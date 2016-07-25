Khoai tây trứng: Bữa sáng vừa nhanh vừa giàu dinh dưỡng, giúp con tăng cân như 'Tây'

Những lúc bận rộn mà bạn vẫn muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng cho con. Thì đây, món bánh khoai tây trứng là giải pháp tốt nhất cho bạn.

Chuẩn bị một bữa ăn sáng vừa nhanh vừa giàu dinh dưỡng là điều không phải đơn giản, nhất là đối với các mẹ rất ít khi vào gian bếp nhà mình hay bận rộn với "hàng tá" công việc xung quanh.

Sau đây, chúng tôi chia sẻ cho bạn một món ăn cực kỳ ngon và lạ miệng, đặc biệt với những nguyên liệu rất dễ tìm. Chính là món 'bánh khoai tây trứng'.

Như các bạn cũng biết, trong khoai tây có chứa nhiều carbohydrate, vitamin C, B cùng nhiều chất cần thiết cho sự hỗ trợ hấp thu carbohydrate. Đây cũng là thực phẩm lý tưởng cho những mẹ đang có ý định giúp con tăng cân như "Tây".

Nguyên liệu:

- Khoai tây 1 củ

- Trứng gà 1-2 quả

- Cà chua

- Tương ớt

- Dầu ăn

Cách làm:

- Đầu tiên, mẹ chuẩn bị 1 củ khoai tây to đã gọt vỏ, rửa với nước sạch rồi dùng muỗng nạo nhỏ khoai tây ra.

- Với trứng, chọn mua 1-2 quả trứng gà ngon, đập trứng vào bát rồi khuấy đều tay cho lòng trắng và lòng đỏ hòa quyện nhau. Cho thêm khoai tây đã nạo, sốt tương cà, tương ớt vào bát trứng, tiếp tục khuấy đều.

- Cuối cùng, cho chảo dầu lên bếp và đun nóng rồi cho từng muỗng một hỗn hợp vào chảo chiên vàng đến khi bánh chín, thì gắp bánh ra giấy thấm cho ráo dầu.

- Nên cho bé dùng bánh khoai tây thường xuyên để giúp thúc đẩy chiều cao, tăng cân đều đều mà không lo béo phì.

Chúc mẹ nuôi con khỏe, dạy con ngoan!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoai-tay-trung-bua-sang-vua-nhanh-vua-giau-dinh-duong-giup-con-tang-can-nhu-tay-149835.html