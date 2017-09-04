Nha đam nguyên liệu làm đẹp tự nhiên, có nhiều tác dụng tốt trong việc chăm sóc sức khỏe như: trị mụn, đẩy lùi quá trình lão hóa, làm dịu da, dưỡng trắng da và có thể nấu chè, làm nước uống giúp thanh lọc cơ thể…

Mặc dù nhiều chị em thường xuyên áp dụng cách dưỡng trắng da bằng nha đam nhưng hoàn toàn không biết tại sao lại đạt được kết quả tốt như vậy. Bởi vì, nha đam chứa nhiều các loại vitamin A, B1, E, C… cùng các khoáng chất khác như: canxi, kali, kẽm, crom… có tác dụng ngăn ngừa tối đa sự xâm nhập của các vi khuẩn và độc tố, giải độc gan và làm mát cơ thể, kích thích tái tạo tế bào để vừa làm trắng, vừa bảo vệ da khỏi các tác động của môi trường.

Nếu làn da đen sạm và rám nắng, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cách dưỡng trắng da bằng nha đam Đặc biệt, sau khi sinh làn da của chị em xuống cấp trầm trọng có thể tận dụng cách đắp mặt nạ bằng nha đam để dưỡng ẩm, kháng viêm, ngừa mụn, xóa mờ các vết nám da, nhăn da, trị thâm quầng mắt, sưng mắt, ngăn rụng tóc…

Đặc biệt, vitamin C và E trong nha đam đóng vai trò chính làm trắng da nhanh chóng và an toàn, thúc đẩy quá trình tái tạo da, làm chậm lão hóa bằng cách trung hòa các gốc oxy hóa trong thực phẩm. Cùng với chất selenium liên kết chặt chẽ với enzyme glutathione peroxidase, bảo vệ cơ thể chống các gốc tự do và tổn thương oxy hóa.

Thay vì thực hiện tắm trắng tại các spa hay thẩm mỹ viện, bạn hãy sử dụng cách dưỡng trắng da bằng nha đam để nuôi dưỡng, bảo vệ, giúp da bật tông nhanh chóng với chi phí vô cùng tiết kiệm.

Hướng dẫn thực hiện cách dưỡng trắng da bằng nha đam

Dùng mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường có tác dụng làm trắng da nhanh chóng, nhưng khiến da yếu, dễ lão hóa. Muốn đảm bảo an toàn, bạn có thể tự làm kem dưỡng trắng da cho mình bằng nha đam để sử dụng. Các bạn hãy làm theo đúng hướng dẫn sau đây:

Để làm 50ml gel nha đam bạn cần có các nguyên liệu:

1 bẹ nha đam to vừa phải.

5ml dầu dừa.

5 viên Vitamin C 500mg tán nhuyễn.

5 viên vitamin E 400IU.

1-2 giọt tinh dầu oải hương.

10ml dầu argan hoặc dầu jojoba.

1 hũ có nắp.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nha đam, phơi khô ráo, cắt phần sát gốc sau đó dựng nằm hơi nghiêng nghiêng trong khoảng 10-15 phút để nhựa chảy hết ra. Bởi vì phần nhựa này làm kích ứng da.

Bước 2: Gọt bỏ hết lớp vỏ bên ngoài, chỉ lấy phần thịt nha đam bên trong.

Bước 3: Cho phần thịt vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, sau đó cho ra một cái bát to.

Bước 4: Lọc lấy phần gel trong, sau đó cho vitamin C đã được tán nhuyễn, dầu dừa, vitamin E vào xay chung.

Bước 5: Cho phần nguyên liệu còn lại như dầu argan, tinh dầu oải hương vào để có mùi hương đặc trưng.

Trước khi đi ngủ, làm sạch da rồi thoa kem dưỡng ẩm nha đam lên. Khoảng 10 phút sau, kem rất mịn và thẩm thấu sâu vào da nhanh, dưỡng trắng da hoàn hảo.