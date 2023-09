Đậu đen có vị hơi ngọt, đi vào hai kinh can thận. Nó có tác dụng bổ thận thủy, bổ can, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, bổ huyết giải phong nhiệt. Đặc biệt, nước đậu đen có tác dụng điều trị đối với thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc các bệnh lở loét. Tuệ Tĩnh đã giới thiệu nhiều phương thuốc chữa bệnh bằng đậu đen, trong đó có chữa chứng tiêu khát do thận hư.

Ngoài làm thuốc, đậu đen còn được dùng để chế biến thành một món nước có tác dụng làm đẹp da, cực kỳ phù hợp với phụ nữ. Người uống nước đậu đen sẽ có sắc tố da trắng mịn, hồng hào, máu lưu thông tốt mà không cần dùng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền.