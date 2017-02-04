Da xấu cỡ nào cũng căng bóng và trắng mịn như em bé sau 1 tuần nhờ bôi thứ này trước khi ngủ

Chăm sóc da 04/02/2017 14:57

Đây là cách giúp bạn gái có được làn da đẹp mà không cần phải mua mỹ phẩm đắt tiền.

Làn da của chúng ta mỗi ngày phải chịu rất nhiều tác động từ bên ngoài như khói bụi, không khí ô nhiễm, sử dụng mỹ phẩm nhiều hóa chất hoặc đơn giản là sự lão hóa do thời gian, tuổi tác. Với những lý do trên, da nhanh chóng bị xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều khuyết điểm như vết thâm nám, lỗ chân lông to, da kém đàn hồi do sự sụt giảm sản sinh collagen. Và trên hết là da mất đi khả năng tự dưỡng ẩm, trở nên khô và thô ráp.

Để giúp làn da phục hồi lại trạng thái tươi trẻ ban đầu, bạn có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là ăn uống lành mạnh, siêng năng tập luyện và tạo cho mình thói quen dưỡng da với các nguyên liệu tự nhiên.

Dưới đây là ba loại mặt nạ phục hồi da tốt nhất, theo tạp chí Woman's Day.

1. Mặt nạ chanh

Đây là loại mặt nạ dưỡng da phù hợp với những làn da đen và xỉn màu, bị tác động của ánh nắng mặt trời, cần phục hồi độ trắng hồng. Tuy nhiên bạn nên sử dụng loại mặt nạ này vào buổi tối để không bị ăn nắng.

Da xấu cỡ nào cũng căng bóng và trắng mịn như em bé sau 1 tuần nhờ bôi thứ này trước khi ngủ - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 1 lòng trắng trứng

- 1 muỗng cà phê nước ép bưởi 

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh tươi 

- 2 muỗng cà phê sữa chua

Cách làm:

B1: Đánh tan lòng trắng trứng trong một bát thủy tinh cho đến khi nó hơi nổi bọt.

B2:Trộn sữa chua, nước ép bưởi và nước cốt chanh với nhau.

B3: Thêm hỗn hợp với lòng trắng trứng vào và khuấy đều. Đắp hỗn hợp lên da mặt sạch kết hợp massage vòng tròn.  

B4: Để yên hỗn hợp trên mặt trong 15 phút sau đó rửa sạch và lau khô.

Chanh và bưởi rất giàu axit citric, AHA, đây là một chất tẩy da chết tự nhiên và cũng có chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Cả hai đều giúp da sáng mịn nhanh chóng, đặc biệt thích hợp cho da nhờn. Lòng trắng trứng giúp dưỡng ẩm đồng thời hạn chế da tiết nhiều dầu thừa.

2. Mặt nạ tẩy tế bào chết với cà chua

Da xấu cỡ nào cũng căng bóng và trắng mịn như em bé sau 1 tuần nhờ bôi thứ này trước khi ngủ - Ảnh 2

- 1 quả cà chua (nên chọn loại cà chua hữu cơ sạch không phân thuốc vì dùng trực tiếp lên da)

- 2 muỗng cà phê đường nâu

- ½ muỗng cà phê mật ong

Cà chua rửa sạch, bỏ vỏ và hạt sau đó xay thật nhuyễn. Trộn cà chua với đường nâu và mật ong cho đến khi có được hỗn hợp sền sệt. Nhẹ nhàng massage hỗn hợp lên mặt và để trong 5 phút. Rửa sạch và lau khô da sau đó.

Lycopene trong cà chua là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các gốc tự do; đường nâu là một phẩm tẩy da chết tuyệt vời.

3. Mặt nạ quế cà phê

Da xấu cỡ nào cũng căng bóng và trắng mịn như em bé sau 1 tuần nhờ bôi thứ này trước khi ngủ - Ảnh 3

- ½ muỗng bột quế

- 2 thìa cafe đen pha sẵn

- 2 thìa sữa tươi

- ¼ muỗng cà phê mật ong hữu cơ

Trộn các  thành phần trên trong một bát thủy tinh cho đến khi có hỗn hợp bột nhão mềm. Rửa sạch mặt, massage nhẹ nhàng hỗn hợp lên da ẩm. Để yên trong 2-3 phút, sau đó rửa sạch và lau khô mặt.

Đây là loại mặt nạ kết hợp lactic acid trong sữa giúp tẩy tế bào chết mà vẫn dưỡng ẩm da. Ngoài ra, các thành phần như cafe, mật ong giúp phục hồi da lão hóa.

(Nguồn: Woman's Day)

 

 

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