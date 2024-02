Cường Đô la quá khéo léo trong cách dạy con ở tuổi dậy thì, bảo sao Subeo vừa ngoan ngoãn lại còn tình cảm thế này!

Đáp lại lời nhắn nhủ của ba, Subeo chỉ trả lời rất ngắn gọn: "You too" (Ba cũng vậy) và "Ok" (Được ạ). Đọc đến đây có vẻ thấy chàng quý tử nhà Cường Đô La khá kiệm lời và lạnh lùng thế nhưng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, được ba Cường nhắc khéo rằng: "Lại quên nói yêu ba rồi". Subeo liền đáp lại một cách ngọt ngào: "I love you" (Con yêu ba). Sau đó, Cường Đô La khẳng định: "Love you more" (Ba yêu con nhiều hơn) nhưng Subeo vẫn kiên quyết: "I love you more" (Con yêu ba nhiều hơn).

Qua đoạn hội thoại có thể thấy dù bận rộn nhưng Cường Đôla luôn có cách nuôi dạy con rất khéo léo, đặc biệt là con trai ở lứa tuổi dậy thì. Anh dùng cách trò chuyện thân mật với con mỗi ngày, nhắc nhở con cần sẻ chia mọi chuyện với bố, bên cạnh đó là không ngừng nói yêu con, biến điều này trở thành quy ước chung giữa bố và con trai để cậu bé vừa cảm nhận được tình yêu thương của bố, vừa biết cách thổ lộ tình yêu của mình dành cho người khác.