Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da

Chăm sóc da 19/03/2017 09:40

Không chỉ kem chống nắng mà những thực phẩm như nho, cam, dưa vàng,…cũng giúp da chống tại tác động từ ánh mặt trời.

Quả mọng màu tím

Có thể kể đến các loại quả màu tím mọng như nho, việt quất, mâm xôi,… Màu tím từ các loại quả này được tạo nên từ sắc tố acthocyanin tự nhiên, sắc tố này cung cấp dưỡng chất giúp da chống tại tác hại từ nắng.

Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Quả có vitamin C

Ổi được xem là loại quả chứa rất nhiều vitamin C, hàm lượng vitamin C trong ổi cao gấp nhiều lần cam. Đương nhiên là bạn có thể lựa chọn loại mà mình thích chứ không nhất thiết phải là ổi, cam, chanh,…Các loại quả chứa nhiều vitamin C khác như: sơ ri, cốc, xoài, ớt chuông, dứa,…

Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da - Ảnh 2
Nên bổ sung các quả có vitamin C với một hàm lượng nhất định, axit tự nhiên trong cá loại quả này không tốt cho đường ruột đâu nhé. Ảnh: Internet

Nghệ tươi

Không những chữa được các bệnh về đường tiêu hóa, chống viêm, kháng khuẩn. Mà từ lâu nghệ được xem là “thần dược” đối với sắc đẹp phụ nữ. Hợp chất curcumin chứa nhiều trong nghệ bổ sung cho da các tác nhân chống lại ảnh hưởng của tia tử ngoại.

Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Cá chứa nhiều Omega-3

Axit Omega – 3 có nhiều trong dầu cá. Ngoài tác dụng kháng viêm, tốt cho thị lực axit omega – 3 còn giúp da chống lại các tác động xấu từ ánh nắng mặt trời. Axit béo, axit omega – 3 thường có nhiều trong cá tươi. Nếu bạn không có điều kiện hoặc không thích ăn cá tươi, có thể bổ sung bằng tinh dầu cá dạng viên. 

Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Socola đen

SPF có tên đầy đủ là sun protection factor, chất giúp chống lại các tia bức xạ gây hại cho da. SPF được dùng nhiều trong ngành công nghiệp sản xuất kem chống nắng. Theo nghiên cứu, socola đen là thực phẩm có hàm lượng SPF tự nhiên khá cao. Vì vậy, bổ sung socola đen cũng là cách giúp bảo vệ da không bị làm hại bởi ánh nắng mặt trời.

Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Rau có màu xanh đậm

Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da - Ảnh 6
Ảnh: Internet

Rau có màu xanh đậm như cải, súp lơ xanh, rau nhút, rau đắng, rau dền, tàn ô, rau lang,… Có thể thấy rằng, nguồn rau xanh vô cùng đa dạng và phong phú. Vừa tốt cho sức khỏe lại vừa có tác dụng làm đẹp

Dưa hấu vàng

Vào mùa hè, mọi người thường bổ sung dưa hấu để giải nhiệt cơ thể. Các sắc tố lycopene chứa trong dưa hấu vàng giúp bảo vệ da dưới ánh nắng rất tốt, nó chống lại tác động của các góc tự do tạo nên bởi tia UV. 

Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da - Ảnh 7
Ảnh: Internet

Trà xanh

Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da - Ảnh 8
Ảnh: Internet

Trà xanh giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa, thanh lọc cơ thể. Đặc biệt trà xanh có chứa hàm lượng cao polyphenol, chất giúp chống lại bệnh ung thư. Không những vậy, bổ sung trà xanh còn giúp da không bị các hạt photon từ ánh nắng gây hại. Bổ sung ly trà xanh mỗi ngày là cách giúp cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh và giải độc cơ thể.

Hãy tích cực bổ sung những món phía trên để giúp da chống lại các tác nhân xấu của ánh nắng mặt trời cũng như giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da đẹp thực phẩm chống nắng ăn gì để giúp da chống nắng

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 36 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn