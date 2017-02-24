Trộn bột nghệ với thứ này đắp mặt, da trắng bóc không còn một vết thâm nám nào

Chăm sóc da 24/02/2017 14:44

Đây là cách giúp bạn có làn da trắng mịn không tì vết chỉ trong vòng 1-2 tuần.

Còn được gọi là gia vị vàng của cuộc sống, nghệ là một thành phần chăm sóc da hoàn toàn tự nhiên bạn có thể dùng cả cho da mặt và da toàn thân. Đây là một trong những  nguyên liệu chăm sóc da được sử dụng tại Ấn Độ trong nhiều thế kỷ. Nghệ có đặc tính chống viêm, chống nhiễm khuẩn, kháng khuẩn và chống lão hóa, biến nó thành một mặt nạ tuyệt vời. 

Image result for turmeric paste

Các chất dinh dưỡng trong nghệ

Canxi: Làm lành kết cấu da. Trị da khô và hư tổn

Vitamin C: Giúp xây dựng lớp collagen và duy trì độ đàn hồi cho da.

Vitamin B6: Cần thiết cho sự hình thành tế bào da mới. Giữ ẩm  và giúp da khỏe mạnh.

Kali: Giải quyết vấn đề da khô bằng cách giữ ẩm và dưỡng ẩm các tế bào da.

Magnesium: Để có làn da rạng rỡ trẻ trung. Làm chậm quá trình lão hóa của da.

Mặt nạ sữa, nghệ và mật ong

Related image

Sử dụng mặt nạ này một lần mỗi tuần để giúp bạn có làn da khỏe đẹp. Sữa là nguyên liệu là rất tốt làm mềm làn da thô và dưỡng ẩm da khô. Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên sẽ dưỡng ẩm da và cấp  nước. Sự kết hợp tuyệt vời này sẽ thúc đẩy các tế bào da phát triển khỏe mạnh.

Thành phần:

Sữa

Làm mềm da và nuôi dưỡng da với các vitamin và khoáng chất, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, thu nhỏ lỗ chân lông lớn. \

Mật ong

Dưỡng ẩm, kháng khuẩn mạnh, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra, nó còn giúp làm nhạt vết sẹo, đốm thâm cùng các khuyết điểm khác trên da. 

Thành phần:

- Bột nghệ 1/4 muỗng cà phê

- 1 muỗng cà phê sữa

- 1 muỗng cà phê mật ong

Hướng dẫn:

Sử dụng sữa rửa mặt nhẹ nhàng để loại bỏ tất cả bụi bẩn và trang điểm còn trên da. Rửa sạch mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông mở ra và chất dinh dưỡng có thể ngấm vào bên dưới tế bào da. Thấm khô da mặt.

Trộn các thành phần trên thật kỹ với nhau trong một cái chén nhỏ. Dùng cọ mặt nạ hoặc ngón tay thoa đều lên mặt. Để yên 5-10 phút cho đến khi mặt nạ khô hoàn toàn.

Rửa sạch mặt với nước lạnh cho đến khi không còn dấu vết của mặt nạ trên da.

Mỗi tuần bạn cần làm từ 2-3 lần để có làn da sáng mịn không tì vết.

(Nguồn: Prevention)

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 56 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 56 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn