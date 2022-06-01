Vận số lên như diều gặp gió, 3 con giáp kinh doanh phát tài, lộc lá đầy tay

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu nói tới Mùi phải nói đây là 1 trong những con giáp có vận số tốt nhất trong năm Nhâm Dần 2022.

Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Mùi có thể "một bước lên mây", đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Tử vi học có nói, Rằm tháng 6 âm lịch sắp tới là lúc mà tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Không giống như tuổi Mùi, tuổi Ngọ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất trong năm Nhâm Dần 2022, tuy nhiên, họ cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình, trải dài từ Rằm tháng 6 cho đến tháng 8 âm.

Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, từ tháng 6 đến tháng 8 âm là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn theo ngũ hành thuộc thổ, nhưng lại là "Thổ sinh tài", năm nay tam hợp Thái tuế, được quý nhân tương trợ rất nhiều.

Con giáp này đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, nhờ vậy, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng là điều hiển nhiên. Càng về cuối năm tiền bạc càng dồi dào.

Tuổi Thìn chưa bao giờ tin vào việc kinh doanh, đầu tư mang lại thu nhập bị động, không nói gì việc ngồi một chỗ tiền vẫn đổ về ngập túi. Thế nhưng cuối năm là thời điểm tam hợp mạnh mẽ, cát thần tương trợ, con giáp nhất định làm ăn phát tài.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.