Số Trời đã định, 3 con giáp được quý nhân vây quanh, công danh thăng tiến, tiền bạc ồ ạt kéo đến nhà trong 3 tháng tới

12 con giáp tử vi 03/09/2021 18:00

3 tháng tới, 3 con giáp may mắn được quý nhân vây quanh nâng đỡ, làm một lời mười, công danh thăng tiến.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 3 tháng tới tài vận vây quanh, công danh thăng tiến. Rất nhiều việc của Tý đều được diễn ra theo đúng kế hoạch, không gặp bất cứ trở ngại nào. Con giáp may mắn liên tiếp đón nhận tài lộc cũng những thành công nhất định.

Cũng từ đây, con giáp này nhận được sự tin tưởng của cấp trên, mở ra con đường thăng quan tiến chức sau này. Nếu không có gì thay đổi, Tý từ đây đến cuối năm sẽ trở nên giàu có, tiền bạc dư dả, đủ đầy.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vận thế may mắn, cho dù là sự nghiệp hay tài vận cũng đều rực rỡ. Con giáp chỉ cần ngồi im một chỗ thì những cơ hội làm ăn cũng tự tìm đến, tha hồ kiếm tiền, nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, nếu có duyên, Thìn còn sẽ gặp được quý nhân của đời mình. Người này sẽ hỗ trợ hết mình, đưa đường chỉ lối cho bạn đi đúng hướng và “bảo kê” bạn khỏi những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, con giáp cũng nên tự đi lên bằng sức của mình thì vận khí mới lâu bền.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự đoán, trong 3 tháng tới, người tuổi Tuất liên tiếp gặp may, gặp toàn điều tốt. Con giáp được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều cơ hội, vị trí mới giúp bạn thực hiện được những dự án đã ấp ủ lâu nay. Cũng từ đây, tài vận của con giáp này khởi sắc không ngừng.

So với thời điểm đầu năm, thu nhập của bản mệnh có sự cải thiện đáng kể. Công việc ổn định mang lại nguồn thu đảm bảo, giúp con giáp này không còn phải đau đầu về tiền nữa. Con giáp được kỳ vọng sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục vào cuối năm.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Được Thần Tài gọi tên, ưu ái đặc biệt, 3 con giáp tài vận như son, sự nghiệp có nhiều điểm sáng vào cuối năm nay

Được Thần Tài gọi tên, ưu ái đặc biệt, 3 con giáp tài vận như son, sự nghiệp có nhiều điểm sáng vào cuối năm nay

Cuối năm nay, sự nghiệp của 3 con giáp may mắn sẽ thành công vượt bậc, tiền vàng cứ thế mà tăng lên vô kể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực