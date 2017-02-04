Còn thừa bia Tết, cứ lấy rửa mặt theo cách này da sẽ trắng bóc và căng mịn không cần kem trộn

Chính nhờ quá trình lên men bia rất cầu kỳ, cần nhiều thời gian cũng như sự phối hợp của các nguyên liệu khác nhau mà chúng sản sinh ra những enzym có lợi. Vì vậy, ngoài dùng để uống, người ta còn dùng bia để làm đẹp da và tóc mà không cần bất cứ loại mỹ phẩm đắt tiền nào.

Bia (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp: bière) nói một cách tổng thể, là một loại đồ uống chứa cồn được sản xuất bằng quá trình lên men đường lơ lửng trong môi trường lỏng và nó không được chưng cất sau khi lên men. Dung dịch đường không bị lên men thu được từ quá trình ngâm nước gọi là hèm bia hay "nước ủ bia". Quá trình sản xuất bia được gọi là nấu bia. Do các thành phần sử dụng để sản xuất bia có khác biệt tùy theo từng khu vực, các đặc trưng của bia như hương vị và màu sắc cũng thay đổi rất khác nhau và do đó có khái niệm loại bia hay các sự phân loại khác.

Tùy vào độ dài mái tóc mà chúng ta cần một lượng bia khác nhau. Với tóc ngang eo, cần 2 lon bia, tóc ngang vai hoặc ngang lưng cần 1 lon bia. Với da mặt chỉ cần 1 chén bia nhỏ.

1. Làm trắng da mặt với bia

Nguyên liệu:

- 1 lon bia lạnh (hoặc chai)

- 1 quả trứng gà

- 1 quả chanh

- Mặt nạ giấy (có bán ở cửa hàng mỹ phẩm/ siêu thị)

- Chén, cọ mặt nạ

Cách làm:

B1: Chọn trứng gà ta, đập trứng vào chén và đánh đều, thêm nước cốt chanh, mật ong và 3 thìa bia vào khuấy đều.

B2: Đổ bia còn thừa ra một cái chén, nhúng mặt nạ giấy vào cho ướt, để chén bia này trong tủ lạnh.

B3: Đắp hỗn hợp đã làm ở B1 lên da mặt sạch, massage nhẹ nhàng và để yên 15 phút cho tới khi mặt nạ hơi khô, rửa sạch lại với nước ấm.

B4: Sau khi rửa mặt, bạn lấy mặt nạ giấy trong tủ lạnh ra, vắt cho ráo rồi đắp lên mặt thư giãn 15 phút. Sau đó rửa mặt lại với nước.

2. Rửa mặt với bia

Nếu không có thời gian làm theo cách cầu kỳ trên, bạn có thể dùng bia để rửa mặt mỗi buổi sáng và tối, kết hợp với massage da mặt trong 15 phút sau đó rửa lại với nước. Chỉ sau từ 1-2 tuần, bia sẽ giúp da bạn trở nên mềm mại và căng mịn hơn.

3. Dưỡng tóc bằng bia

Ngoài dùng bia để dưỡng da, bạn có thể chăm sóc tóc bằng bia. Bia chứa các Vitamin và khoáng chất có lợi cho sự tăng trưởng của tóc, không những giúp tóc mọc dài nhanh hơn mà còn khỏe mạnh và óng mượt.

Nguyên liệu:

- 1 lon bia

- 1 quả trứng gà

- 2 thìa mật ong

Cách làm:

Đổ bia ra một cái chén, cho trứng gà đã đánh tan và mật ong vào trộn đều. Gội sơ tóc với nước cho sạch bụi bẩn, thoa hỗn hợp lên tóc và ủ trong vòng 30 phút. Sau đó gội lại đầu với nước và dầu gội. Mỗi tuần bạn chỉ cần gội theo cách trên 1 lần, xen kẽ với những lần gội thông thường để có mái tóc suôn mượt tự nhiên.

(Nguồn: Beauty Craze)