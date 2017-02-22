Đắp thứ này buổi tối, da trắng mịn bật 2 tông không cần bôi một giọt kem dưỡng nào

Khi có các đốm nâu, tàn nhang này, nhiều người chọn giải pháp bắn laser, hay dùng các loại kem đắt tiền. Tuy nhiên những phương pháp này thường tốn kém, đau đớn và không hiệu quả. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các loại rau gần gũi trong cuộc sống là rau má và rau mùng tơi để có làn da trắng mịn không tì vết.

Làn da trắng mịn là điều cô gái nào cũng muốn. Thế nhưng mỗi ngày, có rất nhiều yếu tố gây ra sẹo thâm hay những đốm nâu, tàn nhang như ánh nắng mặt trời, lão hóa do tuổi tác hay hoocmone thay đổi.

Theo wikipedia, rau má là một loại cây thân bò mọc được ở rất nhiều vùng miền khắp Việt Nam. Rau má chứa nhiều chất có lợi như triterpenoids, Vitamin A, E. Chúng giúp da trắng mịn, hồng hào và loại bỏ những vết thâm. Ngoài ăn canh rau má, uống nước rau má, bạn còn có thể dùng rau má để đắp bên ngoài da mặt, giúp làm mờ đốm thâm và trả lại làn da trắng sáng mịn màng.

Nguyên liệu:

- Rau má

- Mật ong

- Nước

- Muối

- Chanh tươi

- Máy xay, rây lọc

Cách làm:

Rau má sau khi mua về bạn rửa sạch, nhặt bỏ lá sâu bệnh và héo úa. Tiếp theo, cho rau má vào máy xay sinh tố với nước cốt chanh, mật ong, 20ml nước lọc và xay nhuyễn. Sau khi xay chúng ta có hỗn hợp sệt màu xanh.

Làm sạch da mặt, sau đó đắp rau má lên da trong vòng 15-20 phút rồi rửa mặt sạch. Mỗi tuần bạn có thể đắp rau má 1-2 lần để da luôn trắng mịn và khỏe mạnh đồng thời không gây hại cho sức khỏe như các loại mỹ phẩm nhiều hóa chất khác.

Làm đẹp da mặt với rau mùng tơi

Nếu bạn nghĩ mùng tơi chỉ dùng để nấu canh thì đã thiếu sót lớn. Ngoài để ăn, bạn có thể dùng mùng tơi để đắp mặt làm đẹp. Mùng tơi có tính mát, làm lành vết mụn, làm da mịn màng và trắng Mùng tơi là loại rau thường dùng để nấu canh. Tuy nhiên ít ai biết được nó còn có công dụng làm đẹp. Do có chứa Vitamin A3, vitamin B3, chất saponin, chất nhầy và chất sắt, mùng tơi sẽ đem đến làn da mịn màng khỏe mạnh và sáng hơn. Lá mùng tơi rất thích hợp với những làn da bị mụn và tổn thương lâu năm.

Nguyên liệu:

- Lá mùng tơi

- Mật ong

- Muối

- Sữa chua không đường lạnh

Cách làm:

Mua lá mùng tơi về bạn loại bỏ lá già, lấy đọt non và rửa sạch. Xay mùng tơi thật nhuyễn với mật ong, muối, sữa chua cho đến khi có hỗn hợp sệt.

Rửa sạch mặt, đắp hỗn hợp trên lên da 15-20 phút rồi rửa lại với nước. Mỗi tuần bạn nên đắp 3-4 lần để có kết quả tốt nhất.

(Nguồn: Indian Times)