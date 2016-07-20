Không cần spa, da toàn thân trắng bật hẳn 2 tông chỉ với 1 hũ sữa chua

Chăm sóc da 20/07/2016 15:25

Đi spa tắm trắng là một giải pháp làm trắng da được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên phương pháp này khá tốn kém và hiệu quả không cao. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng một nguyên liệu cực kỳ quen thuộc để tắm trắng, đó là sữa chua.

Sữa chua hay da-ua (từ tiếng Pháp yaourt) là sản phẩm bơ sữa được sản xuất bởi vi khuẩn lên men của sữa. Mọi loại sữa có thể dùng để làm sữa chua, nhưng trong cách chế tạo hiện đại, sữa bò được dùng nhiều nhất. Sữa chua đặc và yaourt là sản phẩm lên men lactic từ sữa bò tươi, sữa bột hay sữa động vật nói chung sau khi đã khử chất béo và thanh trùng vi khuẩn gây bệnh bằng phương pháp tiệt trùng Pasteur ở nhiệt độ 80-90 °C.

Sữa chua chứa rất nhiều các khoáng chất như canxi, vitamin C, vitamin D, kẽm, axit lactic và probiotic. Các dưỡng chất này ngoài công dụng cung cấp năng lượng dinh dưỡng cho cơ thể, còn rất tốt cho làn da. Sữa chua giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, dưỡng trắng da tự nhiên từ bên trong. Do đó, nó được sử dụng trong rất nhiều công thức tắm trắng an toàn từ thiên nhiên.

Để tăng hiệu quả làm trắng da, bạn nên kết hợp sữa chua với 1 số nguyên liệu khác đó là mật ong, bột yến mạch để giúp hiệu quả trắng da nhanh và rõ rệt hơn.

Nguyên liệu:

- 50ml mật ong nguyên chất

- 1 hũ sữa chua 

- 30g bột yến mạch

- Nửa chén đường cát

- 1 quả chanh

Cách làm:

Lấy 2 cái chén, ở chén thứ nhất, cho 30ml mật ong + đường + nước cốt nửa quả chanh, trộn đều, chúng ta có được hỗn hợp tẩy tế bào chết.

Ở chén thứ 2, trộn tất cả số sữa chua + 30g bột yến mạch + 20ml mật ong + nước cốt nửa quả chanh còn lại, trộn đều, đây là hỗn hợp dùng để tắm trắng.

Đầu tiên, bạn tắm sơ qua với nước, dùng hỗn hợp thứ nhất xoa nhẹ nhàng lên da, massage đều, chú ý không massage mạnh quá dễ làm tổn thương da, sau khi massage được 10 phút, tắm lại với nước.

Tiếp theo, dùng hỗn hợp thứ 2 thoa lên da toàn thân, massage tương tự, kỹ càng trong 15 phút. Sau đó tắm sạch lại với nước, lau khô người và thoa kem dưỡng ẩm da.

Mỗi tuần bạn nên thực hiện phương pháp này 2 lần để có làn da trắng sáng thấy rõ sau 4-5 lần tắm. Trong thời gian tắm chú ý bảo vệ da cẩn thận dưới ánh nắng, ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước để có kết quả tốt nhất.

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