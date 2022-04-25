May mắn ngập nhà, những con giáp sau đây công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh trong năm 2022

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão vượng vận quý nhân trong năm 2022. Mão biết nắm lấy cơ hội thuận lợi mà quý nhân trợ giúp để vươn lên, làm giàu. Cuộc sống càng ngày càng khởi sắc.

Người tuổi Mão đã chuẩn bị đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để kết hôn trong năm nay. Ngoài ra, con giáp này cũng đã tìm được người phù hợp với mình.

Không chỉ thế, bước sang năm mới, những người đang một mình sẽ không còn cô đơn nữa. Vận trình hôn nhân của người tuổi Mão trong năm Nhâm Dần 2022 rất tốt.

Sau một tháng 3 khá im ắng và tình hình công việc tương đối chững lại thì sang tháng 4, tuổi Mão sẽ bước vào giai đoạn thuận lợi. Những ngày tốt mà họ có thể bắt đầu các dự án của mình bao gồm ngày 4, 5, 17 và 29.

Ngoài ra, tháng 5 cũng là tháng nhiều lộc lá về tất cả các mặt cho những người tuổi Mão. Họ được khuyên nên đầu tư vì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, họ cũng sẽ may mắn trong chuyện tình cảm.

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, bắt đầu từ tháng 3 này, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Dần sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. - Ảnh minh họa: Internet

Năm Nhâm Dần 2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần, do đó họ sẽ có cả cơ hội và thách thức ở phía trước, quan trọng là cách họ đón nhận và xử lý chúng ra sao mà thôi.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm nay, nhất là giai đoạn nửa đầu năm, bản mệnh này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp họ từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Tử vi học có nói, bắt đầu từ tháng 3 này, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Dần sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của 1 số thành viên trong gia đình. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt thì không có gì cần phải lo lắng.

Đặc biệt, tháng 5 sắp tới cũng lại là 1 thời điểm may mắn tiếp theo của tuổi Dần. Bản mệnh này có thể xem xét đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Sự quyết đoán và nỗ lực đến cùng của tuổi Dần sẽ là chìa khóa mang tới thành công của họ.

Tuổi Thìn

Thìn thông minh, lanh lợi, sống tình cảm, giỏi giao du, thân thiện, bộc lộ ưu điểm của bản thân nên luôn được người khác phái săn đón. - Ảnh minh họa: Internet

Thìn thông minh, lanh lợi, sống tình cảm, giỏi giao du, thân thiện, bộc lộ ưu điểm của bản thân nên luôn được người khác phái săn đón. Tuổi Thìn năm 2022 cả nam và nữ đều sẽ có nhiều người cầu hôn, chọn được nhiều đối tượng trong hôn nhân và tình duyên.

Theo tử vi, chuyện tình duyên của những người tuổi Thìn trong năm Nhâm Dần được cho là sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái".

Con giáp này cũng có quý nhân đi theo giúp đỡ, giúp mọi việc trong cuộc sống diễn ra hanh thông hơn.

Sau tháng 3 và tháng 4 tương đối im ắng, may mắn về tài chính sẽ đến dồn dập với tuổi Thìn trong tháng 5 dưới nhiều hình thức, có thể họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được hợp đồng lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.