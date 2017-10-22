Bí quyết cách làm mềm da tay mịn màng như da em bé

Chăm sóc da 22/10/2017 12:12

Cùng áp dụng các cách làm mềm da tay trong bài sẽ giúp đôi bàn tay bạn mềm mại đơn giản và đúng cách nhất nhé.

Để có một làn da mềm mại là điều ai cũng mong muốn. Cách làm mềm da tay, giúp da tay không còn nhăn nhúm chai sần là một trong những bí quyết mà chị em luôn theo đuổi. Ai cũng mong muốn mình có một làn da tay mềm mại, mượt dịu như da em bé. Nếu bạn muốn biết cách làm da tay mềm mại, hãy cùng tham khảo những bí quyết sau nhé.

Mách bạn cách làm mềm da tay chuẩn nhất 

Muốn làm mềm da tay, trước hết bạn phải học cách rửa tay đầu tiên 

Rửa tay đúng cách làm mềm da tay đơn giản và hiệu quả nhất
Rửa tay đúng cách làm mềm da tay đơn giản và hiệu quả nhất. Ảnh: Internet

Đôi khi việc bạn không để ý rửa tay đúng cách lại chính là cách làm mềm da tay đơn giản và cơ bản nhất. Lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp với da tay, bạn có thể lựa chọn giữa các loại tập trung làm sạch, giữ ẩm, loại nhiều bọt hay ít,...cực kỳ đa dạng và phong phú. Cũng chú ý là khi rửa tay không sử dụng nước quá nóng hay quá lạnh, nước mát hoặc ấm là thích hợp nhất. 

Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm đúng cách

Dưỡng ẩm da tay giúp cấp ẩm da tay, làm mềm da tay cấp tốc
Dưỡng ẩm da tay giúp cấp ẩm da tay, làm mềm da tay cấp tốc. Ảnh: Internet

Sữa dưỡng ẩm là điều không thể thiếu trong các cách làm da tay mềm mại. Da có ẩm thì mới có thể mềm mại được, đặc biệt là da tay. Nhưng bạn cần sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm này đúng nơi, đúng lúc thì mới có hiệu quả cao. Trước khi bôi kem/sữa dưỡng ẩm, bạn cần rửa tay, da thật sạch. Sau đó bạn mới bôi chất làm ẩm lên. Nếu bạn phải ra ngoài nắng, hãy sử dụng kem chống nắng để vừa bảo vệ da, vừa bảo vệ lớp làm ẩm vừa bôi lên. Nếu bạn sử dụng chất dưỡng ẩm ban đêm, việc rửa mặt sạch vào sáng hôm sau là rất cần thiết để không bít lỗ chân lông.

Nước là điều quan trọng nhất để có một làn da tay mềm mại 

Uống nước đầy đủ giúp da đủ nước, hạn chế da tay khô, giữ da tay luôn mềm mịn
Uống nước đầy đủ giúp da đủ nước, hạn chế da tay khô, giữ da tay luôn mềm mịn. Ảnh: Internet

Như đã nói ở trên, da có ẩm thì mới mềm mại được. Dù thế nào thì bạn cũng nên để da tay tiếp xúc với nước một vài lần trong ngày. Điều này rất dễ dàng. Hãy tận dụng lúc bạn rửa tay khi đi vệ sinh hoặc uống nước, hoặc cũng có thể sử dụng khăn ướt để lau tay. Chỉ cần làm vài lần trong ngày, da bạn sẽ “uống” đủ nước và sẽ mềm mại hơn. Bạn cũng nên uống nhiều nước hơn bình thường. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, việc uống từ 2 – 3l nước mỗi ngày sẽ rất tốt cho việc làm da mềm mại hơn. Nhiệt độ nước khi tắm cũng rất quan trọng tới độ ẩm của da. Việc tắm bằng nước quá ấm sẽ làm da bị khô và dễ tổn thương hơn. Bạn cần nhớ nhé.

Tẩy da chết thường xuyên để dưỡng da tay mềm mịn, trắng sáng 

Tẩy da chết bằng chanh giúp da tay loại bỏ lớp da chết nhanh nhất
Tẩy da chết bằng chanh giúp da tay loại bỏ lớp da chết nhanh nhất. Ảnh: Internet

Các tế bào da chết nếu không được loại bỏ sẽ dần dần đóng vảy, tạo thành một lớp màng thô, ráp. Chính điều này sẽ làm da tay bị khô và sần sùi. Do vậy, việc tẩy da chết cần được làm thường xuyên như một cách để làm da tay mềm mại. Thông thường lịch tẩy da chết là 1 lần/tuần là phù hợp. Có thể tẩy da chết tay bằng kem tẩy da chết hoặc từ các thành phần thiên nhiên quen thuộc như chanh tại nhà nhanh chóng. Lưu ý là sau khi tẩy da chết xong, bạn cần nghỉ ngơi để da có thời gian phục hồi nhé.

Bổ sung collagen làm mềm da tay hiệu quả 

Uống collagen hoặc dùng kem chứa tinh chất collagen cải thiện thô ráp, giúp da tay luôn mềm mịn
Uống collagen hoặc dùng kem chứa tinh chất collagen cải thiện thô ráp, giúp da tay luôn mềm mịn. Ảnh: Internet

Collagen là một thành phần cấu tạo lên da, và là thành phần chính tạo nên sự đàn hồi của da. Da có mềm mại hay không sẽ phụ thuộc vào hàm lượng collagen trong da. Việc bổ sung collagen sẽ giúp bạn có da tay mềm mại và mượt mà hơn. Các sản phẩm bổ sung collagen khá sẵn có trên thị trường. Bạn hãy thử xem sao nhé.

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