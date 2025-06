Top 3 loại nước ép chống tia UV, tốt chẳng kem chống nắng, không thể bỏ qua trong mùa hè 2025

Lựu chứa punicalagin - một polyphenol có khả năng ức chế sự phân hủy collagen dưới tác động của tia UV. Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin C - dưỡng chất thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen nội sinh, làm chậm tốc độ lão hóa.

Nước ép lựu - Tăng cường collagen, ngăn chặn lão hóa do UV

Nước ép dưa leo - Làm dịu, cấp nước và 'nhả nắng' tức thì

Dưa leo chứa 95% là nước, cùng nhiều chất chống viêm và silica - một khoáng chất giúp làm dịu làn da bị cháy nắng, giảm kích ứng và tăng độ đàn hồi. Đặc biệt, dưa leo còn hỗ trợ thải độc gan - một yếu tố quan trọng trong việc giữ làn da sạch và khỏe từ bên trong.

Nước ép cam đỏ - Tăng sức đề kháng cho da, giảm thâm sạm

Cam đỏ chứa anthocyanins - một hợp chất flavonoid mạnh mẽ có khả năng bảo vệ tế bào da khỏi tác động oxy hóa. Ngoài ra, với hàm lượng vitamin C cao gấp 1,5 lần so với cam thường, nước ép cam đỏ thúc đẩy tái tạo da, tăng sinh collagen và giảm tình trạng da xỉn màu do nắng.

Vì sao uống nước ép có tác dụng làm trắng da?

Thứ nhất, đồ uống trên rất giàu nước và các vi chất có lợi. Những thành phần vừa nêu khi được dung nạp sẽ đẩy nhanh hoạt động chuyển hóa vật chất, giúp da thải độc tức thì, rút ngắn chu kỳ phân chia tế bào và tái tạo lớp da mới. Nhờ vậy mà lớp da già cỗi, sần bì, thâm sạm sẽ được thay thế bằng lớp tế bào tươi mới, trắng nõn nà.

Thứ hai, trong đồ uống này tích hợp nhiều chất chống oxy hóa. Đại diện nói trên được xem là “khắc tinh” của độc tố và các gốc tự do. Trong khi đó gốc tự do, độc tố là nguyên nhân hàng đầu khiến da bị thâm sạm, nhăn nheo và giảm sức đề kháng. Chính vì thế khi sử dụng nước ép đúng cách, da bạn sẽ ngày càng khỏe khoắn, sáng mịn.

Thứ ba, nước ép chứa vitamin C, E, A, B3 (niacinamide). Đây đều là những vi chất có tác dụng dưỡng trắng da cực tốt thông qua việc phân hủy, ức chế sự hình thành hắc sắc tố.