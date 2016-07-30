Cứ tưởng làm điều này con sẽ có đôi mi đẹp, nhưng không ngờ suýt tí nửa đã hại cả đời con

Để con sau này lớn lên có được đôi mi vừa dài vừa cong, nhiều mẹ đã mạnh tay 'tân trang' nhan sắc cho con...nhưng hành động này lại vô tình gây hậu quả nghiêm trọng cho mắt trẻ.

Vừa qua có một trường hợp khiến nhiều bác sĩ, chuyên gia phải giật mình khi một bà mẹ quyết định 'nuôi' mi đẹp cho con bằng phương pháp 'quái gở' chính là cắt ngắn mi.

Theo các bác sĩ thì việc làm này hoàn toàn không giúp mi dài và đẹp hơn mà chỉ làm cho mắt trẻ thêm yếu ớt. Bởi lông mi ngoài việc làm đẹp cho tổng thể khuôn mặt, lông mi còn có tác dụng bảo vệ mắt trước 'hàng tá' khói bụi, mồ hôi, vật thể lạ và ánh sáng mặt trời.

Đồng thời hành động 'lợi bất cập hại' này còn gây rủi ro rất cao cho mắt trẻ, vì nếu một hành động sơ ý của mẹ hay trẻ bất ngờ nheo mắt, chớp mắt cũng có thể làm tổn thương đến mắt.

Tuy biết như vậy, nhưng vẫn có nhiều bà mẹ bất chấp nguy hiểm mà vẫn cắt mi cho con, theo họ cắt mi trước 6 tháng tuổi sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Lý giải về vấn đề này, trên trang Sina dẫn lời từ bác sĩ Chen Gou cho biết: "Cắt long mi không hề giúp chúng mọc dài hay đen hơn bởi yếu tố quyết định kích thước cũng như màu sắc của lông mi chính là do gen của cha mẹ và chế độ dinh dưỡng, protein, vitamin trong mỗi bữa ăn hàng ngày của trẻ."

Khoa học cũng chứng minh rằng cứ mỗi 3 đến 9 tháng lông mi sẽ thay mới, quá trình này diễn ra liên tục, thông thường tuổi thọ của chúng kéo dài trong vòng 90 ngày. Do đó hành động cắt lông mi của trẻ sẽ để lại phần gốc, đe dọa đến sự an toàn cho mắt trẻ, gây ngứa ngáy khó chịu kèm với tình trạng chảy nước mắt, tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho mắt,... nặng hơn là gây viêm bờ mi và gây chảy máu vùng mắt.

Lời khuyên dành cho cha mẹ là hãy bổ sung những thực phẩm chứa nhiều protein, lipid, vitamin và khoáng chất có trong thịt bò, cá hồi, hải sản, ngũ cốc, trái cây tươi, rau quả và đặc biệt bổ sung đủ nước cho cơ thể trẻ nữa nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-tuong-lam-dieu-nay-con-se-co-doi-mi-dep-nhung-khong-ngo-suyt-ti-nua-da-hai-ca-doi-con-150291.html