và các chất hóa học khác có hại cho cơ thể, hoàn toàn tự nhiên không độc hại. Vì vậy, không có lý do gì mà bạn không tự làm kem chống nắng cho mình chứ.

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