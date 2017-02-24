Trộn bột nghệ với thứ này đắp mặt, da trắng bóc không còn một vết thâm nám nào

Đây là cách giúp bạn có làn da trắng mịn không tì vết chỉ trong vòng 1-2 tuần.

Còn được gọi là gia vị vàng của cuộc sống, nghệ là một thành phần chăm sóc da hoàn toàn tự nhiên bạn có thể dùng cả cho da mặt và da toàn thân. Đây là một trong những nguyên liệu chăm sóc da được sử dụng tại Ấn Độ trong nhiều thế kỷ. Nghệ có đặc tính chống viêm, chống nhiễm khuẩn, kháng khuẩn và chống lão hóa, biến nó thành một mặt nạ tuyệt vời.

Các chất dinh dưỡng trong nghệ

Canxi: Làm lành kết cấu da. Trị da khô và hư tổn

Vitamin C: Giúp xây dựng lớp collagen và duy trì độ đàn hồi cho da.

Vitamin B6: Cần thiết cho sự hình thành tế bào da mới. Giữ ẩm và giúp da khỏe mạnh.

Kali: Giải quyết vấn đề da khô bằng cách giữ ẩm và dưỡng ẩm các tế bào da.

Magnesium: Để có làn da rạng rỡ trẻ trung. Làm chậm quá trình lão hóa của da.

Mặt nạ sữa, nghệ và mật ong

Sử dụng mặt nạ này một lần mỗi tuần để giúp bạn có làn da khỏe đẹp. Sữa là nguyên liệu là rất tốt làm mềm làn da thô và dưỡng ẩm da khô. Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên sẽ dưỡng ẩm da và cấp nước. Sự kết hợp tuyệt vời này sẽ thúc đẩy các tế bào da phát triển khỏe mạnh.

Thành phần:

Sữa

Làm mềm da và nuôi dưỡng da với các vitamin và khoáng chất, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, thu nhỏ lỗ chân lông lớn. \

Mật ong

Dưỡng ẩm, kháng khuẩn mạnh, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra, nó còn giúp làm nhạt vết sẹo, đốm thâm cùng các khuyết điểm khác trên da.

Thành phần:

- Bột nghệ 1/4 muỗng cà phê

- 1 muỗng cà phê sữa

- 1 muỗng cà phê mật ong

Hướng dẫn:

Sử dụng sữa rửa mặt nhẹ nhàng để loại bỏ tất cả bụi bẩn và trang điểm còn trên da. Rửa sạch mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông mở ra và chất dinh dưỡng có thể ngấm vào bên dưới tế bào da. Thấm khô da mặt.

Trộn các thành phần trên thật kỹ với nhau trong một cái chén nhỏ. Dùng cọ mặt nạ hoặc ngón tay thoa đều lên mặt. Để yên 5-10 phút cho đến khi mặt nạ khô hoàn toàn.

Rửa sạch mặt với nước lạnh cho đến khi không còn dấu vết của mặt nạ trên da.

Mỗi tuần bạn cần làm từ 2-3 lần để có làn da sáng mịn không tì vết.

(Nguồn: Prevention)

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