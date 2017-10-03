Ngoài làm thuốc, đậu đen còn được dùng để chế biến thành một món nước có tác dụng làm đẹp da, cực kỳ phù hợp với phụ nữ . Người uống nước đậu đen sẽ có sắc tố da trắng mịn, hồng hào, máu lưu thông tốt mà không cần dùng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền.

Đậu đen có vị hơi ngọt, đi vào hai kinh can thận. Nó có tác dụng bổ thận thủy, bổ can, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, bổ huyết giải phong nhiệt. Đặc biệt, nước đậu đen có tác dụng điều trị đối với thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc các bệnh lở loét. Tuệ Tĩnh đã giới thiệu nhiều phương thuốc chữa bệnh bằng đậu đen, trong đó có chữa chứng tiêu khát do thận hư.

Đậu đen có 2 loại: đậu đen lòng trắng và đậu đen lòng xanh. Trong đó, loại đậu đen xanh lòng có nhiều tác dụng tốt hơn. Vì thế trong công thức này, bạn nên chọn loại đậu đen xanh lòng.

Chất đạm thực vật có trong đậu đen là loại protein quý được cơ thể hấp thu dễ dàng và gồm đầy đủ cả 10 loại axit amin cần thiết: Lysine, methionine, tryptophane, phenylalanine, threonine, valine, leucine, isoleucine, arginine và histidine. Đậu đen còn là một thực phẩm có nhiều muối khoáng và vitamin. Trong 100g đậu đen có 56mg canxi, 354mg photpho, 6,1mg sắt, 0,06mg caroten, 0,50mg vitamin B1, 0,21mg vitamin B2, 1,8mg vitamin PP, 3mg vitamin C… Do giá trị dinh dưỡng của đậu đen cao nên những món ăn chế biến từ đậu đen đều có tác dụng bồi bổ cơ thể tốt. 2 công dụng nổi bật nhất của đậu đen là giảm cân và thanh lọc cơ thể, làm da sáng mịn, mát mẻ và không có mụn.

Nguyên liệu:

- Đậu đen xanh lòng 100g

- Nước 1 lít

- Nồi

- Chảo đáy rộng

- Rây lọc

Cách làm:

B1: Đậu đen bạn chọn đậu chắc hạt, mẩy, không sâu bệnh. Sau khi mua về bạn rửa sạch dưới vòi nước chảy cho hết bụi bẩn loại bỏ hạt đậu hỏng, không cần ngâm.

B2: Bắc 1 cái chảo lên, để lửa vừa, bạn cho toàn bộ số đậu đen vào rang, đảo liên tục để đậu không cháy, chú ý điều chỉnh lửa phù hợp. Tốt nhất để lửa nhỏ.

B3: Sau khi rang chín đậu, trút đậu ra đĩa

B4: Bắc 1 nồi nước 1 lít nấu sôi, khi nước sôi, cho hết số đậu đã rang vào nước và đun cho đậu sôi 10 phút. Sau 10 phút tắt bếp, đậy vung ủ thêm 15 phút nữa.

B5: Dùng rây lọc bỏ xác đậu, lấy phần nước để nguội rót vào chai để uống dần (có thể để trong tủ lạnh).

Nước đậu đen rang có mùi rất thơm và dễ uống. Với 1 lit nước, bạn chia làm 4 ly, mỗi ly 250ml, uống ngày 2 ly trước khi ăn 2 bữa chính. Các dưỡng chất trong đậu đen sẽ giúp giảm cân, da mịn và trắng đồng thời làm tóc mượt mà và chắc hơn. Đây là bí quyết làm đẹp từ nhiều năm của phụ nữ Nhật Bản và Châu Á.

Chúc bạn luôn xinh đẹp!

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