Cách chống nắng cho da mùa hè giúp bạn tạm biệt làn da “vừa đen vừa xấu”

Chăm sóc da 04/11/2017 10:58

Vào mùa hè làn da sẽ dễ bị cháy nắng, da đen sạm và hay gặp nhiều vấn đề về da liễu khác… Tuy nhiên, những vấn đề này đều có thể giải quyết được nếu như bạn có cách chống nắng cho da mùa hè hiệu quả.

Hiện có nhiều cách chống nắng cho da mùa hè giúp bạn chăm sóc làn da chu đáo. Dù trời có nắng gắt, oi bức như thế nào, làn da vẫn được bảo vệ hoàn hảo, trở nên trắng hồng và khỏe hơn. Đi biển hay phơi nắng giữa trưa da cũng không đen sạm, nếu như bạn chăm sóc và chống nắng cho da theo đúng hướng dẫn sau đây:

Cách chống nắng cho da mùa hè bằng kem chống nắng

Dùng kem chống nắng là một trong những cách hữu ích để giảm thiểu sự tác động của tia cực tím đến da. Bạn nên chọn những loại kem dạng xịt, sữa… để da không bị bết dính, bít tắc lỗ chân lông gây mụn, thẩm thấu tốt vào da phát huy hết tác dụng và không bị trôi bởi mồ hôi dưới thời tiết nóng, đồng thời hạn chế việc thoa lại nhiều lần, tạo lớp phủ tốt cho da.

Dùng kem chống nắng là cách bảo vệ da mùa hè hiệu quả.
Dùng kem chống nắng là cách bảo vệ da mùa hè hiệu quả. Ảnh internet

Hai chỉ số quan trọng của kem chống nắng đó là SPF và PA. Mùa hè nhiệt độ thường cao, để bảo vệ da toàn diện bạn hãy ưu tiên lựa chọn loại kem chống nắng vật lý, có chỉ số SFP từ 30 trở lên và PA +++, để giúp da tạo ra màng bảo vệ siêu vững chắc trước tác động gây hại của tia UVA và UVB.

Khi chọn được loại kem chống nắng thích hợp, bạn cần:

  • Khi thoa kem chống nắng không được bỏ sót các vùng da như: môi, mắt, mông… thoa kỹ hơn vào vùng khuỷu tay và đầu gối. Bởi vì đây là vùng da khá dày khó thẩm thấu lớp kem chống nắng.
  • Trước khi ra ngoài nên thoa kem chống nắng trước 30 phút, để kem chống nắng có thời gian để phát huy tác dụng.
  • Sau 2-4 giờ cần thoa thêm 1 lớp kem chống nắng cho da, có độ che phủ cao.
  • Hạn chế ra ngoài và phơi nắng lúc trời nắng gắt vào khoảng 12h-13h. Vì lúc này các tia cực tím có cường độ mạnh có thể xuyên thấu qua lớp kem chống nắng và lớp vải của quần áo.

Thoa kem chống nắng thật đều để tạo ra lớp màng bảo vệ da toàn diện.
Thoa kem chống nắng thật đều để tạo ra lớp màng bảo vệ da toàn diện. Ảnh internet

Để bảo vệ da toàn diện, bạn hãy thoa đều lớp kem chống nắng cho da từ “đầu đến chân” nhé. Đây cũng là cách chống nắng cho da mùa hè hiệu quả được nhiều người dùng nhất hiện nay.

Cách chống nắng cho da mùa hè bằng cách sử dụng thực phẩm thông minh

Các loại thực phẩm chính là nguồn cung cấp chính các chất dinh dưỡng để giúp da khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt để chống lại các tác động xâm hại của môi trường nhất là ánh nắng mặt trời.

Chính vì vậy, khi mùa hè đến bạn hãy tăng cường bổ sung các loại trái cây và thực phẩm này vào trong thực đơn hàng ngày của mình.

  • Nước: 70% cơ thể con người là nước, giúp cơ thể và da mát mẻ, đồng thời loại bỏ các tạp chất, da sáng và có độ đàn hồi cao.
  • Quả dưa lưới, dưa hấu và cà chua: Chứ nhiều chất chống oxy hóa, giúp da giữ nước, tái tạo các tế bào làm trắng da đồng thời bổ sung các dưỡng chất cần thiết ngăn ngừa quá trình lão hóa xảy ra. Đặc biệt là cà chua có chứa chất Lycopene – đây là chất chống ung thư da, giúp da không bắt nắng, luôn trắng hồng tự nhiên.
  • Trà xanh: Khi uống nhiều nước trà xanh, cơ thể sẽ bài tiết được các sắc tố đen trong da và kháng khuẩn, nhanh chóng khôi phục làn da bị cháy nắng. Hơn nữa, nếu bạn thường xuyên rửa mặt và tắm bằng nước trà xanh cũng giúp da tạo ra một lớp “áo” chống nắng hiệu quả.
  • Thịt đỏ: Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt heo có chứa các chất dinh dưỡng như sắt, kẽm rất cần thiết cho việc duy trì vẻ đẹp của làn da.
  • Cá: Là nguồn cung cấp Omega-3 giúp da trắng sáng, khỏe mạnh và bổ sung độ ẩm đồng thời làm giảm nguy cơ viêm da.

Đắp mặt nạ cà chua và uống sinh tố cà chua là cách chống nắng cho da hiệu quả từ bên trong.
Đắp mặt nạ cà chua và uống sinh tố cà chua là cách chống nắng cho da hiệu quả từ bên trong. Ảnh internet

Do đó, khi bạn biết kết hợp 2 cách chống nắng cho da mùa hè ở trên một cách khoa học, chắc chắn rằng làn da bạn sẽ tươi trẻ, đẹp mịn màng, không sợ sự xâm hại của nắng mặt trời. 

>> Bật mí cách dùng kem chống nắng cho da mặt hiệu quả giúp bạn yên tâm vui đùa cùng nắng

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chống nắng cho da bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp