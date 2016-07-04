Các nàng tha hồ ra nắng lúc 12 giờ trưa, chỉ với 3 mẹo này

Bài học làm mẹ 04/07/2016 16:49

Mẹ ưa chuộng kem chống nắng có chiết xuất từ thiên nhiên nhưng trên thị trường hầu hết các loại kem như vậy thì lại có giá thành không hề rẻ. Vậy tại sao các mẹ không thử làm kem chống nắng tại nhà với nguyên liệu vừa đơn giản vừa rẻ tiền?

Kem chống nắng từ dầu ô liu và sáp ong

Các nàng tha hồ ra nắng lúc 12 giờ trưa, chỉ với 3 mẹo này - Ảnh 1

Nguyên liệu 

- 200ml dầu ôliu (hoặc bất kỳ một loại dầu ăn nào) 

- 100g sáp ong (mua ở các tiệm thuốc Đông y hoặc đặt hàng ở những vùng nông thôn) 

- 1 muỗng canh bột oxit kẽm 

Cách thực hiện 

Bước 1: Cho chén dầu ô liu nóng vào chảo và đun trên bếp với một ngọn lửa nhỏ liu riu. 

Bước 2: Thêm một miếng sáp ong vào cùng với nước dầu ô liu. Khuấy liên tục cho đến khi sáp ong hoàn toàn tan trong dầu nóng.

Bước 3: Thêm 1-2 muỗng canh bột oxit kẽm. Tiếp tục đảo hỗn hợp đều trong chảo liên tục để đảm bảo chúng được pha trộn hoàn toàn. Tắt bếp và để hỗn hợp trong chảo nguội trở lại.

Kem chống nắng từ quả bơ và dầu dừa 

Các nàng tha hồ ra nắng lúc 12 giờ trưa, chỉ với 3 mẹo này - Ảnh 2

Nguyên liệu  

- 1 muỗng canh thịt trái bơ. 

- 1 muỗng canh dầu dừa. 

- 2 chén nước cất. 

- 2 muỗng canh nhựa nha đam. 

- 100g sáp ong. 

Cách thực hiện 

Bước 1: Cho bơ, dầu dừa, nước cất vào một tô nhỏ, khuấy đều và đun đun với lửa nhỏ khoảng 5 phút.

Bước 2: Lấy nhựa nha đam cho vào nồi và khuấy mạnh tay để các nguyên liệu trên hòa vào nhau.

Bước 3: Cho sáp ong vào nồi hoặc lò vi sóng, để khoảng vài phút cho sáp tan chảy. Sau đó trộn các nguyên liệu trên với nhau

Kem chống nắng từ dầu dừa và rau diếp cá

Các nàng tha hồ ra nắng lúc 12 giờ trưa, chỉ với 3 mẹo này - Ảnh 3

Nguyên liệu

- 1/3 chén dầu dừa 

- 6 muỗng cà phê oxit kẽm  

- 1 muỗng canh gel lô hội  

- 7 lá rau diếp to   

- 3 viên nang dầu Vitamin E 

- Nước thơm không mùi. 

Cách thực hiện 

Bước 1: Cho rau diếp và dầu vitamin E (được bóc từ các viên nang) vào máy xay sinh tố. 

Bước 2: Tiếp tục cho thêm nước thơm không mùi vào hỗn hợp vừa xay. Đun nóng dầu dừa, ôxít kẽm và gel lô hội trong một chiếc chảo nhỏ. 

Bước 3: Đặt trên bếp lò ở nhiệt độ trung bình cho đến khi hỗn hợp bắt đầu sôi. Làm giảm nhiệt bằng cách khuấy hoặc đảo đều. 

Bước 4: Sau đó đổ dầu dừa, ô xít kẽm và gel lô hội vào pha trộn với hỗn hợp vừa xay. 

Ba loại kem chống nắng này hoàn toàn từ thiên nhiên không chỉ giúp các mẹ bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời một cách hiệu quả, mà còn làm đẹp da, bổ sung nhiều vitamin A, E và D và các axit amin giúp dưỡng ẩm, chống lão hóa cực tốt.

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