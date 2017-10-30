Chăm sóc da mặt nhờn – Bí quyết giúp da kiềm dầu, chữa trị mụn và đẹp lên nhanh chóng

Chăm sóc da 30/10/2017 08:26

Da nhờn thường dễ sinh mụn và lỗ chân lông rất to. Nên bạn cần phải có phương pháp riêng thì mới có thể chăm sóc da mặt nhờn hiệu quả để ngăn chặn quá trình lão hóa, giúp da thêm tươi trẻ và mịn màng hơn.

Mặc dù không khó tính như da khô, nhưng da nhờn lại là “nỗi lo” của phái đẹp. Loại da này thường tiết dịch nhờn, khiến cho bề mặt bóng loáng, lỗ chân lông bít kín để mụn có cơ hội xâm hại, da bị tổn thương nặng nề. Khiến bạn già nua và kém sắc hơn so với tuổi. Vì vậy, để đối phó với những tình trạng này, bạn nên thực hiện càng sớm càng tốt những bước chăm sóc mặt nhờn sau đây nhé.

Vệ sinh làn da sạch sẽ - Yếu tố đầu tiên cần thực hiện để chăm sóc da mặt nhờn hiệu quả

 

Vệ sinh làn da sạch sẽ - Yếu tố đầu tiên cần thực hiện để <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/cham-soc-da-56'>chăm sóc da</a> mặt nhờn hiệu quả
Vệ sinh làn da sạch sẽ - Yếu tố đầu tiên cần thực hiện để chăm sóc da mặt nhờn hiệu quả. Ảnh internet

Da mặt nhờn luôn cần phải làm sạch để giúp lỗ chân lông thông thoáng, se khít, ngăn cản mụn hình thành. Chính vì vậy đối với làn da này bạn cần phải duy trì thói quen rửa mặt ít nhất 2 lần/ngày. Bạn có thể dùng nước ấm hòa tan với một chút muối để rửa mặt sẽ để loại bỏ chất nhờn rất hiệu quả.

Sau đó, bạn dùng nước hoa hồng thoa lên da, có tác dụng kiềm dầu rất tốt, da sẽ săn chắc hơn.

Cân bằng chế độ dinh dưỡng – Bí quyết chăm sóc da mặt nhờn tuyệt vời giúp điều tiết lượng dầu tiết ra

Khi da tiết nhiều dầu là do thiếu hụt lượng vitamin B2. Vì thế bạn nên xây dựng chế độ ăn uống khoa học, để tăng cường bổ sung loại vitamin này từ các thực phẩm cho da. Bên cạnh đó, bạn cần phải tuân thủ một chế độ ăn nghiêm ngặt, giàu protein, hạn chế đường, muối và mỡ.  Thay vào đó, nên ăn nhiều các loại rau màu xanh sẫm và trái cây tươi để giúp cơ thể được bổ sung thêm vitamin và khoáng chất cho da.

Điều quan trọng nhất là bạn không được quên uống đủ lượng nước từ 2-3 lít/ngày, giúp cơ thể loại trừ độc tố ra ngoài, tăng độ đàn hồi cho da, giảm thiểu nguy cơ hình thành mụn trứng cá.

Hạn chế trang điểm cho da mặt nhờn

Những người sở hữu da nhờn thì nên hạn chế trang điểm. Vì lớp trang điểm sẽ khiến cho da “khó thở”, tiết nhiều dầu hơn, sinh mụn và lỗ chân lông to. Những trường hợp bắt buộc cần phải trang điểm thì ngay sau khi xong việc bạn hãy tẩy trang ngay.

Chăm sóc da mặt nhờn bằng mặt nạ thiên nhiên

Mặt nạ thiên nhiên là nguồn cung cấp dinh dưỡng giúp cho da nhờn khỏe mạnh, kiểm soát được lượng dầu tiết ra và tiêu diệt mụn hiệu quả. Đối với làn da này bạn có thể áp dụng một số loại mặt nạ sau đây:

Chăm sóc da mặt nhờn bằng mặt nạ nước ép cà rốt và cam

Chăm sóc da mặt nhờn bằng mặt nạ nước ép cà rốt và cam
Chăm sóc da mặt nhờn bằng mặt nạ nước ép cà rốt và cam. Ảnh internet

Bạn hãy xay nhuyễn 1 củ cà rốt rồi trộn đều với nước ép cam thành hỗn hợp sánh mịn. Sau đó dùng bông tẩy trang thấm đều lên da mặt. Để khoảng 15-20 phút rồi bạn rửa sạch bằng nước mát. Hỗn hợp này sẽ giúp làn da bạn hết nhờn sau khoảng 1-2 tuần thực hiện.

Chăm sóc da mặt nhờn bằng mặt nạ cà chua và khoai tây

Bạn cần rửa sạch cà chua, bỏ vỏ và hạt, sau đó xay nhuyễn. Khoai tây thì bạn luộc chín, nghiền nhuyễn rồi trộn chung với cà chua thành hỗn hợp đồng nhất. Đắp hỗn hợp lên mặt, để khoảng 20 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào da. Sau đó rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần, làn da của bạn sẽ hết nhờn, trở nên mịn màng, khỏe mạnh hơn.

Bảo vệ da – Khâu quan trọng không thể thiếu khi chăm sóc da mặt nhờn

 

Bảo vệ da – Khâu quan trọng không thể thiếu khi chăm sóc da mặt nhờn
Bảo vệ da – Khâu quan trọng không thể thiếu khi chăm sóc da mặt nhờn. Ảnh internet

Da mặt nhờn rất yếu, dễ bị tác động bởi các nhân tố môi trường. Chính vì vậy, bạn cần bảo vệ da toàn diện. Khi đi ra ngoài, bạn nên thoa kem chống nắng trước 30 phút và mặc quần áo dài để da không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Chỉ cần thực hiện đúng những hướng dẫn trên, da bạn dù có nhờn và yếu đến đâu cũng trở nên khỏe mạnh, đẹp lên trông thấy.

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