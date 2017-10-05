Trẻ đẹp mãi tuổi 18 với cách làm trắng da mặt bằng nha đam

Chăm sóc da 05/10/2017 10:32

Với cách làm trắng da mặt bằng nha đam này, bạn sẽ không cần phải đến spa hay sử dụng mỹ phẩm đắt tiền mà làn da vẫn trắng hồng tự nhiên nhất.

Với những nhánh cây nha đam dễ gieo trồng và mua được ngoài chợ với giá phải chăng, bạn hoàn toàn có thể dùng nó để chăm sóc làn da của mình. Chọn cách làm trắng da mặt bằng nha đam sẽ giúp gương mặt bạn ngày càng căng mịn hơn, trắng hồng đều màu hơn và không còn nỗi lo chảy xệ và rám nắng. Nếu bạn chưa biết cách áp dụng nó đúng nhất thì hãy tham khảo bài viết dưới đây ngay nhé.

Nha đam giúp dưỡng trắng da mặt

Nha đam còn có tên gọi khác là lô hội, thân cây mọng nước với chất nhựa nhầy. Trong nha đam có chứa nhiều vitamin B1, B2, B6 , vitamin C, E, khoáng chất có lợi như kẽm, magie, photpho và axit folic cùng khá nhiều vi chất giúp bảo vệ và nuôi dưỡng tế bào được phục hồi và phát triển tốt hơn.

 

Hiệu quả dưỡng trắng da mặt với nha đam khiến bạn bất ngờ
Hiệu quả dưỡng trắng da mặt với nha đam khiến bạn bất ngờ (Ảnh: Internet)

Nhờ những thành phần này và tính dịu mát mà nha đam dùng để chăm sóc da mặt hiệu quả. Nó giúp làm dịu da, giảm mụn nhọt, loại bỏ vết thâm nám và tàn nhang cũng như se khít lỗ chân lông, cho da thông thoáng nhất. Cùng với đó, sự kết hợp của vitamin và khoáng chất cải thiện làn da đen sạm, nuôi dưỡng da trở nên trắng mịn, hồng hào hơn.

 

Trong dân gian từ xưa người ta đã biết sử dụng nha đam để làm trắng da mặt và cơ thể. Vậy thì bây giờ bạn còn ngại gì mà không mua ngay loại cây này về thực hiện tại nhà xem như thế nào nhỉ.

Cách dưỡng trắng da mặt với nha đam

Nha đam có tính mát nên có thể dùng để chế biến món chè, sữa chua ăn giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt cũng như dưỡng da từ bên trong. Do vậy, nếu muốn bạn hãy lấy nha đam tươi và làm món chè thơm ngon, bổ mát ăn tráng miệng mỗi ngày nhé.

 

Ngoài ra, việc đắp mặt nạ trắng da bằng nha đam tỏ ra công hiệu hơn và cho kết quả nhanh chóng hơn nếu như bạn biết áp dụng đúng cách.

 

Bằng cách cạo lấy lớp gel nha đam bên trong rồi thoa đều lên da mặt và đợi tầm 20 phút sau rồi rửa lại với nước ấm. Duy trì cách này đều đặn mỗi tuần sẽ cải thiện vẻ đẹp làn da nhanh chóng đến bất ngờ.

 

Nếu bạn muốn rút ngắn thời gian chăm sóc da mặt bằng nha đam thì lời khuyên cho bạn đó là kết hợp với những sản phẩm có khả năng làm trắng da tương tự.Dưới đây là một vài ví dụ cho bạn tham khảo.

 

Nha đam và mật ong

 

Mật ong nổi tiếng với khả năng chăm sóc sắc đẹp toàn diện, nó có thể kết hợp trong nhiều công thức khác nhau mang lại hiệu quả vượt trội. Làm đẹp da bằng nha đam và mật ong là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.

 

Cách dưỡng trắng da mặt hiệu quả với nha đam và mật ong
Cách dưỡng trắng da mặt hiệu quả với nha đam và mật ong (Ảnh: Internet)

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt vỏ rồi dùng muỗng cạo lấy gel bên trong.

 

- Trộn 2 muỗng gel nha đam với 1 muỗng mật ong cho quyện vào với nhau.

 

- Rửa mặt sạch, lau khô rồi thoa đều hỗn hợp này lên da kết hợp massage nhẹ nhàng.

 

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa lại lần nữa với nước ấm.

 

Nha đam và chanh tươi

 

Chanh chứa nhiều vitamin C và axit amin giúp ngăn ngừa lão hóa, cải thiện làn da đen sạm, thâm nám và mụn nhọt cũng như dưỡng da trở nên trắng mịn hơn mỗi ngày. Chanh có khả năng tẩy trắng nhanh nên khi sử dụng với cách làm trắng da mặt với nha đam cần có lượng nhất định.

 

Thông thường với 2 muỗng gel nha đam bạn hãy trộn thêm nửa muỗng nước cốt chanh và có thể thêm 1 lòng trắng trứng rồi áp dụng lên da mặt tương tự như cách vừa nên trên là được.

 

Làm trắng da nhanh chóng và công hiệu với nha đam và chanh
Làm trắng da nhanh chóng và công hiệu với nha đam và chanh (Ảnh: Internet)

Nha đam và sữa chua

 

Sữa chua với sự góp mặt của axit amin, vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ và chăm sóc da đẹp đến hoàn hảo.

 

Lấy nửa hũ sữa chua không đường trộn với 2 muỗng gel nha đam và chút mật ong. Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da. Đợi khoảng 20 phút rồi rửa kỹ lại bằng nước ấm.

 

Như vậy, với cách làm trắng da mặt bằng nha đam trên đây, bạn sẽ không còn phải lo lắng về tình trạng da đen sạm nữa. Mỗi tuần kiên trì 2 – 3 lần để có kết quả dưỡng da tốt nhất nhé.

Tự tin tỏa sáng khi dùng cách làm trắng da mặt bằng sữa chua

Tự tin tỏa sáng khi dùng cách làm trắng da mặt bằng sữa chua

Không cần bàn cãi, cách làm trắng da mặt bằng sữa chua đã và đang chiếm được lòng tin của chị em bởi nó có khả năng dưỡng trắng tự nhiên và hiệu quả nhất.

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