Bác sĩ da liễu khuyên nên tránh xa 7 sản phẩm làm đẹp này nếu không muốn nhan sắc ngày càng xuống cấp

Dưới đây là 7 sản phẩm thông dụng mà đa số phụ nữ đều nghĩ rằng có ích nhưng thực sự chúng lại mang đến nhiều tác hại.

Để chăm sóc làn da một cách đơn giản, đồng thời đạt được hiệu quả tối ưu, chúng ta nên chọn các sản phẩm làm đẹp được chấp thuận bởi bác sĩ da liễu hoặc các chuyên gia.

Các loại kem dưỡng thể thường có hàm lượng nước cao hơn. Kem dưỡng da tay và cơ thể tốt sẽ không quá khô, khi thoa lên da sẽ không có cảm giác bết dính.

Bác sĩ da liễu thường sử dụng các loại kem có kết cấu nặng hơn và có độ nhớt cao để chăm sóc đôi bàn tay và cơ thể. Những sản phẩm này có khả năng xâm nhập sâu vào da, từ đó cung cấp hàng rào ngăn ngừa sự mất độ ẩm, trong khi các dạng dung dịch như lotion thì không thể.

2. Mặt nạ than hoạt tính

Mặt nạ từ than hoạt tính làm da mỏng và khô hơn khi áp dụng quá thường xuyên - Ảnh: Brightside

Các chuyên gia cho rằng những loại mặt nạ từ than hoạt tính không chỉ gây đau đớn mà còn làm hỏng cấu trúc của làn da. Vì có khả năng thấm hút, tẩy mạnh nên các thành phần của mặt nạ này loại bỏ các tế bào chết cùng dầu tự nhiên khiến da mỏng và khô hơn rất nhiều.

3. Xịt chống nắng

Tốt nhất là bạn nên chọn kem chống nắng dạng thoa, kết cấu mỏng nhẹ và chứa kẽm oxit - Ảnh: Brightside

Các chuyên gia đồng ý rằng kem chống nắng dạng xịt rất thân thiện với người dùng. Nhưng bác sĩ da liễu khuyến khích mọi người nên dùng các loại kem bôi hơn. Vì dạng chống nắng phun sẽ mất đi một phần yếu tố hoạt tính trước khi tiếp cận với da.

Tốt nhất là bạn nên sử dụng các sản phẩm kem chống nắng có chứa oxit kẽm, kết cấu nhẹ nhàng. Những sản phẩm này sẽ phản xạ lại tia cực tím và không hấp thụ những tác nhân xấu từ chúng.

4. Kem chống nắng dạng dầu

Bác sĩ da liễu khuyên bạn không nên dùng kem chống nắng dạng dầu - Ảnh: Brightside

Mỹ phẩm chống nắng dạng dầu cũng không được các bác sĩ da liễu khen ngợi, thậm chí không khuyến khích sử dụng. Những sản phẩm này có khả năng bảo vệ thấp, do đó, không ngăn ngừa tia cực tím tốt. Nghiêm trọng hơn, dầu sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông khiến làn da mắc phải nhiều vấn đề hơn.

5. Kem chứa Hydrocortisone

Mỹ phẩm chứa Hydrocortisone có thể gây ra nhiều vấn đề về viêm, mụn, phát ban nếu không dùng theo lời khuyên của bác sĩ - Ảnh: Brightside

Nếu đang mắc phải bất cứ vấn đề nào về da, bạn tốt nhất là nên tránh xa các sản phẩm chứa loại chất này. Tuy nhiên, vẫn có một số người thích sử dụng mỹ phẩm chứa Hydrocortisone trên da mụn mà không cần đến lời khuyên từ bác sĩ. Điều này có thể gây ra các tình trạng xấu như phát ban, da mỏng, viêm da và mụn...

6. Mặt nạ cho da chân

Tốt nhất, bạn nên dưỡng da chân bằng các loại kem, gel - Ảnh: Brightside

Bác sĩ da liễu không khuyên bạn nên sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng ẩm, nhưng đối với da mặt. Theo đó, mặt nạ cho da chân không chỉ vô dụng mà còn làm bạn bất tiện, mất thời gian.

7. Dầu dừa

Dầu dừa tuy mang đến nhiều hiệu quả nhưng không thật sự tốt đối với tất cả các loại da - Ảnh: Brightside

Dầu dừa là nguyên liệu làm đẹp rất phổ biến, đặc biệt là để sử dụng ngay tại nhà. Nhưng loại dầu này không phải là lựa chọn tốt nhất để chăm sóc cho tất cả các loại da. Dầu dừa làm cho da dầu tắc nghẽn lỗ chân lông, kết quả là dẫn đến mụn trứng cá và sắc tố.

Nếu đang sử dụng một trong những loại sản phẩm làm đẹp trên, bạn nên làm theo lời bác sĩ và loại bỏ chúng ngay để bảo vệ sức khỏe, vẻ đẹp của làn da một cách toàn diện.