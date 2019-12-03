Con đi học bị bạn lây chấy, mẹ hãy dùng ngay những nguyên liệu có sẵn trong bếp để trị cho con

Chăm sóc con 03/12/2019 13:00

Nỗi lo con bị lây chấy khi đi học sẽ không còn nữa khi các mẹ biết được cách trị chấy cho bé tại nhà vừa tiện lợi vừa hiệu quả này.

Khi con trẻ bị chấy, mẹ có thể thực hiện các cách trị chấy tại nhà vô cùng đơn giản dưới đây để trẻ không còn cảm thấy khó chịu.

Giấm trắng

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Trị chấy cho bé tại nhà an toàn, hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giấm trắng là vật dụng không thể thiếu trong căn bếp, vừa rẻ lại vừa đa tác dụng. Để trị chấy cho bé tại nhà, các mẹ làm theo hướng dẫn sau:

- Lấy khoảng 100ml giấm trắng trộn với nước theo tỷ lệ 1:1

- Khuấy đều và chờ khoảng 5 phút.

- Dùng một chiếc lược nhỏ, nhúng vào giấm đã pha rồi chải đều lên tóc trẻ.

- Lấy một chiếc khăn trùm lên đầu trẻ, ủ trong vòng 30 phút.

- Gội sạch lại đầu cho trẻ bằng dầu gội như bình thường.

Các mẹ thực hiện cách này 1 lần/ngày cho trẻ. Sau 3 ngày sẽ có kết quả.

Chanh tươi

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Chanh tươi và muối là hỗn hợp trị chấy hoàn hảo cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhà hết giấm trắng đúng lúc, các mẹ có thể tìm ngay vài quả chanh để thay thế. Chanh cũng có tính kháng khuẩn cao, hoàn toàn phù hợp để trị chấy cho bé tại nhà. Đây là cách trị chấy cho trẻ bằng muối và chanh:

- Trộn khoảng 100ml nước chanh nguyên chất với muối tinh và tỏi thái lát mỏng.

- Chờ khoảng 5 phút cho hỗn hợp đồng nhất.

- Dùng một chiếc lược nhỏ, nhúng vào hỗn hợp rồi chải đều lên tóc trẻ.

- Lấy khăn sạch trùm lên đầu trẻ, ủ từ 15-20 phút.

- Gội sạch bằng dầu gội.

Không chỉ giúp làm sạch chấy trên đầu trẻ, chanh tươi còn làm sạch gầu và mềm tóc. Vì vậy, hãy áp dụng ngay cách này để cứu con thoát khỏi sự khó chịu.

Muối tinh

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Giúp bé thoát khỏi tình trạng ngứa ngáy do chấy hoành hành - Ảnh minh họa: Internet

Cách cuối cùng giúp trẻ thoát khỏi cơn ngứa ngáy cho bị chấy rận:

- Dùng 2 nắm muối tinh pha chung với 100 - 150ml giấm trắng.

- Thấm đều hỗn hợp lên tóc và da đầu của trẻ, sau đó mát-xa nhẹ nhàng.

- Lấy khăn sạch trùm lên đầu trẻ, ủ trong vòng 20-30 phút.

- Gội đầu sạch bằng dầu gội.

Các mẹ nên thực hiện cho con 2-3 lần/tuần để trị dứt hẳn chấy rận.

Mùa lạnh là mùa chấy dễ lây lan khi cho con đi học, các mẹ hãy bỏ túi 3 mẹo nhỏ trên để "đánh bay" chấy trên đầu con nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

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