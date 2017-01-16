Làm trắng da sau 1 đêm duy nhất chỉ bằng cà chua luộc theo công thức này

Chăm sóc da 16/01/2017 16:03

Mặt nạ cà chua sẽ giúp bạn có làn da trắng mịn, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Cà chua là một món ăn ngon tuyệt vời cho làn da. Ăn cà chua giúp bạn cung cấp chất chống nắng tự nhiên cũng như khiến da luôn trẻ trung. Cà chua rất giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ cung cấp nhiều lợi ích cho làn da bao gồm cả việc bảo vệ da khỏi tia cực tím, làm chậm lão hóa và ngăn ngừa bệnh ung thư da.

Ngoài việc dùng cà chua trong các món ăn, bạn có thể dùng trực tiếp trên da để tận dụng những lợi ích của loại quả này. Cà chua có thể làm dịu da cháy nắng, se lỗ chân lông. Hơn nữa, cà chua có axit tự nhiên giúp giảm tiết bã nhờn dư thừa, làm sạch sâu lỗ chân lông và làm sáng da. Hãy nhìn vào các chất dinh dưỡng có trong cà chua giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh:

Làm trắng da sau 1 đêm duy nhất chỉ bằng cà chua luộc theo công thức này - Ảnh 1

Các chất dinh dưỡng trong cà chua

- Vitamin A: Làm mờ dần những điểm tối và nhược điểm trên da. Làm mềm làn da thô ráp

- Vitamin B: Làm chậm quá trình lão hóa của da. Chống lại các gốc tự do gây ra nếp nhăn.

- Vitamin C: Giúp xây dựng collagen và duy trì độ đàn hồi da.

- Kali: Giữ ẩm da khô 

1. Mặt nạ cà chua trị nám

Sử dụng kết hợp hai sức mạnh của chanh và cà chua để trị bay những vết nám hiện có một cách tự nhiên. 

Thành phần:

- Nước cốt chanh: Chất làm se da tự nhiên, se nhỏ lỗ chân lông lớn, có tính chất kháng khuẩn giúp tiêu diệt vi trùng trên da, làm sáng tông màu da. 
- Cà chua chín 1 quả

Cách làm:

Cà chua bạn luộc lên, bóc vỏ và bỏ hạt. Phần thịt cà chua bạn xay hoặc nghiền cho nhuyễn mịn. Pha thêm 1/2 muỗng nước cốt chanh tươi. Sau đó, quét đều hỗn hợp lên da mặt, để yên 10-15 phút rồi rửa lại với nước lạnh. Lau khô và thoa dầu olive để dưỡng ẩm.

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2. Mặt nạ cà chua làm trắng da

Làm sáng làn da thâm sạm với cà chua và một chút mật ong là phương pháp đã có từ lâu. Cà chua cũng sẽ bảo vệ da bạn khỏi ánh sáng tia cực tím như một chất kem chống nắng tự nhiên. 

Thành phần:

- Mật ong: Chất giữ độ ẩm tự nhiên, khóa ẩm trong các tế bào da, có tính kháng khuẩn, sát khuẩn, kháng nấm và kháng viêm.  

- Cà chua chín 1 quả

Hướng dẫn:

Luộc cà chua cho chín sau đó bỏ vỏ và hạt, dùng thìa hoặc máy xay nghiền nhuyễn. Trộn cà chua với 2 thìa mật ong sau đó thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Để yên 15 phút sau đó rửa lại với nước sạch. Thoa toner cân bằng da.

2 công thức mặt nạ trên bạn chỉ cần làm 2-3 lần mỗi tuần. Sau khi đắp, da sẽ trở nên sáng mịn và căng bóng không ngờ. 

(Nguồn: Bellatory)

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