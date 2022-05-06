Vận đen ập đến, chỉ trong 7 ngày nữa, những con giáp cẩn thận thị phi, tiểu nhân ám toán

Mùi nên cẩn trọng hơn lời ăn tiếng nói. Bạn hay dùng những từ ngữ miệt thị người khác khiến đối phương cảm thấy bị xúc phạm. Có thể bạn không thực sự có ý đó nhưng cách diễn đạt của bạn thực sự mệt mỏi. Cần phải thay đổi ngay cách ứng xử giao tiếp của bản thân.

Trong tình yêu, bao dung là điều quan trọng. Nếu chỉ vì một lỗi nhỏ mà liên tục nhắc, nói khó nghe rồi thi thoảng lại mang ra đay nghiến như bạn lúc này thì sớm muộn tình yêu này cũng chết yểu.

Tuần mới này, tuổi Sửu liên tiếp gặp họa nhất là trong chuyện tình cảm. - Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới này, tuổi Sửu liên tiếp gặp họa nhất là trong chuyện tình cảm. Đang yên đang lành lại dính thị phi là tiểu tam xen vào gia đình người khác. Cảm thấy không cam lòng nên bạn đã phản kháng. Tuy nhiên, danh dự của bạn vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều và có nhiều người vẫn hoài nghi về câu trả lời.

Tiền bạc không thông cho lắm, công việc hiện tại cũng đang có dấu hiệu xuống dốc. Hơn cả, ai làm kinh doanh online hầu như không có đơn hàng. Đây quả là một thiệt thòi lớn cho bạn đó. Cố gắng thay đổi chiến lược công việc nhé.

Tuổi Tuất

Tuần mới nhiều thị phi giáng xuống đầu tuổi Tuất. - Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới nhiều thị phi giáng xuống đầu tuổi Tuất. Tình cảm không như ý làm cho bạn chán nản. Bao công sức của bạn cuối cùng cũng bị người khác phụ bạc, bạn không những không có được người yêu lại còn bị lợi dụng trắng trợn. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của bạn khiến công việc không được như ý.

Tiền đồ không tốt, cơ hội trong tầm tay lại bị tước mất. Có vẻ như ai đó đã mách lẻo với cấp trên khiến cho họ mất đi niềm tin của bạn rồi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.