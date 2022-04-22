Top 3 con giáp nữ có số 'vượng phu': Kết hôn xong vợ chồng ngày càng viên mãn, tài lộc sung túc không ai bì kịp

Nữ tuổi Hợi tương đối có phúc khí, kể cả không giàu sang quyền quý thì họ vẫn sẽ có được cuộc sống an nhàn, thuận lợi. Nữ tuổi Hợi sở hữu tính cách dịu dàng, ôn hòa, cộng với việc điều kiện tự thân cũng ổn nên lúc trẻ sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Không ít người trong số họ yêu sớm, thậm chí sẵn sàng cho việc bước vào hôn trường.

Bởi vậy nên, những cô nàng tuổi Hợi kết hôn muộn nghĩa là họ đã tích đủ kinh nghiệm. Trí tuệ, tâm thế, tất cả ở họ đều đủ chín chắn, lúc này họ cũng biết cách nhìn người hơn và tìm được người thích hợp nhất. Đối phương sẽ là người tài giỏi, yêu thương và biết trân trọng gia đình. Kết hôn với một người như vậy, nữ tuổi Hợi đương nhiên sẽ có hậu vận tốt đẹp, như ý, không cần lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ sở hữu tính cách hiền lành, đức hạnh và mang trong mình số mệnh giàu sang. - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Ngọ sở hữu tính cách hiền lành, đức hạnh và mang trong mình số mệnh giàu sang. Dù sinh ra trong gia đình giàu có hay khốn khó, phụ nữ tuổi Ngọ vẫn luôn gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên cuộc sống rất an nhàn, yên ổn.

Khi còn trẻ, phụ nữ tuổi Ngọ có thể gặp nhiều khó khăn nhưng sau khi kết hôn, họ sẽ ngày càng phất lên. Không những vậy, đây cũng là con giáp giỏi quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái nên cưới được phụ nữ tuổi Ngọ, đàn ông sẽ ngày càng có cơ hội tập trung, phát triển sự nghiệp, kiếm tiền ngày một nhiều hơn.

Tuổi Mão

Đàn ông mà lấy vợ tuổi Mão sẽ như có thêm quân sư bên cạnh, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng. - Ảnh minh họa: Internet

Con gái tuổi Mão có tính cách ôn hòa, tốt bụng. Chính điều này giúp họ luôn được mọi người yêu mến. Con gái tuổi này dù ở đâu cũng sẽ được mọi người quan tâm, chăm sóc. Chính vì vậy đến tuổi cập kê, dù họ không chủ động tìm kiếm thì các chàng trai cũng sẽ tự động xuất hiện, hoặc người quen, bạn bè sẽ giới thiệu các mối tốt cho họ.

Nữ tuổi Mão nhìn chung dịu dàng mà sắc sảo, dễ lấy được cảm tình của người đối diện bất kể là trẻ nhỏ hay người lớn tuổi. Nếu lấy chồng, họ chắc chắn sẽ là trụ cột của gia đình. Đàn ông mà lấy vợ tuổi Mão sẽ như có thêm quân sư bên cạnh, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, người vợ sẽ quán xuyến mọi thứ chu toàn, là tướng vượng phu điển hình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.