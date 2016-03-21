Không cần kem trộn da vẫn trắng mịn sau 1 tuần với 2 nguyên liệu siêu rẻ tiền

Những loại kem trộn không nhãn mác xuất xứ chứa nhiều hóa chất có thể làm bào mòn làn da bạn nhanh chóng, thay vào đó, hãy làm trắng da bằng nguyên liệu tự nhiên mà căn bếp nhà nào cũng có.

Để da trắng lên, bạn phải tuân thủ 2 nguyên tắc là dưỡng từ bên trong và chống nắng từ bên ngoài. 2 nguyên liệu thường được sử dụng trong liệu trình làm trắng da tự nhiên đó là bột đậu đỏ và sữa tươi. Bột đậu đỏ chứa nhiều Vitamin A, E, B1 và sữa tươi chứa các axit lactic, giúp dưỡng ẩm và nâng tông màu da bền vững, hạn chế xuống tông lại. Tuy nhiên vì là nguyên liệu tự nhiên nên bạn cần phải có 1 sự kiên trì nhất định để đạt được kết quả như mong muốn.

Nguyên liệu:

- Sữa tươi 250ml

- Bột đậu đỏ 200g

- Mật ong 2 thìa cafe

- Bát trộn

Cách làm:

Trước khi đi tắm, bạn chuẩn bị nguyên liệu như sau: Trộn sữa tươi và bột đậu đỏ lại với nhau cho đến khi thu được hỗn hợp sệt, thêm 2 muỗng cafe mật ong vào hỗn hợp vừa trộn.

Đầu tiên bạn cần tắm sạch và tẩy da chết nhẹ nhàng bằng bông tắm hoặc găng tay tắm. Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp lên da toàn thân, massage thật kỹ và để yên khoảng 5 phút. Cuối cùng, tắm sạch lại với nước ấm và lau khô bằng khăn mềm.

Để có kết quả nhanh nhất, bạn cần thực hiện liệu trình này liên tục mỗi ngày trong 1 tuần, sau khi da đã nâng tông lên, hãy duy trì bằng cách tắm với bột đậu sữa tươi 2-3 lần một tuần. Tăng cường chống nắng bằng cách mặc áo khoác, thoa kem chống nắng và đeo khẩu trang suốt quá trình làm trắng da.

Chúc các bạn thành công!

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