Vì sao nhiều học sinh cá biệt ra đời lại thành công hơn người học giỏi?

Nhiều bậc cha mẹ cố gắng thuyết phục con cái họ rằng điểm số ở trường thực sự quan trọng. Và khi con họ bị điểm kém, họ mắng mỏ và bắt chúng học hành chăm chỉ hơn. Điều đó không hẳn sai nhưng điểm số ở trường thực sự không có vai trò lớn đến thế. Không ít trẻ học hành rất bình thường nhưng khi trưởng thành lại rất thành công.

Tuy nhiên, tất cả các điểm số đều mang tính chủ quan và chúng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng kiến thức mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, chẳng hạn như giáo viên và tâm trạng của họ.

Đối với nhiều học sinh giỏi, điểm số của họ là dấu hiệu của sự thành công, nếu họ đạt điểm cao, điều đó có nghĩa là họ đã đạt được điều gì đó.

Học sinh kém không cần điểm số để chứng minh rằng họ thành công. Khi theo đuổi mục tiêu của mình, họ không tìm kiếm sự đánh giá cao của người khác, họ quan tâm nhiều hơn đến mức độ hài lòng của họ với những gì bản thân đã làm.

Ảnh minh họa.

Không cần vất vả xây dựng hình tượng

Đối với những học sinh giỏi, việc gây ấn tượng tốt với giáo viên thường rất quan trọng. Đây là lý do tại sao họ cố gắng hoạt động tích cực, ngay cả khi họ không quan tâm đến một chủ đề nào đó.

Học sinh cá biệt lại suy nghĩ khác khi không cần cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai. Mặc dù họ tôn trọng giáo viên nhưng lại không làm những điều bản thân không mong muốn. Chủ kiến này sẽ theo họ đến khi trưởng thành, đi làm và trở thành "kim chỉ nam" khi giao tiếp với cấp trên.

Họ không làm mọi thứ một mình.

Nhiều học sinh giỏi tuân theo quy tắc: "Nếu muốn làm xong việc gì đó, hãy tự mình làm lấy". Điều này là do họ đã quen với việc tự thân kiểm soát mọi thứ. Trong khi đó, học sinh cá biệt lại dựa vào sự giúp đỡ, hợp tác cùng người khác để đạt được điều mong muốn.

Khi trưởng thành, mỗi bên vẫn tuân theo những khuôn mẫu này. Trong khi một số người tự vắt kiệt sức mình bằng cách làm nhiều hơn khả năng thực tế thì lại có người san sẻ hay ủy thác nhiệm vụ của họ cho người khác.

Họ cho phép mình không hoàn hảo

Một số người tuân theo quy tắc: “Tôi hoặc làm điều này một cách hoàn hảo hoặc tôi không làm gì cả”. Sống như thế này là vô cùng khó khăn, bởi vì đơn giản là không thể thành công trong mọi lĩnh vực.

Có những người mãi chôn vùi cuộc đời mình với một công việc bế tắc, cố gắng làm việc miệt mài ngày qua ngày chỉ để chứng minh sẽ làm được tốt nhất trong khi không thực sự là thứ họ mong muốn.

Ảnh minh họa.

Họ không ép bản thân làm mọi thứ

Học sinh cá biệt không bao giờ bắt mình làm những việc họ không hứng thú, nhất là những việc họ cho là vô nghĩa. Thay vào đó, họ tập trung vào những điều họ thực sự quan tâm.

Trong khi đó một số học sinh giỏi sẽ tiếp tục học mọi thứ, với mong muốn duy nhất là trở thành học sinh giỏi. Bởi vậy họ sẽ lãng phí nhiều năm cuộc đời cho một số mối quan hệ tồi tệ và công việc bế tắc.

Họ có những việc khác để làm ngoài bài tập về nhà

Học sinh trung bình sử dụng thời gian rảnh rỗi theo cách chúng muốn như đọc sách, chơi thể thao, chơi nhạc, khiêu vũ hoặc chơi với những đứa trẻ khác.

Theo các chuyên gia tâm lý, học sinh giỏi thường khó thư giãn vì họ luôn căng thẳng không chỉ về tinh thần mà còn về tâm lý. Thật không may, vấn đề này vẫn còn với họ ngay cả khi họ lớn lên khiến họ thường cảm thấy lo lắng vì sợ không đáp ứng được kỳ vọng của người khác.

Họ không sợ thất bại

Trong cuộc sống, có những người sợ đối mặt với thất bại. Họ coi những sai lầm dù nhỏ nhất cũng là vấn đề lớn. Học sinh cá biệt đã quen với việc bị điểm kém và bị phê bình. Đối với họ, điểm kém (thất bại) không phải là ngày tận thế. Trong cuộc sống thực, họ đối phó với căng thẳng tốt hơn nhiều và dễ dàng đứng dậy hơn sau khi phạm sai lầm.

Họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro

Những người không thành công lắm ở trường luôn phải thích nghi với các tình huống. Họ tự cho phép mình mơ ước và không sống theo kế hoạch của cha mẹ dành cho mình. Đó là lý do khi trưởng thành họ biết cách đối phó với những sai lầm hơn.

Nếu muốn thay đổi công việc hoặc chuyển đến một quốc gia khác, họ sẽ làm. Họ lắng nghe bản thân và hiểu những gì mình mong muốn.