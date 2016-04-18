Công thức mặt nạ cho da trắng mịn như em bé tốn chưa đầy 5000 đồng

Chăm sóc da 18/04/2016 09:53

Để có làn da trắng mịn, bạn không nhất thiết phải chi quá nhiều tiền cho mỹ phẩm hoặc các spa. Hãy tận dụng ngay các nguyên liệu có trong nhà bếp để làm cho mình loại mặt nạ vừa rẻ vừa hiệu quả này.

Trứng gà từ lâu đã nổi tiếng với tác dụng dưỡng da thần kỳ của nó. Trứng gà được sử dụng để làm đẹp từ thời xa xưa và đến tận bây giờ vẫn có nhiều phụ nữ tin dùng. Trứng gà có 2 thành phần là lòng đỏ và lòng trắng, lòng đỏ giúp dưỡng ẩm và lòng trắng giúp cân bằng lượng dầu trên da. Vì vậy, bạn có thể dùng cả lòng đỏ và lòng trắng trứng gà trong các công thức mặt nạ dành cho mọi loại da. Nếu da dầu, bạn có thể bớt 1 chút lòng đỏ và nếu da khô, nên bớt 1 chút lòng trắng.

Nguyên liệu thứ 2 trong công thức dưỡng da này là cà chua. Cà chua chứa lycopen và 1 số acid thực vật, có tác dụng làm trắng da nhưng ít gây bắt nắng hơn các loại nguyên liệu chứa acid khác như chanh hay giấm. Kết hợp với sữa chua không đường, bạn sẽ có một loại mặt nạ làm đẹp vô cùng hiệu quả.

Công thức mặt nạ cho da trắng mịn như em bé tốn chưa đầy 5000 đồng - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 1 quả cà chua chín

- 1 hộp sữa chua không đường

- 1 quả trứng gà (nên chọn trứng gà ta)

Cách làm:

Công thức mặt nạ cho da trắng mịn như em bé tốn chưa đầy 5000 đồng - Ảnh 2

Cà chua mua về rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt và xay nhuyễn với máy xay sinh tố. Sau khi xay xong, đổ cà chua vào 1 cái chén và thêm sữa chua, trứng gà vào khuấy đều.

Rửa sạch mặt, dùng cọ mặt nạ quét hỗn hợp đều lên mặt, tránh vùng mắt, nằm thư giãn 15 phút và rửa lại với nước lạnh, thấm khô và dùng toner dưỡng ẩm.

Lặp lại liệu trình này 3-4 lần 1 tuần để có kết quả tốt nhất sau 2 tuần. Trong quá trình làm, nên bảo vệ da cẩn thận dưới ánh nắng mặt trời.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong