Tự tin tỏa sáng khi dùng cách làm trắng da mặt bằng sữa chua

Sữa chua được lên men tự nhiên chứa các khuẩn lợi, axit amin, nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa... Đồng thời nó còn được dùng trong việc chăm sóc sắc đẹp toàn diện, đặc biệt là cải thiện và duy trì vẻ đẹp làn da.

Không cần phải tìm kiếm đâu xa, bạn hoàn toàn có thể tự chăm sóc làn da của mình ngay tại nhà mà hiệu quả không khác gì ở spa. Chỉ cần dùng cách làm trắng da mặt bằng sữa chua , làn da của bạn sẽ trắng bật lên mỗi ngày và trở nên mịn màng hơn hẳn. Bạn có muốn sớm sở hữu gương mặt trắng hồng đầy sức sống không? Nếu muốn thì hãy tham khảo ngay bài viết này để biết cách chăm sóc da trắng mịn tốt nhất từ sữa chua nhé.

Sữa chua cung cấp những dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ da khỏi các yếu tố gây hại, đẩy lùi các nguyên nhân gây sạm da, ngăn ngừa mụn và giảm vết thâm nám. Cùng với sự hỗ trợ của các vitamin B, C, E giúp loại bỏ hắc tố xám, hỗ trợ tế bào da mới phát triển và cải thiện tế bào da cũ cho làn da trở nên trắng hồng, mịn màng đều màu hơn.

Nhờ những lợi ích tuyệt vời này của sữa chua mà chị em đã tin tưởng và sử dụng rất nhiều. Nếu như bạn đang muốn dưỡng trắng da mặt mà chưa tìm thấy phương pháp nào thực sự hiệu quả thì sữa chua chính là gợi ý đầu tiên cho bạn.

Cách dưỡng trắng da mặt bằng sữa chua

Có khá nhiều cách làm trắng da mặt bằng sữa chua không đường, nó có thể kết hợp với các sản phẩm có khả năng dưỡng da tương tự để tạo nên hỗn hợp hoàn hảo cho làn da thêm sáng mịn. Dưới đây là một vài sự kết hợp cho bạn tham khảo.

Sữa chua không đường với mật ong

Mật ong là thần dược của làm đẹp mật ong chứa nhiều dưỡng chất và đặc biệt là vitamin E giúp dưỡng da trắng mịn đều màu hơn. Sự kết hợp của mật ong và sữa chua làm trắng da mặt là sự lựa chọn thông minh của bạn.

- Lấy nửa hũ sữa chua không đường trộn với 1 muỗng mật ong rồi khuấy đều.

- Rửa mặt sạch rồi thoa đều hỗn hợp này lên da.

- Giữ khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Sữa chua và nha đam

Nha đam từ lâu đã nổi tiếng với khả năng dưỡng trắng da hiệu quả nhờ vào thành phần dưỡng chất và chất nhầy làm dịu da và chăm sóc da trở nên khỏe đẹp hơn.

- Nhánh cây nha đam tươi rửa sạch, gọt vỏ rồi cạo lấy gel bên trong.

- Lấy nửa hũ sữa chua trộn với 2 muỗng gel nha đam rồi đánh cho đều lên.

- Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da và massge nhẹ nhàng từ 1 – 2 phút.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Sữa chua với dâu tây

Dâu tây chứa hàm lượng vitamin C và axit amin cao giúp cải thiện làn da đen sạm, nuôi dưỡng gương mặt trở nên trắng mịn, hồng hào không tỳ vết. Nếu như duy trì phương pháp này đều đặn thì chỉ sau một thời gian ngắn làn da của bạn sẽ trở nên đẹp đến ngạc nhiên.

- Dâu tây tươi rửa sạch rồi ép lấy nước cốt.

- Cứ nửa hũ sữa chua không đường thì hòa thêm 2 muỗng nước cốt dâu tây. Nếu như muốn bạn có thể cho thêm chút mật

ong để tăng thêm hiệu quả.

- Áp dụng hỗn hợp này đều lên da tương tự như những công thức trên và đợi 20 phút rửa lại với nước ấm là được.

Ngoài cách làm trắng da bằng sữa chua không đường như trên, bạn còn nhiều sự lựa chọn khác như kết hợp với trứng gà, dầu dừa, chanh, bột cám gạo... Kiên trì mỗi tuần 2 – 3 lần để sớm sở hữu gương mặt tươi sáng, trắng mịn rạng ngời nhé.