Chà thứ nước này lên da 2 lần mỗi tuần, da trắng mịn và trẻ ra 10 tuổi chỉ sau 7 ngày

Chỉ cần trộn đều hỗn hợp rồi chà lên da nhẹ nhàng, mọi vết nám do nắng hoặc sắc tố đen sẽ biến mất nhanh chóng, theo healthexpertgroup.

Như chúng ta đã biết, làn da sẽ ngày một xấu đi do nhiều yếu tố bên ngoài tác động như: tia nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường… Sự thay đổi của da sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn tỷ lệ thuận với tuổi tác của bạn. Khi đó, chị em phụ nữ phải chi một khoản tiền kha khá cho hàng loạt các loại mỹ phẩm trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc da. Thế nhưng, bạn hoàn toàn có thể chăm sóc da khỏe mạnh và trắng mịn nhờ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên.

Bài viết này sẽ chia sẻ một công thức được xem là “ma thuật” giúp loại bỏ những đốm nâu, vết nám nắng và sắc tố đen trên da một cách tự nhiên, an toàn và nhanh chóng. Một điểm lợi thế cần phải nhắc đến đó chính là sự an toàn và không hề có bất kì một tác dụng phụ nào cho da, mọi phụ nữ đều có thể áp dụng mà không cần lo lắng. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần chuẩn bị:

Thành phần: 2 muỗng canh yến mạch 1 muỗng canh mật ong 1/ 2 chén sữa tươi không đường Thực hiện: Việc thực hiện vô cùng dễ dàng, bạn chỉ cần trộn đều 3 nguyên liệu trên vào một bát lớn. Nếu được, hãy cho các nguyên liệu vào máy xay sinh tố và xay thật nhuyễn, đến khi có được hỗn hợp đồng nhất hoàn toàn. Hỗn hợp này có thể dùng cho mặt, cổ hoặc bất cứ vùng da nào cần được chăm sóc và làm trắng. Hãy thoa hỗn hợp lên da trong vòng 30 phút và loại bỏ chúng bằng nước ấm. Một trong những thành phần chính của hỗn hợp là tinh bột có trong yến mạch – đây là nguyên liệu được giúp làm tăng cường độ trắng cho các loại vải dùng làm tranh sơn dầu từ xa xưa. Phương pháp này được khuyến khích nên thực hiện vào buổi tối để có thể tận dụng được tối đa các đặc tính tốt nhất từ các nguyên liệu. Chúc bạn thành công.

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