Còn thừa bia Tết, cứ lấy rửa mặt theo cách này da sẽ trắng bóc và căng mịn không cần kem trộn

Chăm sóc da 04/02/2017 14:00

Đây là cách giúp bạn có làn da đẹp, mịn màng chỉ bằng cách tận dụng lượng bia còn thừa ở nhà.

Bia (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp: bière) nói một cách tổng thể, là một loại đồ uống chứa cồn được sản xuất bằng quá trình lên men đường lơ lửng trong môi trường lỏng và nó không được chưng cất sau khi lên men. Dung dịch đường không bị lên men thu được từ quá trình ngâm nước gọi là hèm bia hay "nước ủ bia". Quá trình sản xuất bia được gọi là nấu bia. Do các thành phần sử dụng để sản xuất bia có khác biệt tùy theo từng khu vực, các đặc trưng của bia như hương vị và màu sắc cũng thay đổi rất khác nhau và do đó có khái niệm loại bia hay các sự phân loại khác. 

Chính nhờ quá trình lên men bia rất cầu kỳ, cần nhiều thời gian cũng như sự phối hợp của các nguyên liệu khác nhau mà chúng sản sinh ra những enzym có lợi. Vì vậy, ngoài dùng để uống, người ta còn dùng bia để làm đẹp da và tóc mà không cần bất cứ loại mỹ phẩm đắt tiền nào. 

Tùy vào độ dài mái tóc mà chúng ta cần một lượng bia khác nhau. Với tóc ngang eo, cần 2 lon bia, tóc ngang vai hoặc ngang lưng cần 1 lon bia. Với da mặt chỉ cần 1 chén bia nhỏ.

Còn thừa bia Tết, cứ lấy rửa mặt theo cách này da sẽ trắng bóc và căng mịn không cần kem trộn - Ảnh 1

1. Làm trắng da mặt với bia

Nguyên liệu:

- 1 lon bia lạnh (hoặc chai)

- 1 quả trứng gà

- 1 quả chanh

- Mặt nạ giấy (có bán ở cửa hàng mỹ phẩm/ siêu thị)

- Chén, cọ mặt nạ

Cách làm:

Còn thừa bia Tết, cứ lấy rửa mặt theo cách này da sẽ trắng bóc và căng mịn không cần kem trộn - Ảnh 2

B1: Chọn trứng gà ta, đập trứng vào chén và đánh đều, thêm nước cốt chanh, mật ong và 3 thìa bia vào khuấy đều. 

B2: Đổ bia còn thừa ra một cái chén, nhúng mặt nạ giấy vào cho ướt, để chén bia này trong tủ lạnh. 

B3: Đắp hỗn hợp đã làm ở B1 lên da mặt sạch, massage nhẹ nhàng và để yên 15 phút cho tới khi mặt nạ hơi khô, rửa sạch lại với nước ấm.

Còn thừa bia Tết, cứ lấy rửa mặt theo cách này da sẽ trắng bóc và căng mịn không cần kem trộn - Ảnh 3

B4: Sau khi rửa mặt, bạn lấy mặt nạ giấy trong tủ lạnh ra, vắt cho ráo rồi đắp lên mặt thư giãn 15 phút. Sau đó rửa mặt lại với nước.

2. Rửa mặt với bia

Nếu không có thời gian làm theo cách cầu kỳ trên, bạn có thể dùng bia để rửa mặt mỗi buổi sáng và tối, kết hợp với massage da mặt trong 15 phút sau đó rửa lại với nước. Chỉ sau từ 1-2 tuần, bia sẽ giúp da bạn trở nên mềm mại và căng mịn hơn.

3. Dưỡng tóc bằng bia

Ngoài dùng bia để dưỡng da, bạn có thể chăm sóc tóc bằng bia. Bia chứa các Vitamin và khoáng chất có lợi cho sự tăng trưởng của tóc, không những giúp tóc mọc dài nhanh hơn mà còn khỏe mạnh và óng mượt.

Nguyên liệu:

- 1 lon bia

- 1 quả trứng gà

- 2 thìa mật ong

Cách làm:

Đổ bia ra một cái chén, cho trứng gà đã đánh tan và mật ong vào trộn đều. Gội sơ tóc với nước cho sạch bụi bẩn, thoa hỗn hợp lên tóc và ủ trong vòng 30 phút. Sau đó gội lại đầu với nước và dầu gội. Mỗi tuần bạn chỉ cần gội theo cách trên 1 lần, xen kẽ với những lần gội thông thường để có mái tóc suôn mượt tự nhiên.

(Nguồn: Beauty Craze)

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   trị rụng tóc bằng bia làm đẹp với bia làm trắng da với bia

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn