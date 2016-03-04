Kinh nghiệm trị mụn bằng lá ngò gai của cô gái được hàng trăm lượt chia sẻ trên MXH

Cách đây 5 tháng mặt em cũng bị dị ứng tinh dầu,mụn nổi chi chít đầy mặt,mà mặt cũng đỏ ửng nừa,nhìn ghê lắm.Được chị họ em chỉ cho bài thuốc từ thiên nhiên ,em dùng nó bôi hằng ngày.sau hơn 2 tháng mặt em đỡ khoảng 80% .Bây giờ trên mặt em chỉ còn khoảng 3 cái mụn bọc to chắc tại sắp đến ngày kinh nguyệt, da cũng mịn màng và hồng hào rồi,chỉ còn mấy vết thâm cũ để lại.

Việc đầu tiên cần làm là ngừng bôi tất cả các loại thuốc trị mụn ,vì da đã nhạy cảm và mỏng mà dùng thuốc hay kem trị mụn sẽ lam hại thêm cho da.Chỉ dùng sửa rửa mặt 2 lần sáng tối cho da đỡ dầu thôi.Rửa mặt thì chị nên rửa nước ấm trước,cho lỗ chân lông nở ra,sau đó rửa bằng sữa rửa mặt ,rử thêm 1 lần nước ấm nữa,cuối cùng tráng kỹ lại bằng nước lạnh.

Buổi tối trước khi đi ngủ chi đắp hỗn hợp thiên nhiên này lên mặt, cách làm như sau:

- 1 bó ngò gai rửa sạch,vò nát bỏ vô xoong cho vô 1 ít nước,nước xâm xấp lá là được. Đun trên bếp cho cạn nước,nhìn vô xoong thấy nước rút hết là được.

- Lấy 1 quả trứng gà ta,gà ta chính gốc mới tốt,đừng mua trứng gà công nghiệp. Bỏ lòng trắng lấy lòng đỏ bỏ vào 1 cái chén nhỏ.

- Để là ngò gai nguội,vắt lấy nước. Lấy 1 cái ly nhỏ,cái ly đó lớn hơn ngón tay cái 1 chút,sâu khoảng 1 đốt ngón tay cái của mình. Lấy đầy 1 ly đó là được.

- Sau khi vắt được đầy 1 ly lá ngò gai, lấy nước đó đổ vô cái chén có lòng đỏ. Rồi cho thêm 1 tý mật ong,mật ong khoảng nửa cái ly nhỏ đó là được.

- Trộn đều hỗn hợp trên lại,bôi lên mặt vào buổi tối để khoảng 20ph rồi rửa lại bằng nước ấm. Vì cái này dùng rất ít tốn nên để vô tủ lạnh xài dần,1 lần làm như vậy có thể dùng để bôi mặt được khoảng 5 lần sau đó đổ đi làm cái mới.

Vì cái này làm từ thiên nhiên nên kết quả hơi lâu 1 chút,nhưng rất an toàn. Ngoài ra nên kết hợp ăn uống,ngủ nghỉ để da cải thiện từ bên trong. Ăn nhiều rau xanh,uống nhiều nước và ăn ít đồ ngọt và tinh bột thôi.Lúc em bị mụn em cũng uống rất nhiều nước,ăn nhiều rau,cắt giảm bớt lượng cơm ăn hằng ngày nữa.Vì ăn nhiều cơm nó vô cơ thể rồi chuyển hóa thành đường làm da nhờn và gây mụn nặng thêm.

Chúc mọi người sớm hết mụn nhé!