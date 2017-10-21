2 loại xà phòng trị mụn đầu đen tuy hơi "đắt" nhưng "xắt ra miếng"

Đảm bảo 2 sản phẩm xà phòng trị mụn đầu đen này nhiều chị em chưa nghe đến hoặc nghe nhưng chưa bao giờ dùng đâu.

Chị em có biết rằng ngoài cách sử dụng các nguyên liệu tự nhiên phổ biến như dùng mật ong, chanh hay dầu dừa thì dùng xà phòng cũng là bí quyết trị mụn đầu đen ở lưng cực kỳ tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý ở đây không phải là xà phòng chị em thường dùng để tắm đâu nha. Đủ tò mò chưa? Hãy đọc tiếp phần dưới đây để khám phá xem thử chúng là loại xà phòng như thế nào mà có khả năng kỳ diệu đến vậy nhé! 1. Xà phòng trị mụn đầu đen Black Soap She Terra từ châu Phi

Xà phòng đen, hay còn gọi là black soap là loại xà phòng có nguồn gốc lâu đời ở châu Phi. Xà phòng đen được làm từ vỏ chuối Mễ, vỏ cây ca cao, lá cỏ rang, bơ hạt mỡ, dầu dừa, bơ ca cao cùng một số loại thảo mộc thiên nhiên khác. Qua quá trình tinh lọc và các công đoạn sản xuất nghiêm ngặt, xà phòng đen được tạo ra, cho chị em một sản phẩm tuyệt vời để loại bỏ mụn đầu đen cả ở lưng, trên mặt và trên trán. Dùng xà phòng trị mụn đầu đen ở lung là phương pháp vô cùng nổi tiếng và rất được ưa chuộng bởi phụ nữ tại nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó, xà phòng đen còn có nhiều lợi ích khác như dùng làm sữa rửa mặt tẩy da chết và xà phòng tắm. Đối với công dụng trị mụn, xà phòng đen sẽ làm thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa sự hình thành của mụn, trị viêm nang lông, trị mụn đầu đen và trị mụn trên cơ thể cực kỳ tốt.

Tại sao Black Soap lại là bí quyết dùng xà phòng trị mụn đầu đen hiệu quả đến vậy? Xà phòng đen nguyên chất chính gốc được sản xuất theo một quy trình hết sức khắt khe đến từng bước ở Nigeria. Do vậy, chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn, giữ được tất cả các tinh chất có lợi, tốt nhất và khả năng trị mụn tối ưu.

Dầu ô liu nguyên chất có trong xà phòng hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn trên da, đồng thời làm lành các vết thương trên bề mặt da và ngăn ngừa lão hóa.

Dầu dừa nguyên chất, bơ hạt mỡ hữu cơ có trong Black Spot có khả năng dưỡng ẩm sâu, làm về và dịu da.

Nguyên liệu làm xà phòng đên 100% từ thiên nhiên, không chứa chất tạo màu, tạo mùi tổng hợp, không chứa than hoạt tính, không chứa chất hóa học. Rất an toàn và khả năng có tác dụng phụ ở mức tối thiểu. Cách dùng xà phòng đen trị mụn đầu đen ở lung: Đầu tiên, chị em làm ẩm bánh xà phòng. Sau đó, thoa đều xà phòng lên tay để tạo bọt và dùng lớp bọt đó massage nhẹ nhàng trên da. Thực hiện trong vài phút rồi tắm sạch là được. Thực hiện hàng ngày. Nếu chị xem muốn trị mụn đầu đen ở các bộ phận khác trên cơ thể thì các bước thực hiện cũng tương tự. 2. Xà phòng trị mụn đầu đen Eco-Clear Body Bar của Botani So với Black Soap, Eco-Clear Body Bar cũng có nhiều tác dụng tuyệt vời. Cụ thể, loại xà phòng này có khả năng sát trùng, chống khuẩn tự nhiên, kháng nấm, điều trị mụn đầu đen, mụn trứng cá, giảm mùi cơ thể và cân bằng độ pH cho da. Về thành phần, Eco-Clear Body Bar sử dụng các loại nguyên liệu phổ biến như dầu dừa, dầu cọ, muối biển, bơ shea, vitamin E, chiết xuất La Mã và tinh dầu trà chanh Úc. Chiết xuất dầu dừa, dầu cọ giúp làm sạch da nhưng vẫn bảo đảm lớp dầu sinh học của da không bị mất đi. Ngoài ra, chúng còn giúp làm mềm mịn và dưỡng ẩm da.

Muối biển loại bỏ da chết, da sừng, kháng viêm và kháng khuẩn cho da.

Bơ shea và vitamin E cung cấp protein cùng các axit béo có lợi da.

Chiết xuất hoa cúc La Mã và tinh dầu trà chanh Úc có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, diệt mụn và nấm. Cách dùng xà phòng trị mụn đầu đen với Eco-Clear Body Bar: Nhìn chung, các bước trị mụn với loại xà phòng này cũng tương tự như sử dụng xà phòng đen. Chỉ có vài lưu ý nhỏ là sau khi mở nắp, chị em nên dùng liên tục trong vòng 6 tháng và đậy nắp sau khi sử dụng. Bảo quản sản phẩm trong hộp và tránh ánh sáng, bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 độ C và lý tưởng nhất là 15-20 độ (không bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh). Xem thêm: Bí quyết trị mụn đầu đen ở má

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-loai-xa-phong-tri-mun-dau-den-tuy-hoi-dat-nhung-xat-ra-mieng-249975.html