Bổ sung canxi cho trẻ: Nên cho con uống thuốc hay ăn thực phẩm theo ý kiến của chuyên gia

Chăm sóc con 12/06/2018 15:25

Canxi đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ em ngay từ những năm đầu đời đến khi trưởng thành. Bổ sung canxi cho trẻ thông qua các thực phẩm hay thuốc uống luôn là trăn trở của rất nhiều bậc phụ huynh.

Nguyên nhân trẻ em bị thiếu canxi

Cùng với phốt pho và magie, canxi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xương và răng khỏe mạnh. Ở trẻ em, nếu không đạt đủ lượng canxi trong các giai đoạn quan trọng (trẻ dưới 5 tuổi, trẻ trong giai đoạn dậy thì…) các bé sẽ có nguy cơ không đạt được chiều cao tối ưu. Thậm chí gia tăng các vấn đề về xương, khớp như loãng xương khi đến tuổi trưởng thành hoặc về già.

Theo đó, nhu cầu canxi ở trẻ em dưới 5 tuổi là 600mg/ngày, trẻ trong độ tuổi tiền và giai đoạn dậy thì cần 1000mg/ngày.

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Nhu cầu canxi ở trẻ sẽ khác nhau tùy theo lứa tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nguồn canxi có nhiều trong thực phẩm nhưng trẻ vẫn có nguy cơ thiếu hụt nguyên tố này nếu mẹ không biết cách bổ sung trong từng giai đoạn phát triển. Bên cạnh đó, mặc dù chế độ ăn của trẻ giàu canxi nhưng cơ thể không đủ lượng vitamin D thì sẽ không có khả năng hấp thụ tốt canxi. Trên thực tế, vitamin D có rất ít trong thực phẩm, chủ yếu thông qua cơ chế tổng hợp dưới da.

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu Arnaud Laillou, “văn hóa tránh nắng, mang khẩu trang bao tay khi ra ngoài đường” ở Việt Nam cũng là yếu tố làm những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và trẻ em thiếu nguồn tổng hợp vitamin D quan trọng.

Lượng canxi trong cơ thể trẻ bị thiếu hụt còn do lượng oxalate trong một số loại rau củ (rau chân vịt, bắp cải, súp lơ xanh, bông cải trắng…) làm giảm tính hoạt động của canxi.

Nên bổ sung thuốc uống canxi hay bằng con đường thực phẩm?

Kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tại Khoa Y – Trường Đại học Washington (Hoa Kỳ) cho thấy: Việc ưu tiên bổ sung canxi hằng ngày từ thực phẩm giàu canxi mang lại hiệu quả cao hơn trong việc gia tăng mật độ xương và giảm nguy cơ hủy xương so với việc bổ sung thuốc uống canxi.

Do đó, cha mẹ nên bổ sung canxi cho trẻ thông qua các thực phẩm tự nhiên giàu canxi như: Sữa, sữa chua và phô mai. Với cùng một trọng lượng, phô mai có lượng canxi cao gấp 3 lần so với sữa và sữa chua.

Bổ sung canxi cho trẻ: Nên cho con uống thuốc hay ăn thực phẩm theo ý kiến của chuyên gia - Ảnh 2
Bổ sung canxi cho trẻ thông qua nguồn thực phẩm tự nhiên là phương pháp khoa học và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trong bữa ăn hàng ngày, cha mẹ nên duy trì ít nhất 3 đơn vị ăn có mặt nhóm thực phẩm giàu canxi nói trên, có thể là bữa ăn chính hoặc bữa ăn phụ. Trẻ từ 7,5 tháng tuổi trở đi có thể dùng khoảng 15gam sữa chua và phô mai mỗi ngày.

Song song đó, cha mẹ cần bổ sung đầy đủ vitamin D cho trẻ để hỗ trợ tối đa quá trình hấp thụ canxi từ thực phẩm. Trong bữa ăn, mẹ cũng tránh kết hợp cho trẻ ăn đồng thời các thực phẩm giàu canxi và rau lá xanh để tránh làm giảm hoạt tính. Cách tốt nhất, mẹ nên cho trẻ ăn cách bữa hai thực phẩm này và dùng không quá một bữa mỗi ngày để gia tăng lượng canxi lấy từ nguồn khác.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh

(Bệnh viện hoàng gia Wocester – Vương Quốc Anh)

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