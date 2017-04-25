Trộn chanh theo cách này, mụn mọc chi chít cũng hết hẳn sau 1 tuần

Chăm sóc da 25/04/2017 05:27

Muốn da sạch mụn, trắng hồng không tì vết chỉ cần áp dụng mặt nạ kết hợp chanh, mật ong và đường trong vòng 1 tuần.

Mặt nạ kết hợp chanh, mật ong và đường là phương pháp trị mụn vô cùng hiệu quả. Bởi hàm lượng cao axit lactic chứa trong chanh là chất kháng khuẩn, chống viêm và ngăn ngừa sự hình thành mụn. Hơn nữa, vitamin C và axit citric trong loại quả này còn có công dụng tẩy trắng da một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp da chống lại quá trình lão hóa, ngăn ngừa nám, tàn nhang và nếp nhăn. Axit amin trong mật ong cung cấp độ ẩm giúp da luôn căng mịn và trắng hồng tự nhiên. 

Đặc biệt, đường có tác dụng tẩy tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn vô cùng hiệu quả từ đó loại bỏ các tác nhân gây nên mụn. Vì vậy, mặt nạ kết hợp chanh, mật ong và đường chính là phương pháp trị mụn, dưỡng trắng da bạn nên áp dụng.

Nguyên liệu cần có:

- ½ quả chanh

- 2 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh đường mịn

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho mật ong và đường vào 1 chiếc bát nhỏ rồi trộn đều thành hỗn hợp sánh mịn.

Trộn chanh theo cách này, mụn mọc chi chít cũng hết hẳn sau 1 tuần
Mặt nạ kết hợp chanh, mật ong và đường là phương pháp trị mụn vô cùng hiệu quả. Ảnh: Internet

Bước 2: Thêm nước cốt chanh vào hỗn hợp mật ong và đường rồi tiếp tục trộn đều. 

Trộn chanh theo cách này, mụn mọc chi chít cũng hết hẳn sau 1 tuần
Mặt nạ kết hợp chanh, mật ong và đường còn giúp dưỡng trắng da từ sâu bên trong. Ảnh: Internet

Bước 3: Vệ sinh mặt thật sạch sau đó thoa đều hỗn hợp lên da, thư giãn khoảng 15 – 20 phút thì rửa lại với nước sạch. 

Ngoài ra, bạn có thể dùng cách cho hỗn hợp mật ong và đường lên nửa quả chanh rồi chà trực tiếp lên da mặt theo hình xoắn ốc khoảng 5 – 6 phút, giữ hỗn hợp trên da khoảng 5 phút nữa thì rửa sạch với nước. Cách thực hiện này cũng mang lại hiệu quả tương tự. 

Trộn chanh theo cách này, mụn mọc chi chít cũng hết hẳn sau 1 tuần
Áp dụng mặt nạ kết hợp chanh, mật ong và đường này trong vòng 1 tuần các đốm mụn sẽ giảm đi đáng kể.  Ảnh: Internet

Nên áp dụng phương pháp này tối đa 1- 2 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. 

Lưu ý: Không nên dùng quá nhiều nước cốt chanh này vì axit chứa trong loại quả này có thể gây bào mòn, kích ứng da. 

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