Tử vi thứ Tư ngày 20/10/2021 của 12 con giáp: Dần - Tuất vận trình lên hương hiếm có, Ngọ - Tỵ dễ gặp họa tiểu nhân rình rập

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý vấp phải cục diện Ngọ Tý Tương Xung nên công việc sẽ khó bề suôn sẻ như ý muốn. Bản mệnh là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi nóng nảy thái quá, hành động hấp tấp dễ gây mất lòng người xung quanh.

Hôm nay, những mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên đôi khi không tránh khỏi vì những ý kiến bất đồng, bạn lại khăng khăng cho rằng bạn đúng và người kia cũng vậy. Nhưng đừng để nó đi quá xa nếu không đường tiến thân của bạn rất dễ bị ảnh hưởng trong ngày có sự xuất hiện của Thương Quan.

Tương Hại xuất hiện khiến tình cảm rạn nứt, con giáp tuổi Sửu vô cùng mệt mỏi khi không biết phải làm thế nào để có thể hóa giải được những căng thẳng giữa mình và nửa kia mà không gây tổn thương cho đối phương.

Bù lại, Chính Ấn mang lại cho con giáp này những cơ hội mới trong sự nghiệp, đường công danh đang rộng mở. Tuy nhiên, không có thứ gì dễ dàng cả, mọi thứ đều trong tầm tay nhưng bạn cũng khá vất vả để theo đuổi. Hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Dần

Dưới tác động của Tam Hợp, người tuổi Dần được quý nhân che chở rất nhiều trong cả công việc lẫn đường tìm kiếm tài lộc. Những chú Hổ luôn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của đồng nghiệp và cả chỉ dẫn kịp thời của cấp trên nên công việc hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng vượt cả mong đợi.

Chẳng những vậy, Thiên Tài chiếu mệnh, con giáp này còn đang có vận may tài lộc trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể phát tài một cách nhanh chóng vì biết đầu tư đúng chỗ hoặc được hưởng thành quả vì những cố gắng trong suốt thời gian qua.

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Tuổi Mão

Ngọ Mão Tương Phá là điềm báo tiểu nhân xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Mão. Do đó, bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có, cũng đừng đề cao bản thân thái quá kẻo bạn sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét.

Công việc bấp bênh như vậy nhưng tài lộc lại có phần khởi sắc hơn. Nhờ Chính Tài mà những nỗ lực về tiền bạc của những chú Mèo lúc này đã được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên, hãy nhớ lập ngân sách cụ thể cho từng việc mua sắm của mình nhé kẻo tiền có bao nhiêu cũng thất thoát bấy nhiêu.

Tuổi Thìn

Thiên Ấn có thể sẽ giúp cho tuổi Thìn phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình. Càng đứng trước thách thức thì con giáp này lại càng thể biện được bản lĩnh của mình, mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình.

Khả năng sáng tạo của những chú Rồng cũng được nâng cao trong hôm nay khi bạn liên tục đưa ra những ý tưởng sáng tạo khá mới mẻ. Thế nhưng nhớ là đừng quá sa đà vào những điều viển vông nhé. Hãy cân nhắc thêm tính khả thi của vấn đề, ngoài ra nên lắng nghe thêm góp ý của mọi người để xem xét thêm nữa nhé.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tỵ rằng bạn cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao bởi họa tiểu nhân của bạn đang rât lớn. Bạn dễ gặp phải kẻ lừa lọc, tâm địa xấu xa trong ngày hôm nay, vì thế đừng dễ dàng tin những lời xu nịnh của người khác.

Trong ngày này, vấn đề tiền bạc cũng cần được chú trọng, kẻ xấu có thể lợi dụng lúc bạn không chú ý để cướp đoạt những gì bạn đang có, tiền bạc trong nhà không cánh mà bay. Con giáp này cần phải đề phòng với những lời đường mật muốn vay mượn hay đầu tư tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ – Ngọ Tự Hình có thể là nguyên nhân gây ra những suy nghĩ tiêu cực trong đầu người tuổi Ngọ trong hôm nay. Tâm trạng bí bách khiến hiệu suất công việc của bản mệnh giảm sút, thường than ngắn thở dài, mong sao cho nhanh qua ngày. Hơn thế, bản mệnh còn có cảm giác bị kẻ tiểu nhân quấy phá, buông lời gièm pha nhằm tranh công đoạt vị nên càng thêm chán nản hơn.

Vì những cảm xúc bất ổn đó mà những chú Ngựa trở nên vui buồn thất thường, rất khó đoán biết rằng bạn đang vui hay đang buồn. Vì thế, đối phương mà không tinh ý, e rằng giữa hai bạn sẽ xảy ra trận cãi vã kịch liệt trong ngày, chuyện bé xé ra to, rạn nứt cứ ngày càng lớn dần.

Tuổi Mùi

Lục Hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Mùi là cát thần mang vận may tới cho con giáp này. Bản mệnh được quý nhân che chở, đường tài lộc tăng tiến ầm ầm nhờ tìm được người hợp tác tin cậy để làm ăn có lợi, có thể đồng hành lâu dài.

Chính Ấn còn báo hiệu về những cơ may thăng tiến trong thời gian tới của những chú Dê. Bản mệnh đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong một thời gian ngắn, gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Đó đều nhờ bản lĩnh vững vàng của bạn chứ không phải bánh ngọt từ trên trời tự dưng rơi xuống.

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân, thứ tư này có Tỷ Kiên giúp sức, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh nhờ thế mà thêm rộng mở. Những chú Khỉ biết rõ thế mạnh của mình ở đâu và tập trung phát huy hết sức để có thể giành được điều mình muốn.

Hơn nữa, ưu thế của con giáp này là bạn biết nắm bắt thời cơ rất tốt, biết cách lựa chọn đúng thời điểm có các điều kiện khách quan có lợi để thể hiện năng lực của mình, khiến cho mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ mà không thể ganh tị, trách móc được điều gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kiếp Tài giáng họa, tài lộc trong ngày thứ tư này của người tuổi Dậu không được dồi dào cho lắm. Tiền bạc trong túi mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bản mệnh không sớm cân bằng lại thu chi.

Người làm kinh doanh có thể phải đối mặt với những rủi ro trong việc đầu tư do kẻ tiểu nhân rắp tâm bày mưu cản trở. Bạn nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng dễ bị mắc bẫy.

Tuổi Tuất

Thứ tư này dường như là một ngày khá may mắn với người tuổi Tuất khi mà cả chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của bạn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của bạn.

Tam Hợp quý nhân sẽ giúp cho con giáp này có thể nhanh chóng tháo gỡ những mâu thuẫn còn đang vướng mắc với người thân. Mọi người cuối cùng cũng hiểu và thông cảm cho con đường mà bạn đã chọn. Với sự ủng hộ của người thân, bản mệnh càng thêm vững tin để theo đuổi mục tiêu của mình.

Bên cạnh đó, Thiên Ấn có thể sẽ giúp cho mệnh chủ tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp và được cấp trên tin tưởng. Bạn sẽ được giao cho những công việc quan trọng làm bàn đạp để phát triển cho đường công danh về sau.

Tuổi Hợi

Thực Thần chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Người tuổi Hợi nắm được thời cơ cải thiện thu nhập ngay trước mắt và không để lỡ cơ hội đó. Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, thành quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng.

Đặc biệt những người kinh doanh tự do hứa hẹn được gặp những đối tác lớn, ký được hợp đồng béo bở. Hãy trân trọng cơ hội này của mình đừng để sự bất cẩn mà đánh mất vận may của mình. Cơ hội làm giàu không phải lúc nào cũng có sẵn đâu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.