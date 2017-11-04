Cách chống nắng cho da mùa hè giúp bạn tạm biệt làn da “vừa đen vừa xấu”

Vào mùa hè làn da sẽ dễ bị cháy nắng, da đen sạm và hay gặp nhiều vấn đề về da liễu khác… Tuy nhiên, những vấn đề này đều có thể giải quyết được nếu như bạn có cách chống nắng cho da mùa hè hiệu quả.

Hiện có nhiều cách chống nắng cho da mùa hè giúp bạn chăm sóc làn da chu đáo. Dù trời có nắng gắt, oi bức như thế nào, làn da vẫn được bảo vệ hoàn hảo, trở nên trắng hồng và khỏe hơn. Đi biển hay phơi nắng giữa trưa da cũng không đen sạm, nếu như bạn chăm sóc và chống nắng cho da theo đúng hướng dẫn sau đây: Cách chống nắng cho da mùa hè bằng kem chống nắng Dùng kem chống nắng là một trong những cách hữu ích để giảm thiểu sự tác động của tia cực tím đến da. Bạn nên chọn những loại kem dạng xịt, sữa… để da không bị bết dính, bít tắc lỗ chân lông gây mụn, thẩm thấu tốt vào da phát huy hết tác dụng và không bị trôi bởi mồ hôi dưới thời tiết nóng, đồng thời hạn chế việc thoa lại nhiều lần, tạo lớp phủ tốt cho da.

Hai chỉ số quan trọng của kem chống nắng đó là SPF và PA. Mùa hè nhiệt độ thường cao, để bảo vệ da toàn diện bạn hãy ưu tiên lựa chọn loại kem chống nắng vật lý, có chỉ số SFP từ 30 trở lên và PA +++, để giúp da tạo ra màng bảo vệ siêu vững chắc trước tác động gây hại của tia UVA và UVB.