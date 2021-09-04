Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, cục diện Tương Phá đem lại nhiều tác động xấu đối với người tuổi Tý. Do đó, bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc, đồng thời có lòng đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại cho công việc.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc đang làm thì chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót. Trải qua những khó khăn, thử thách cũng là cách giúp bạn rèn luyện bản thân để trở nên xuất sắc hơn.

Dưới sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người nhờ sự điềm tĩnh hiếm có của mình. Bản mệnh có khả năng thuyết phục và lãnh đạo, nhờ thế mà bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công.

Hôm nay mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bạn biết rằng gia đình là sẽ luôn cổ vũ, giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Tuổi Dần

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Dần nóng nảy có thể vướng phải những vụ tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn quá ngang ngược và thích làm theo ý mình chứ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

Cùng với đó, tình cảm của con giáp này và người nhà chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương, bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử cảm nhận xem sao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do cục diện Tương Xung tác động, người tuổi Mão tuy rất thông minh nhưng lại quá chủ quan, kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình.

Hôm nay người độc thân vẫn giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Bạn không muốn mở lòng với ai và thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, không cho bất cứ ai có cơ hội đến gần hơn với mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay một phần nhờ sự giúp đỡ của Nhị Hợp mà người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy hoang mang, mơ hồ vì chưa định hướng được cho mình.

Trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn, bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Bạn cũng có thể hỏi ý kiến những người đáng tin cậy, giàu kinh nghiệm hơn mình.

Tuổi Tỵ

Nếu không muốn vào đủ loại rắc rối do Thương Quan mang lại, bạn tốt nhất nên sửa đổi những tật xấu của mình. Bạn quá hiếu thắng nên dễ gây gổ với người khác mà không quan tâm xem tình huống hay đối tượng giao tiếp của mình là ai.

Tuy nhiên con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô duyên vô cớ. Dù người ấy có khiến bạn không vừa ý thì bạn cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên, hãy nói để người ấy hiểu vì sao bạn hành xử như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều điều không như ý trong những mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh cần suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định đến với một ai đó.

Thực Thần chiếu mệnh đem lại tin vui tài lộc cho những người làm nghề tự do hoặc những người có công việc tay trái. Công lao trước đó của bạn đã được công nhận và nay là lúc bạn gặt hái thành quả của mình.

Tuổi Mùi

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề phụ của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà để cổ vũ tinh thần.

Một số người may mắn có thể phát tài nhanh chóng bằng những trò chơi may rủi, nhưng tốt nhất là bạn không nên sống phụ thuộc hoặc lún quá sâu vào những trò chơi đó. Hãy nghiêm túc lao động và gặt hái thành quả do chính mình tạo nên.

Tuổi Thân

Tam Hội nâng bước người tuổi Thân, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Cộng thêm sự thông minh và khéo léo bẩm sinh, bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước tiến thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Nếu được cấp trên trọng dụng, phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, bạn càng phải cố gắng và phát huy khả năng nhiều hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy do phải chịu tác động của Tự Hình. Bạn thường tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người có ý kiến trái ngược với mình. Dường như, bạn không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn, bạn vẫn chẳng phải là người đứng đầu thiên hạ. Đừng quá tự kiêu và chỉ trích người khác, bởi tự kiêu sẽ khiến bạn trở thành “ếch ngồi đáy giếng”.

Tuổi Tuất

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng không nên có những suy nghĩ quá bi quan, tiêu cực, dù hoàn cảnh trước mắt có khó khăn thế nào đi nữa.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, bạn không nên tiếp tục dửng dưng, bởi làm vậy sẽ khiến đôi bên càng lúc càng trở nên xa cách hơn. Hãy nhanh chóng tìm cách khắc phục nhé.

Tuổi Hợi

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít mâu thuẫn, bất đồng và luôn cảm thấy mình được đối phương tôn trọng.

Chính Ấn cho thấy bạn là một người dễ bằng lòng với thực tại, và điều đó khiến bạn trở nên trì trệ, ít khi chịu cố gắng. Mỗi người có một mục tiêu của riêng mình, tuy nhiên dù sao thì bạn cũng không nên lười biếng, ít nhất hãy hoàn thành công việc trong phận sự của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.