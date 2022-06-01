Trong năm tới, 3 con giáp có vận thế không ngừng lên cao, khổ tận cam lai, sức khỏe đủ đầy mà còn có thêm nhiều cơ hội phát triển tốt

12 con giáp tử vi 01/06/2022 10:00

Bắt đầu năm mới cũng là lúc 3 con giáp này có thể đón vận thế mới của mình. Tuy khó khăn là điều không thể tránh khỏi nhưng nhất định sẽ “khổ tận cam lai”, nhận trái ngọt thành tựu.

Tuổi Mão

Trong năm tới, 3 con giáp có vận thế không ngừng lên cao, khổ tận cam lai, sức khỏe đủ đầy mà còn có thêm nhiều cơ hội phát triển tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, đa số những người cầm tinh con mèo có tính cách hoạt bát và năng động. Họ ủng hộ sự tự do nên sẽ không bao giờ che giấu cảm xúc và cá tính riêng của mình. Bước sang năm mới với tâm thế đầy tự tin.

Đặc biệt, từ tháng 4, ý thức kiếm tiền ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu có cơ hội nói chuyện với cấp trên, tuổi Sửu nên biết lựa chọn lời nói sao cho thích hợp để chứng minh năng lực của mình và nhận được những gì xứng đáng với công sức của họ.

Sang tháng 5, mọi chuyện ngày càng thuận lợi hơn, tuổi Mão ghi nhận những thành tựu bùng nổ. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn may mắn và có thể có hỷ sự đối với họ. Sự nghiệp và chuyện tình cảm đều viên mãn, tuổi Sửu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Trong năm tới, 3 con giáp có vận thế không ngừng lên cao, khổ tận cam lai, sức khỏe đủ đầy mà còn có thêm nhiều cơ hội phát triển tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người cầm tinh con rồng thường cực kỳ thông minh, ổn định và có tinh thần tích cực. Họ luôn sở hữu những ý tưởng sáng tạo và mục tiêu riêng, có khả năng tìm ra con đường làm giàu cho riêng mình.

 

Những người tuổi Thìn cũng tự mình vượt qua những hạn chế của bản thân để mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.  Tuy nhiên, không vì vận thế lên cao mà họ được phép chủ quan. Do tác động của Thiên Cẩu hung tinh, người tuổi Thìn nên cẩn trọng trước những môi trường có sức cạnh tranh cao, điềm phá hoại từ tiểu nhân. Nếu không cẩn trọng thì sẽ dẫn tới thất bại trong gang tấc, gây tổn hại cho cả tài chính và sức khỏe.

Tuổi Dậu

Trong năm tới, 3 con giáp có vận thế không ngừng lên cao, khổ tận cam lai, sức khỏe đủ đầy mà còn có thêm nhiều cơ hội phát triển tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm tới là 1 năm vô cùng thuận lợi cho những người tuổi Dậu, nhất là chuyện công danh, sự nghiệp cũng như chuyện kiếm tiền. Ngay từ đầu năm, họ đã có nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì tình hình tài chính sẽ ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, về những lĩnh vực khác, để tránh những chuyện không mong muốn trong suốt cả năm, những người tuổi Dậu cần chú ý.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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