Ăn những món này, cứ vô tư đi ngoài nắng mà chẳng sợ đen da

Quả có vitamin C

Ổi được xem là loại quả chứa rất nhiều vitamin C, hàm lượng vitamin C trong ổi cao gấp nhiều lần cam. Đương nhiên là bạn có thể lựa chọn loại mà mình thích chứ không nhất thiết phải là ổi, cam, chanh,…Các loại quả chứa nhiều vitamin C khác như: sơ ri, cốc, xoài, ớt chuông, dứa,…

Nghệ tươi

Không những chữa được các bệnh về đường tiêu hóa, chống viêm, kháng khuẩn. Mà từ lâu nghệ được xem là “thần dược” đối với sắc đẹp phụ nữ. Hợp chất curcumin chứa nhiều trong nghệ bổ sung cho da các tác nhân chống lại ảnh hưởng của tia tử ngoại.

Cá chứa nhiều Omega-3

Axit Omega – 3 có nhiều trong dầu cá. Ngoài tác dụng kháng viêm, tốt cho thị lực axit omega – 3 còn giúp da chống lại các tác động xấu từ ánh nắng mặt trời. Axit béo, axit omega – 3 thường có nhiều trong cá tươi. Nếu bạn không có điều kiện hoặc không thích ăn cá tươi, có thể bổ sung bằng tinh dầu cá dạng viên.

Socola đen

SPF có tên đầy đủ là sun protection factor, chất giúp chống lại các tia bức xạ gây hại cho da. SPF được dùng nhiều trong ngành công nghiệp sản xuất kem chống nắng. Theo nghiên cứu, socola đen là thực phẩm có hàm lượng SPF tự nhiên khá cao. Vì vậy, bổ sung socola đen cũng là cách giúp bảo vệ da không bị làm hại bởi ánh nắng mặt trời.

Rau có màu xanh đậm

Rau có màu xanh đậm như cải, súp lơ xanh, rau nhút, rau đắng, rau dền, tàn ô, rau lang,… Có thể thấy rằng, nguồn rau xanh vô cùng đa dạng và phong phú. Vừa tốt cho sức khỏe lại vừa có tác dụng làm đẹp.

Dưa hấu vàng

Vào mùa hè, mọi người thường bổ sung dưa hấu để giải nhiệt cơ thể. Các sắc tố lycopene chứa trong dưa hấu vàng giúp bảo vệ da dưới ánh nắng rất tốt, nó chống lại tác động của các góc tự do tạo nên bởi tia UV.

Trà xanh

Trà xanh giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa, thanh lọc cơ thể. Đặc biệt trà xanh có chứa hàm lượng cao polyphenol, chất giúp chống lại bệnh ung thư. Không những vậy, bổ sung trà xanh còn giúp da không bị các hạt photon từ ánh nắng gây hại. Bổ sung ly trà xanh mỗi ngày là cách giúp cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh và giải độc cơ thể.

Hãy tích cực bổ sung những món phía trên để giúp da chống lại các tác nhân xấu của ánh nắng mặt trời cũng như giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.