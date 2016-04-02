Đây là 5 phút bố mẹ hành động cứu mạng con khi bé sốt cao, mê man

Chăm sóc con 02/04/2016 21:25

Một số bước đơn giản sau sẽ giúp bố mẹ giúp trẻ hạ nhanh cơn sốt, đề phòng nhiều biến chứng nguy hiểm cho tính mạng trẻ, theo Healthy Food House.

Con trẻ bị sốt luôn là điều khiến bố mẹ lo lắng và căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu con của bạn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bệnh lý quá nặng thì sốt không phải là điều quá nghiêm trọng. Đầu tiên, bố mẹ phải giữ bình tĩnh để kịp thời cấp cứu, đề phòng co giật xảy ra khi trẻ sốt quá cao.

Dưới đây là hành động bố mẹ nên ghi nhớ để hạ sốt cho con chỉ trong vài phút:

1.    Đặt trẻ nằm nghiêng, cởi bỏ quần áo

Khi thấy dấu hiệu bé sốt cao, hãy đặt bé nằm nghiêng 1 bên ở căn phòng thoáng mát. Cởi bỏ bớt quần áo để cơ thể bé tỏa bớt nhiệt.

2.    Đắp ngay một khăn mát lên trán

Hành động này được gọi là biện pháp truyền thống để giúp hạ cơn sốt, nó cũng tương đối hiệu quả. Đầu tiên, hãy đắp ngay một khăn ướt lên trán của trẻ.

Đây là 5 phút bố mẹ hành động cứu mạng con khi bé sốt cao, mê man - Ảnh 1

3.    Cho trẻ uống nước

Ngoàit? việc đắp khăn mát, hãy cho trẻ uống 1 cốc nước để làm giảm nhiệt độ cơ thể bé từ bên trong. Đây là bước tiếp theo giúp trẻ không bị mất nước do sốt cao.

4.    Đắp hỗn hợp rượu loãng vào chân trẻ

Trong trường hợp trẻ sốt cao, hãy pha loãng một chén nhỏ hỗn hợp rượu và nước. Dùng một chút băng gạc ngâm vào hỗn hợp, vắt sạch nước rồi đặt vào vớ (tất) của trẻ.

5.    Dùng một chút khoai tây

Nếu trong nhà có khoai tây, hãy nghiền nát 1 củ rồi đắp vào lòng bàn chân trẻ. Khoai tây sẽ hút nhiệt, giúp con bạn hạ nhiệt hiệu quả.

6.    Lau người bé bằng nước ấm

Dùng một khăn bông thấm nước ấm (nước ấm chừng 40 độ C) và lau khắp cơ thể trẻ. Cứ 5 phút lau một lần đến khi bé hạ nhiệt hoàn toàn.

Lưu ý: Nếu con bạn nhỏ hơn 3 tháng tuổi, nếu có trường hợp bé sốt cao và mê man, hãy đưa ngay đến bệnh viện để được cấp cứu. Đối với trẻ trên 6 tháng tuổi, thao tác giúp bé hạ nhiệt rồi đưa đến bệnh viện hoặc theo dõi cơ thể bé có sốt trở lại hay không, nếu bé sốt trở lại nhanh chóng thì cần có sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa.

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