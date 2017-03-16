"Tôi đã đánh bay mụn đầu đen trên mũi và thu nhỏ lỗ chân lông chỉ trong 1 tuần"

Chăm sóc da 16/03/2017 11:27

Chỉ với chanh và baking soda, tôi đã "đánh bay" mụn đầu đen nhanh chóng và còn thu nhỏ được lỗ chân lông, vấn đề làm tôi đau đầu từ rất lâu.

Đây là bí quyết trị mụn đầu đen, sạch lỗ chân lông của mình. Mình bị mụn đầu đen của em chủ yếu ở vùng mũi và 2 bên cánh mũi. Bên cạnh đó, lỗ chân lông rất thô và đen dẫn đến da mặt không mịn màng, nhờn và nhám. Dưới đây là hình ảnh trước và sau khi mình điều trị bằng phương pháp này.

'Tôi đã đánh bay mụn đầu đen trên mũi và thu nhỏ lỗ chân lông chỉ trong 1 tuần' - Ảnh 1

Kết quả sau khi điều trị là da sáng hơn, lỗ chân lông sạch, không còn thấy chấm đen. Mặt mũi láng mịn và sạch sẽ, mụn giảm và không cần nặn. 

Hướng dẫn thực hiện:

'Tôi đã đánh bay mụn đầu đen trên mũi và thu nhỏ lỗ chân lông chỉ trong 1 tuần' - Ảnh 2

Nguyên liệu:

- Một quả chanh

- Một muỗng cafe bột baking soda (hay còn gọi là bột nở, bạn có thể mua ở các tiệm làm bánh)

Thực hiện:

Trộn bột baking soda với nước cốt chanh cho đến khi có được hỗn hợp sệt, không quá đặc và không quá loãng. Đắp một miếng khăn ấm lên mặt cho lỗ chân lông nở ra. Tiếp theo, thoa lên vùng mũi và 2 bên mặt, những nơi có lỗ chân lông to.  Sau khi massage, rửa sạch mặt bằng nước ấm rồi dưỡng da như bình thường. Baking soda và chanh là  2 thành phần làm sạch rất tốt và hầu như không gây kích ứng. Với ai có làn da nhạy cảm, bạn có thể thử hỗn hợp lên một phần da mặt trong cổ tay trước khi sử dụng cho da mặt. 

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