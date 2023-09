Da xấu cỡ nào cũng căng bóng và trắng mịn như em bé sau 1 tuần nhờ bôi thứ này trước khi ngủ

Làn da của chúng ta mỗi ngày phải chịu rất nhiều tác động từ bên ngoài như khói bụi, không khí ô nhiễm, sử dụng mỹ phẩm nhiều hóa chất hoặc đơn giản là sự lão hóa do thời gian, tuổi tác. Với những lý do trên, da nhanh chóng bị xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều khuyết điểm như vết thâm nám, lỗ chân lông to, da kém đàn hồi do sự sụt giảm sản sinh collagen. Và trên hết là da mất đi khả năng tự dưỡng ẩm, trở nên khô và thô ráp.

Để giúp làn da phục hồi lại trạng thái tươi trẻ ban đầu, bạn có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là ăn uống lành mạnh, siêng năng tập luyện và tạo cho mình thói quen dưỡng da với các nguyên liệu tự nhiên.