Nếu con biếng ăn, mẹ hãy áp dụng những mẹo này để bé ăn ngoan

Mỗi người mẹ đều biết rằng để con phát triển về trí não lẫn thể chất, bé cần được bổ sung nhiều thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Thế nhưng, ở tuổi bắt đầu những chén cơm nát, hầu hết các bé đều “bất hợp tác” trong việc ăn uống, theo trang Healthy Food Star.

Có một số bà mẹ vẫn phải cầm chén chạy theo con, hoặc dụ dỗ bé những câu như: “Nếu con ăn hết bát cơm này, mẹ sẽ cho con sô cô la”. Thế nhưng, theo nghiên cứu gần đây, phương pháp này không mang lại hiệu quả.

Dưới đây là một số mẹo hiệu quả giúp bố mẹ cho bé ăn nhanh chóng mà không cần bất cứ “thương lượng” nào với trẻ:

- Hãy để bé giúp bạn trongt? việc chuẩn bị các bữa ăn. Trẻ em ở tuổi lên hai thích cùng mẹ chế biến các món ăn, mặc dù có thể bé sẽ gây nên một mớ hỗn loạn trong nhà bếp.

- Đừng ép con ăn nếu bé có biểu hiện quả mệt mỏi. Đầu tiên, hãy để bé thư giãn và nghỉ ngơi. Khi ăn, hãy để bé có được không gian thoáng mát nhất có thể.

- Nếu bé nhất quyết không chịu ăn, dù đó là món trẻ ưa thích. Hãy dẹp hết bát đĩa trên bàn và phạt bé ngồi ngay tại bạn trong một khoảng thời gian. Có thể bé sẽ cáu kỉnh nhưng sau lần đó, mẹ sẽ cảm nhận được ý thức của bé về bữa ăn.

- Trước khi cho bé ăn, hãy nêm nếm thật kĩ. Sau đó, sắp xếp các món ăn trên đĩa thật bắt mắt để thu hút trẻ.

- Nếu trẻ không thích ăn một loại rau nào đó, đừng vội cất đĩa và thay vào đó món rau mới. Vì đó là thói quen không tốt khiến bé “không hợp tác” khi ăn. Bố mẹ có thể lưu ý món ăn mà bé không thích và thay đổi vào các bữa ăn sau.

- Việc cho trẻ ăn cũng đòi hỏi sự kiên trì và nhất quán của bố mẹ. Chỉ bằng cách này, bạn mới đạt được mục tiêu giúp bé ăn ngon, ăn ngoan và phát triển tốt nhất.

- Cuối cùng, hãy biến những bữa ăn thành những giây phút vui vẻ ngọt ngào bên con yêu của bạn. Điều đó không đồng nghĩa với việc bạn bày biện đồ chơi trên bàn ăn, thay vào đó hãy kể cho bé nghe những câu chuyện, hát cho bé nghe và “thưởng” cho bé những lời khen, nụ hôn ngọt ngào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-con-bieng-an-me-hay-ap-dung-nhung-meo-nay-de-be-an-ngoan-38299.html