Cách chống nắng cho da mùa hè giúp bạn tạm biệt làn da “vừa đen vừa xấu”

Vào mùa hè làn da sẽ dễ bị cháy nắng, da đen sạm và hay gặp nhiều vấn đề về da liễu khác… Tuy nhiên, những vấn đề này đều có thể giải quyết được nếu như bạn có cách chống nắng cho da mùa hè hiệu quả.
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Hiện có nhiều cách chống nắng cho da mùa hè giúp bạn chăm sóc làn da chu đáo. Dù trời có nắng gắt, oi bức như thế nào, làn da vẫn được bảo vệ hoàn hảo, trở nên trắng hồng và khỏe hơn. Đi biển hay phơi nắng giữa trưa da cũng không đen sạm, nếu như bạn chăm sóc và chống nắng cho da theo đúng hướng dẫn sau đây:
Cách chống nắng cho da mùa hè bằng kem chống nắng
Dùng kem chống nắng là một trong những cách hữu ích để giảm thiểu sự tác động của tia cực tím đến da. Bạn nên chọn những loại kem dạng xịt, sữa… để da không bị bết dính, bít tắc lỗ chân lông gây mụn, thẩm thấu tốt vào da phát huy hết tác dụng và không bị trôi bởi mồ hôi dưới thời tiết nóng, đồng thời hạn chế việc thoa lại nhiều lần, tạo lớp phủ tốt cho da.
Hai chỉ số quan trọng của kem chống nắng đó là SPF và PA. Mùa hè nhiệt độ thường cao, để bảo vệ da toàn diện bạn hãy ưu tiên lựa chọn loại kem chống nắng vật lý, có chỉ số SFP từ 30 trở lên và PA +++, để giúp da tạo ra màng bảo vệ siêu vững chắc trước tác động gây hại của tia UVA và UVB.
Khi chọn được loại kem chống nắng thích hợp, bạn cần:
- Khi thoa kem chống nắng không được bỏ sót các vùng da như: môi, mắt, mông… thoa kỹ hơn vào vùng khuỷu tay và đầu gối. Bởi vì đây là vùng da khá dày khó thẩm thấu lớp kem chống nắng.
- Trước khi ra ngoài nên thoa kem chống nắng trước 30 phút, để kem chống nắng có thời gian để phát huy tác dụng.
- Sau 2-4 giờ cần thoa thêm 1 lớp kem chống nắng cho da, có độ che phủ cao.
- Hạn chế ra ngoài và phơi nắng lúc trời nắng gắt vào khoảng 12h-13h. Vì lúc này các tia cực tím có cường độ mạnh có thể xuyên thấu qua lớp kem chống nắng và lớp vải của quần áo.
Để bảo vệ da toàn diện, bạn hãy thoa đều lớp kem chống nắng cho da từ “đầu đến chân” nhé. Đây cũng là cách chống nắng cho da mùa hè hiệu quả được nhiều người dùng nhất hiện nay.
Cách chống nắng cho da mùa hè bằng cách sử dụng thực phẩm thông minh
Các loại thực phẩm chính là nguồn cung cấp chính các chất dinh dưỡng để giúp da khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt để chống lại các tác động xâm hại của môi trường nhất là ánh nắng mặt trời.
Chính vì vậy, khi mùa hè đến bạn hãy tăng cường bổ sung các loại trái cây và thực phẩm này vào trong thực đơn hàng ngày của mình.
- Nước: 70% cơ thể con người là nước, giúp cơ thể và da mát mẻ, đồng thời loại bỏ các tạp chất, da sáng và có độ đàn hồi cao.
- Quả dưa lưới, dưa hấu và cà chua: Chứ nhiều chất chống oxy hóa, giúp da giữ nước, tái tạo các tế bào làm trắng da đồng thời bổ sung các dưỡng chất cần thiết ngăn ngừa quá trình lão hóa xảy ra. Đặc biệt là cà chua có chứa chất Lycopene – đây là chất chống ung thư da, giúp da không bắt nắng, luôn trắng hồng tự nhiên.
- Trà xanh: Khi uống nhiều nước trà xanh, cơ thể sẽ bài tiết được các sắc tố đen trong da và kháng khuẩn, nhanh chóng khôi phục làn da bị cháy nắng. Hơn nữa, nếu bạn thường xuyên rửa mặt và tắm bằng nước trà xanh cũng giúp da tạo ra một lớp “áo” chống nắng hiệu quả.
- Thịt đỏ: Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt heo có chứa các chất dinh dưỡng như sắt, kẽm rất cần thiết cho việc duy trì vẻ đẹp của làn da.
- Cá: Là nguồn cung cấp Omega-3 giúp da trắng sáng, khỏe mạnh và bổ sung độ ẩm đồng thời làm giảm nguy cơ viêm da.
Do đó, khi bạn biết kết hợp 2 cách chống nắng cho da mùa hè ở trên một cách khoa học, chắc chắn rằng làn da bạn sẽ tươi trẻ, đẹp mịn màng, không sợ sự xâm hại của nắng mặt trời.