15 ngày tới, 3 con giáp có phước lộc vô biên, tiền tài chạm đỉnh, công danh thăng tiến không thấy điểm dừng

12 con giáp tử vi 03/09/2021 18:10

15 ngày tới, 3 con giáp may mắn lộc lá đầy nhà, công danh vượng phát, được quý nhân phù trợ nên phất lên nhanh chóng, cuộc sống giàu sang phú quý khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Bước sang 15 ngày tới, người tuổi Thìn gặp niềm vui tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vô song. Những cố gắng trước đây của Thìn nay đã kết thành “quả ngọt”, con giáp may mắn được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên tin tưởng giao cho đảm nhận các vị trí quan trọng.

Thìn từ đó nâng cao thu nhập, vận khí thăng hoa. Bên cạnh đó, với lối sống tích cực, luôn hướng về những điều lương thiện nên con giáp dù có bị vận đen đeo bám cũng tai qua nạn khỏi, hóa nguy thành an.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sở hữu nhiều vận may bất ngờ trong mới. Trong công việc, con giáp may mắn “trúng” được các hợp đồng, dự án “béo bở” nên phất lên nhanh chóng, tiền bạc dư dả chi tiêu. Ngoài ra, nếu có duyên, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp giải nguy trong nhiều tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”.

Vì vậy, Mão hãy chú ý mở rộng mối quan hệ vì người ấy có thể đến bất kỳ lúc nào. Nhìn chung, con đường làm ăn sắp tới của Mão thông thoáng, một bước thẳng tới vinh quang. Từ đó, bản mệnh chuyển mình xuất sắc, có cuộc sống viên mãn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang 15 ngày tới, người tuổi Hợi vận trình lên hương, tài lộc thịnh vượng. Nếu là người kinh doanh, Hợi có cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi trong lĩnh vực của mình, từ đó hoàn thiện bản thân, chuẩn bị cho thành công đang đến rất gần.

Còn nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh chính là cánh tay đắc lực của cấp trên, cả tài lộc lẫn địa vị đều không thiếu. Trong thời gian này, con giáp tinh thần phấn chấn, cống hiến hết mình nên càng được trọng dụng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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