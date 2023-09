Đặc biệt, vitamin C và E trong nha đam đóng vai trò chính làm trắng da nhanh chóng và an toàn, thúc đẩy quá trình tái tạo da, làm chậm lão hóa bằng cách trung hòa các gốc oxy hóa trong thực phẩm. Cùng với chất selenium liên kết chặt chẽ với enzyme glutathione peroxidase, bảo vệ cơ thể chống các gốc tự do và tổn thương oxy hóa.

Thay vì thực hiện tắm trắng tại các spa hay thẩm mỹ viện, bạn hãy sử dụng cách dưỡng trắng da bằng nha đam để nuôi dưỡng, bảo vệ, giúp da bật tông nhanh chóng với chi phí vô cùng tiết kiệm.

Hướng dẫn thực hiện cách dưỡng trắng da bằng nha đam

Dùng mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường có tác dụng làm trắng da nhanh chóng, nhưng khiến da yếu, dễ lão hóa. Muốn đảm bảo an toàn, bạn có thể tự làm kem dưỡng trắng da cho mình bằng nha đam để sử dụng. Các bạn hãy làm theo đúng hướng dẫn sau đây:

Để làm 50ml gel nha đam bạn cần có các nguyên liệu:

1 bẹ nha đam to vừa phải.

5ml dầu dừa.

5 viên Vitamin C 500mg tán nhuyễn.

5 viên vitamin E 400IU.

1-2 giọt tinh dầu oải hương.

10ml dầu argan hoặc dầu jojoba.

1 hũ có nắp.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nha đam, phơi khô ráo, cắt phần sát gốc sau đó dựng nằm hơi nghiêng nghiêng trong khoảng 10-15 phút để nhựa chảy hết ra. Bởi vì phần nhựa này làm kích ứng da.

Bước 2: Gọt bỏ hết lớp vỏ bên ngoài, chỉ lấy phần thịt nha đam bên trong.

Bước 3: Cho phần thịt vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, sau đó cho ra một cái bát to.

Bước 4: Lọc lấy phần gel trong, sau đó cho vitamin C đã được tán nhuyễn, dầu dừa, vitamin E vào xay chung.

Bước 5: Cho phần nguyên liệu còn lại như dầu argan, tinh dầu oải hương vào để có mùi hương đặc trưng.

Trước khi đi ngủ, làm sạch da rồi thoa kem dưỡng ẩm nha đam lên. Khoảng 10 phút sau, kem rất mịn và thẩm thấu sâu vào da nhanh, dưỡng trắng da hoàn hảo.