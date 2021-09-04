Đúng 22 ngày tới 'tiền đè chật cửa', 3 con giáp may mắn được thần tài theo gót, tài lộc 'chạm nóc'

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, trong 22 ngày tới, 3 con giáp may mắn sau đây được nhiều lộc trời, cả trong chuyện tình cảm lẫn tiền bạc. Tiền ào ào kéo về như nước chảy, còn tình cảm đôi lứa thì ngày càng đậm sâu.

Tuổi Tuất

Tử vi cho thấy, 22 ngày tới đây, bán hợp mang tới vận may tài lộc cho con giáp may mắn tuổi Tuất. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc vì có người chỉ cho cách kiếm tiền dễ dàng mà không phải vất vả như mọi khi. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội gia tăng lương thưởng cho mình.

Đường tình duyên của tuổi Tuất trong 22 ngày này khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho bản mệnh và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ cũng có dấu hiệu khởi sắc. Tình hình tài chính đã được cải thiện đáng kể khi nhận được một vài cơ hội nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề tiền bạc luôn phải rõ ràng, rành mạch, vì vậy con giáp này cần tìm cách giải quyết những món nợ tồn đọng chứ không phải vung tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình.

Tử vi dự đoán, trong 22 ngày tới đây, họ có ngũ hành tương sinh, đường tình duyên của tuổi Tỵ như được tiếp thêm ngọn lửa. Đối phương cũng có tình cảm với bạn nên tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách, dường như sự hiện diện của bạn trở nên quen thuộc hơn trong cuộc sống của người ấy rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi 22 ngày tới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Sửu sẽ có được nhiều may mắn cả trong chuyện tình cảm lẫn tiền bạc. Lục Hợp quý nhân mang tới cho bạn tin vui khi mà người ấy cuối cùng cũng chấp nhận tình yêu mà bạn dành cho người ấy.

Chính Tài nhập mệnh, tài lộc khá vững vàng, thu nhập ổn định giúp cho tuổi Sửu không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền. Con giáp này hãy có kế hoạch để đối phó những chuyện bất ngờ có thể xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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