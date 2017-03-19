1 quả cà chua + 1 gói sữa tươi: Da mặt sạch mụn, da toàn thân trắng mịn như em bé

Chăm sóc da 19/03/2017 09:48

Mẹo làm trắng da, trị mụn với cà chua sẽ làm bạn bất ngờ sau 2 tuần sử dụng.

Làn da trắng không tì vết luôn là niềm ao ước của mọi cô gái. Ngày nay, các phương pháp tắm trắng tự nhiên được phái đẹp ưa chuộng hơn so với các loại mỹ phẩm đắt tiền. Nó không chỉ có lợi về kinh tế mà còn đảm bảo sự an toàn cho da.

Dưới đây là một số công thức chăm sóc da với cà chua mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà:

1 quả cà chua + 1 gói sữa tươi: Da mặt sạch mụn, da toàn thân trắng mịn như em bé - Ảnh 1
Ảnh: Internet

1. Công thức trị mụn với cà chua

Không chỉ có giá trị về mặt dinh dưỡng, cà chua còn rất có ích trong việc làm đẹp đặc biệt là làm trắng da. Vitamin A có trong cà chua giúp phục hồi, chống lão hóa da, loại bỏ mụn đầu đen hiệu quả. Hơn nữa, axit tự nhiên trong cà chua giúp làm mờ các vết thâm sạm. Cà chua còn được biết đến với chức năng loại bỏ các khuyết điểm trên da như thâm nám, mụn, sẹo.

Nguyên liệu:

- 1 quả cà chua

- 4 muỗng cà phê bột trà xanh

- 50ml sữa tươi không đường

1 quả cà chua + 1 gói sữa tươi: Da mặt sạch mụn, da toàn thân trắng mịn như em bé - Ảnh 2
Công thức trị mụn tối ưu cho da. Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Cho cà chua vào máy xay nhuyễn rồi cho ra bát, trộn đều với bột trà xanh và sữa tươi không đường. Vệ sinh da mặt thật sạch, thoa mặt nạ vừa trộn lên mặt. Giữ nguyên hỗn hợp mặt nạ trên mặt chừng 4-5 phút rồi rửa sạch với nước. Bạn chỉ nên dùng công thức này tối đa 3 lần/tuần, tránh việc lạm dụng quá nhiều.

Lưu ý:

- Có thể sử dụng công thức này để tắm trắng toàn thân. Bạn chỉ cần điều chỉnh liều lượng các nguyên liệu sao cho phù hợp.

- Nếu da bạn kích ứng với bột trà xanh có thể thay thế bằng bột đậu xanh, đậu nành hoặc không sử dụng đậu cũng mang lại hiệu quả tương tự. 

- Bạn cũng có thể thêm vào công thức này ít serum hoặc dầu olive để giúp da duy trì độ ẩm tốt hơn.

2. Công thức tắm trắng toàn thân với cà chua

Với hàm lượng khoáng chất và lượng vitamin dồi dào, cà chua không những có tác dụng tốt đối với da mặt mà còn là “thần dược” làm trắng da toàn thân. Vitamin E, chất khoáng tự nhiên chứa nhiều trong cà chua giúp kháng khuẩn, tăng sắc tố da làm da trắng hồng, sáng mịn tự nhiên.

Nguyên liệu:

- 3 quả cà chua

- 250ml sữa tươi không đường

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn 3 quả cà chua rồi trộn đều với 250ml sữa tươi không đường, trộn đều tay đến khi hỗn hợp xủi bọt thì thoa lên khắp toàn thân. Sau 5-6 phút thì rửa sạch với nước. Nên áp dụng công thức này sau khi tắm, lúc này lỗ chân lông thông thoáng sẽ dễ dàng hấp thụ được dưỡng chất hơn. 

1 quả cà chua + 1 gói sữa tươi: Da mặt sạch mụn, da toàn thân trắng mịn như em bé - Ảnh 3
Công thức tắm trăng da với cà chua và sữa tươi không đường. Ảnh: Internet

Lưu ý:

- Nên áp dụng liệu trình này tối đa 3 lần/tuần.

- Tránh sử dụng sữa tươi có đường.

- Không nên để hỗn hợp cà chua, sữa tươi vào tủ lạnh để sử dụng lại. 

Ngoài việc dùng cà chua làm mặt nạ bạn cũng có thể tăng cường bổ sung cà chua vào bữa ăn hàng ngày. Tác động cả bên ngoài lẫn bên trong sẽ làm tăng hiểu quả lên gấp bội. Chỉ cần kiên trì áp dụng công thức làm đẹp da từ cà chua này trong 2 tuần bạn da bạn sẽ sạch mụn và trắng mịn bất ngờ.

Chúc bạn thành công. 

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