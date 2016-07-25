Bỏ ngay thứ gây TEO NÃO này nếu nhà có con dưới 6 tuổi

Bài học làm mẹ 25/07/2016 00:37

Một trong những gia vị thường được sử dụng trong gian bếp có chứ chất Excitotoxins có thể gây teo, suy thoái mão hay thậm chí khiến trẻ bị đần.

Theo nghiên cứu, Excitotoxins chứa trong bột ngọt gây ảnh hưởng não bộ, tổn thương hệ tống thần kinh trung ương, thậm chí gây mất khả năng kiểm soát các chức năng quan trọng của cơ thể.

Một số tác hại nghiêm trọng mà bột ngọt gây ra cho trẻ nhỏ:

Gây loãng xương nghiêm trọng, chậm phát triển chiều cao

Khi nêm món ăn với nhiều bột ngọt sẽ làm tăng lượng muối, khả năng hấp thụ canxi kém. Từ đó gây ra bệnh thiếu canxi, khuôn xương yếu ớt dẫn đến sự phát triển chiều cao của bé bị hạn chế.

Gây nguy hại đến gan, thận

Trẻ ăn nhiều loại gia vị này khiến tích tụ lượng độc tố dẫn tới gan, thận phải làm việc hết công sức để tống độc ra ngoài, dễ gây suy yếu gan và nhiều bệnh lý khác như trầm cảm, hen suyễn, giảm trí nhớ, nhức đầu, tê mặt, đau ngực,...

Gây suy yếu tim mạch, tăng nguy cơ ung thư, cao huyết áp

Nếu mẹ dung nạp quá nhiều bột ngọt trong mỗi bữa ăn sẽ vô tình tạo ra chất acid aminobutyric gây ức chế sự giải phóng hormon tuyến cận giáp. Lâu ngày dễ khiến trẻ gặp rắc rối với các vấn đề tim mạch và có nguy cơ mắc ung thư cao.

Bên cạnh đó, natri trong bột ngọt gây háo nước cho dù trẻ đã uống nhiều nước, làm tăng lưu lượng và thể tích máu gây nguy cơ tăng huyết áp.

Gây rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng sinh lý

Trong một số nghiên cứu tại Mỹ, bổ sung nhiều bột ngọt vào cơ thể gây tác động tiêu cực lâu dài, dẫn đến tình trạng tăng cân 'không phanh', khó ngủ thậm chí suy giảm chức năng sinh sản, ảnh hưởng đến kinh nguyệt.

Lời khuyên cho mẹ khi chế biến món ăn cho trẻ là nên hạn chế tối đa việc sử dụng bột ngọt để nêm nếm thức ăn, đặc biệt tuyệt đối không cho trẻ dưới 6 tuổi ăn thức ăn chứa gia vị này.

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