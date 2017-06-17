Nếu tắm trắng mãi mà da vẫn đen, phải thử ngay hỗn hợp 'thần thánh' của người Nhật này

Chăm sóc da 17/06/2017 18:54

Đây là công thức tắm trắng đã được nhiều bạn gái sử dụng và xác nhận có kết quả tốt trên nhiều loại da, kể cả da đen bẩm sinh.

Để có làn da trắng sáng, nhiều người thường sử dụng các loại kem dưỡng da, kem làm trắng da thần tốc. Tuy nhiên trong số chúng có rất nhiều hóa chất độc hại mà ít ai ngờ đến. Thay vào đó, chúng ta nên tận dụng những nguyên liệu tự nhiên để làm trắng da một cách an toàn.

Trong các loại nguyên liệu tự nhiên làm trắng da, bột đậu đỏ và bã cafe được xem là bộ đôi "thần thánh" giúp da trắng mịn tự nhiên mà không làm da bị bắt nắng. Đậu đỏ từ lâu đã được phụ nữ Nhật sử dụng để làm trắng da mặt cũng như toàn thân vì nó vừa hiệu quả vừa an toàn. Vitamin nhóm B trong đậu đỏ giúp đẩy lùi sắc tố melanin trên da, biến da ngăm bẩm sinh thành trắng mịn lên mỗi ngày.

Với bã cafe, nhiều người thường cho rằng đó là thứ để vứt đi. Thế nhưng, nó có công dụng làm đẹp kỳ diệu hơn bạn nghĩ. Không chỉ giúp tẩy tế bào chết, bã cafe còn làm trắng da, hỗ trợ các nguyên liệu khác phát huy công dụng của mình. Kết hợp bột đậu đỏ, bã cafe và sữa chua không đường giúp bạn có hỗn hợp tắm trắng rẻ tiền, hiệu quả mà rất an toàn cho làn da và sức khỏe.

Nếu tắm trắng mãi mà da vẫn đen, phải thử ngay hỗn hợp 'thần thánh' của người Nhật này - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Bột đậu đỏ 50g

- Sữa chua không đường 1 hũ

- Bã cafe 20g

- Chanh nửa quả

Cách làm:

Nếu tắm trắng mãi mà da vẫn đen, phải thử ngay hỗn hợp 'thần thánh' của người Nhật này - Ảnh 2

Bột đậu đỏ chọn loại nguyên chất, không tạp chất. Nếu có điều kiện, bạn nên tự mua đậu đỏ và xay.Cho hết số bột đậu và bã cafe vào 1 cái chén miệng rộng, thêm sữa chua không đường. Tùy vào độ đặc loãng của hỗn hợp và bạn gia giảm lượng sữa chua. Hỗn hợp nên mịn sệt vừa phải để dễ lướt trên da.

Cuối cùng, cho thêm nước cốt nửa quả chanh, khuấy đều.

Tắm sạch, tẩy tế bào chết với bông tắm và xơ mướp, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên da, massage nhẹ nhàng 15 phút và để yên 15 phút.

Cuối cùng, tắm sạch lại với nước. Tuần thực hiện 2-3 lần để có kết quả tốt nhất.

Chúc bạn thành công!

 

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